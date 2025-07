¿Por qué se llama así Melenara? La popular playa de Telde esconde un enigma

Melenara no ha parado de crecer. En las últimas décadas, lo que fue una tranquila zona de pescadores ha cambiado, al igual que buena parte del litoral canario. No ha perdido del todo esa calma, ni el carácter que impone el viento, pero ahora se mezclan con ella los restaurantes, el paseo marítimo y un puñado de urbanizaciones que han ido dando forma a un barrio. Hace apenas unos siglos, muchos mapas ni la mencionaban. Eso ya no ocurre.

Su playa es una de las más populares de Telde, y tiene casi tantos habituales como vecinos. Más para locales que para turistas, es una de las favoritas de las familias por su versatilidad. Es un gran sitio para caminar, con una brisa —siendo generosos— normalmente agradable, que hace del baño algo entretenido, con olas animadas que no intimidan. A todo eso se suma la cercanía a otras playas de Telde, como La Garita o Salinetas.

Con lo conocida que es hoy, uno pensaría que su nombre también lo es. Pero no del todo. Lo cierto es que el origen de la palabra Melenara sigue siendo un gran misterio etimológico, y no han faltado las discrepancias entre expertos a lo largo del tiempo.

Melenara en la década de 1960. / Fedac

El filólogo Maximiano Trapero se detiene en el origen y significado del topónimo en su Diccionario de Toponimia de Canarias, donde rastrea la evolución de los guanchismos —palabras de raíz aborigen, como muchos nombres de lugar en el Archipiélago—. En esta obra recopila y examina las distintas teorías que se han planteado a lo largo del tiempo.

Playa, puerto y poco más

El nombre de Melenara ya aparece a finales del siglo XVI en el mapa de Gran Canaria que elaboró el ingeniero Leonardo Torriani. En aquel entonces, no era más que una playa y un pequeño puerto pesquero, encajado entre la Punta de Taliarte y la Punta de las Clavellinas. El topónimo también aparece en los Repartimientos de Gran Canaria del siglo XVI, aunque no queda claro si se refería a una zona habitada. Si lo estaba, debió de ser por muy pocos: su nombre no figura en las primeras relaciones demográficas.

La gente conocía Melenara, pero no parecía ser un lugar de paso —o al menos no uno muy transitado—. Ni siquiera fue mencionada en el célebre Diccionario Geográfico de Pascual Madoz, que sí recoge muchos otros núcleos de la isla. Trapero apunta que no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando Melenara empezó a consolidarse como núcleo de población y destino costero popular.

El origen y significado de Melenara es aún más enigmático que su historia durante siglos. Algunos autores, como Wölfel, apuntaron que el nombre sonaba «muy románico» —procedente del latín—, sin encontrar equivalencias convincentes en las lenguas bereberes, emparentadas con la de los antiguos canarios.

Imagen de archivo de la playa de Melenara, en Telde. / Juan Castro

Trapero, en cambio, discrepa y sostiene que Melenara tiene un aire claramente guanche, al menos en lo sonoro. Apoya su tesis en la similitud fonética con otros topónimos del archipiélago, como Artenara o Arinaga.

¿Qué significa Melenara?

Aun así, el significado original se ha perdido. Como ocurre con muchos otros nombres indígenas —si lo fuera—, la falta de registros escritos y la desaparición de la lengua de los antiguos habitantes de Gran Canaria impiden hoy saber con certeza qué quería decir Melenara.

Una de las teorías más llamativas vincula el nombre de Melenara con el fallido desembarco, en 1344, de una armada mallorquina al mando de Luis de la Cerda, nombrado príncipe de las Islas Afortunadas por el papa Clemente VI.

Según relata Leonardo Torriani, los mallorquines habrían llegado a la entonces llamada «playa de Almenara», donde fueron capturados por los aborígenes. Almenara —de origen árabe— es una localidad costera de Castellón que pudo haber sido punto de partida o escala en la expedición mallorquina, y cuyo nombre habría llegado hasta esta zona de Telde.

Con los años, se asumió que aquella Almenara había dado lugar a Melenara, una idea que aún hoy muchos repiten. Sin embargo, la hipótesis carece de respaldo filológico sólido y ha sido ampliamente cuestionada con el tiempo.