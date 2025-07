El cuchillo canario se afila en Ingenio

En ocasiones pronunciamos palabras con tanta familiaridad que acabamos creyendo que son nuestras. Ello ocurre con naife, nombre con el que canarios y canarias designamos al cuchillo artesanal de cabo de pieza, ese tan colorido y de aspecto noble, símbolo de la identidad isleña.

El término, lejos de tener una raíz tan autóctona como lo que representa, es un préstamo lingüístico, una adaptación sonora del inglés knife, adoptada por los cambuyoneros del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que comerciaban con los turistas británicos. De ahí salió el término naife, sin saber que en realidad se estaba afilando la historia.

El cuchillo canario tiene nombre propio: cuchillo de cabo de pieza. Además, tiene alma e historia, con materiales nobles y un mensaje de resistencia, algo que intenta transmitir Francisco López Monroy, autor de la exposición sobre este útil tradicional enmarcada en la serie de exposiciones que propone el 30º Festival Internacional de Folclore de Ingenio, y que se puede disfrutar en el Centro Cultural Federico García Lorca hasta el 26 de julio.

«Mi lucha siempre ha sido esa, que la gente sepa que no es un knife, sino un cuchillo de cabo de piezas, hechas una a una, ensambladas, con cuerno, hueso y latón. Eso es nuestro», explica López Monroy, que ha incluido en dicha muestra más de 30 piezas elaboradas, en su amplia mayoría, por el propio investigador, y completadas con abundante información sobre su historia.

El propio Lopez, pese a reunir en la muestra más de una treintena de piezas realizadas, no se considera cuchillero, sino encabador, una distinción que nos adentra en el conocimiento de este objeto de labranza: «Antiguamente el cuchillero era al mismo tiempo encabador, herrero y zapatero, pero con el paso del tiempo la actividad se fragmentó.

El herrero forja la hoja; el encabador realiza el mango; y el zapatero, hace la vaina». Él aprendió el oficio de David González, quien no solo le enseñó, sino que le empujó a innovar. Así nacieron sus piezas más originales: cuberterías y bandejas de café con cabos de pieza, una rareza que ahora se puede contemplar en la exposición.

Apreciar su belleza no es tarea complicada. Resaltan por sus motivos geométricos, incrustaciones delicadas, un rompecabezas artesanal ensamblado a partir de materiales reciclados como cuernos de carnero, vaca o cabra; hueso de fémur de res para los tonos blancos; latón, monedas antiguas, incluso latas de sardinas para separar: «Todo lo que antes se usaba tenía vida previa. Aquí nada se tiraba».

El cuchillo canario no nace dentro de un escaparate para captar al turista, ni siquiera es un invento postcolonialista. Su origen se remonta a los siglos de navegación entre España y América, cuando los barcos hacían escala en Canarias. «Muchos herreros se quedaron en tierra y con ellos su conocimiento y capacidad de transformación, heredado a su vez de los herreros bereberes, pueblo que exportó el cuchillo de cabo de pieza en su forma primigenia: No eran moros, eran bereberes los artesanos del hierro que introdujeron por primera vez el cuchillo en Canarias», aclara el etnógrafo.

En una tierra de oficios, cada isla ha mantenido sus propias expresiones: el calado en Ingenio, la cestería en La Palma, la alfarería en Lanzarote, si bien el cuchillo es diferente porque ha trascendido lo local: «Aunque en la actualidad se le vincula mucho a Gran Canaria, es de una identidad colectiva que une a toda Canarias.

Una de las pocas tradiciones que une a las ocho islas», comenta. «Su identidad es tan fuerte que sobrevive al desuso. Aunque ya no se lleve para segar o cortar soga, aún hay quienes lo usan a diario. No es raro encontrarse con una persona mayor que lo lleve enganchado a su faja», agrega.

Los pocos artesanos que aún se dedican al encabado, menos de 15 en la actualidad, guardan en su hacer la memoria del utensilio para darle otras aplicaciones. Noly, por ejemplo, presente en la inauguración de la exposición, es uno de los pocos encabadores que quedan en la isla de Gran Canaria: «Es un enorme privilegio poder ver en espacios expositivos lo nuestro», añade, «no solo he encabado cuchillos, también recreaciones de espadas famosas del mundo del cine, colgantes, llaveros, cuchillos jamoneros para cortadores que vienen desde península, hasta bolígrafos».

Este teldense comenzó a encabar hace ocho años gracias a la labor de divulgación de López. Según cuenta Noly, los primeros pasos hacia el arte del encabado no fueron fáciles pues el escaso número de artesanos que existen se suma a la inaccesibilidad a la hora de que transmitan su conocimiento: «Es triste ver cómo personas a las que admiras por su trabajo no te brindan la oportunidad de continuar con este legado», lamenta, «y es por ello que esta exposición tiene especial valor, ya que no es fácil que te transmitan todo este conocimiento».

El futuro del cuchillo de cabo de pieza es incierto. Hoy apenas queda una docena de cuchilleros activos, entre ellos los hermanos García de Gáldar o los Torres de Guía. Francisco enseña el oficio cuando puede, en colegios, en la universidad, llevando timples, cabos, cuchillos, un germen que parece insuficiente dado el poco apoyo institucional, algo que hace que el relevo se diluya. «Si no presentas medios, nadie aprende. Esto se va», lamenta.

Aun así, no todo está perdido. Queda gente curiosa, valiente, con ganas de aprender, como Daylos Kevin, un joven de Telde que ha comenzado recientemente su andadura en el mundo del encabado, atraído por la belleza y profundidad cultural de este oficio. Aunque el camino no es sencillo y los recursos son escasos, su ejemplo demuestra que el interés existe y que la semilla sigue viva, esperando a que fecunde.

Mantener esta tradición no es solo cuestión de técnica, sino de voluntad colectiva. Perpetuarla es un deber cultural, una forma de reconocernos, de valorar lo nuestro, y de asegurar que, aunque el cuchillo ya no se use para cortar soga, siga cortando el olvido.