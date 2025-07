El Cabildo se abre a autorizar la ampliación del velatorio de Arguineguín para evitar la construcción del nuevo en Pino Seco

El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (CIA) está dispuesto a autorizar la ampliación del actual velatorio de Arguineguín, ubicado desde 2006 junto a las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva en un suelo afectado por el cauce público del barranco, para evitar la construcción del nuevo velatorio de Pino Seco debido al rechazo vecinal que ha generado la obra que el Ayuntamiento proyecta en un parque. Así lo trasladó este miércoles el consejero insular de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, a la asociación de vecinos durante una reunión en la que éstos también trasladaron a la Corporación sus dudas sobre la posibilidad de levantar el edificio al considerar que el suelo podría estar afectado por una concesión para un parque por una duración de 99 años, según informó la portavoz del colectivo, Marta Alonso.

La Corporación insular ha propuesto un cambio de ubicación sin tocar la subvención insular de tres millones de euros

Desde hace meses, la Asociación de Vecinos de Pino Seco muestra su oposición a la construcción del nuevo velatorio por parte del Ayuntamiento de Mogán al considerar que la ubicación, junto a un parque infantil, colegios, institutos y centro de día, no es la adecuada. No se oponen a su construcción, sino al lugar elegido. Por ese motivo han mantenido ya dos reuniones con el Cabildo. En esta última celebrada ayer, Hidalgo mostró la predisposición del CIA para autorizar la remodelación y ampliación del actual velatorio, una propuesta que se suma a la ya anunciada por el consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez para, si hay voluntad política por parte del Consistorio, analizar la viabilidad técnica para cambiar el emplazamiento manteniendo los 3.008.440 euros de subvención otorgada por su consejería. En su caso, habría que indemnizar a la empresa ya adjudicataria de las obras. Los vecinos remitirán ahora un escrito al Ayuntamiento solicitándole que valore esa posibilidad.

Imagen de archivo del parque de Pino Seco. / LP/DLP

Durante la reunión, los vecinos plantearon a Hidalgo sus dudas sobre que pueda construirse el velatorio al considerar que el espacio donde está proyectado podría estar afectado por una concesión administrativa otorgada en 1980 por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo al Ayuntamiento por un plazo de 99 años para dedicar los terrenos a zonas verdes que, argumentan, no ha sido modificada. En su condición quinta, aquella concesión establecía que «no se permitirán construcciones que no sean complementarias de la zona verde que se autoriza», mientras que en la undécima señala que «el Ayuntamiento concesionario no podrá dedicar los terrenos ocupados a fines distintos del autorizado y no podrá ceder, permutarlos o enajenarlos, ni registrarlos a su favor. Solamente podrá ceder el uso que se autoriza, previa aprobación del expediente correspondiente por el Ministerio de Obras Públicas».

El Ayuntamiento, recordó este miércoles, tiene a su favor una autorización para levantar el velatorio por parte del CIA por los 916 metros que afectan al cauce público del barranco de Pino Seco.