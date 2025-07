Gastronomía del mundo en las cocinas de vecinos de Ingenio y Carrizal

El Festival Internacional de Folklore de Ingenio finaliza este viernes. El más corto de su historia, pero también de los más intensos. Los bailes y cantos pasaron la mañana de este jueves a un segundo plano. Al menos en los fogones de dos casas del municipio, donde se coció algo más profundo a través de la gastronomía: una fusión cultural que unió continentes, risas, costumbres e incluso, hasta 'robo' de recetas. Mari Carmen y María Jesús, de Carrizal e Ingenio, abrieron las puertas de sus casas a los cocinillas de los dos grupos participantes, Lesoto y Venezuela. Compartieron costumbres y afecto y luego mesa, por la noche, en la celebración abierta a todos para degustar sus platos y los que cocinaron las anfitrionas.

Las amas de casa forman parte de los más de cien voluntarios del festival internacional, que en sus 50 ediciones han convertido las cocinas domésticas en pequeños laboratorios de intercambio cultural. “Nosotros usamos el gofio como ellos el trigo molido como base" comentó María Jesús Romero, vecina del casco, que destacó la educación y limpieza de sus invitados del grupo Sotho Kids de Lesoto, Katleho Mohanoe, Tankiso lethibelane y Lipuo Melao.

"Le copio la receta, la batata está muy cara"

"No sé ni papa de inglés, pero siempre nos entendemos por señas", detalló Romero con el humor que la ha caracterizado en los años que abre su casa para estos menesteres, casi siempre con invitados que no hablan castellano. Siempre guarda recuerdos y en esta ocasión algo más: su receta de empanadillas de calabaza. "Como la batata amarilla está tan cara, me dieron la idea. Hacerlas con calabaza. Unas almendritas, canela, algo más y listo. Les copio la receta" dijo entre risas y agradecida. Ella, por su parte, aportó un queque de limón "que les encantó", apuntó, además de tortas de carnaval con miel de Guayadeque.

Representantes de Venezuela del grupo Barinas elaboran besos de coco. / La Provincia

María del Carmen García, vecina de Carrizal, acogió a integrantes de Barinas, grupo de Venezuela, a Mariangel Bejarano, Said Sosa y Dixon Pérez. Prepararon dos postres tradicionales los besitos de amor —bolitas de coco— y un dulce de lechosa (papaya). Mari Carmen Desde hace 3 años abre las puertas de su casa para que los grupos participantes del Festival guisen en su cocina alguno de los platos típicos de su gastronomía. Han pasado países las delegaciones de Madeira, Senegal y este año, Venezuela con sus Besitos de Coco y un postre de Lechosa. Mari Carmen lleva más de 23 años en la agrupación de Coros y Danzas de Ingenio, ya que sus dos hijos, Aday e Idaira bailan en la misma desde pequeños .

Taller de baile de los grupos. / La Provincia

Paralelamente, por la mañana, el resto de los miembros de los grupos compartían sus danzas y músicas con vecinos y visitantes a través de talleres al aire libre, abiertos a todas las edades. Por la noche, la plaza de La Candelaria se transformó en una gran fiesta con puestos y espectáculo musical, donde se ofrecieron al público los platos elaborados durante la jornada en las casas del municipio. La degustación fue un éxito, y muchos repitieron plato y sonrisas.

Clausura

Este viernes se celebra el espectáculo de clausura de la 30ª edición del festival que empieza a las 19.30 horas, con el vistoso pasacalle que partirá de la Plaza de la Candelaria del casco de Ingenio para concluir a partir de las 21:00 horas en el espacio natural del Parque Néstor Álamo. En este desfile festivo participarán los grupos de Lesoto y Venezuela, además de las agrupaciones de Tetir, Coros y Danzas y Tacoremi.

En las casi dos horas de duración el público podrá disfrutar de las actuaciones musicales y los bailes populares de los dos grupos de Venezuela y Lesoto invitados este año al evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias, que impulsa desde hace tres décadas la Asociación Cultural Coros y Danzas con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio y el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.

La Compañía Folclórica Barinas de Venezuela, el Conjunto Folclórico Nacional Sotho Kids de Lesoto, la Agrupación Folclórica Tetir de Fuerteventura y la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio, llenarán con su música tradicional y sus bailes populares el escenario demostrando, una vez más, la inagotable y pluridimensional capacidad de la música como vehículo universal de aproximación a la idiosincrasia de los pueblos del mundo. El acto de clausura, que será presentado por el folclorista Manuel Pérez y el popular verseador Yeray Rodríguez, cierra un festival que dio comienzo a principios del presente mes de julio proyectándose como una ventana abierta a la riqueza cultural, patrimonial y musical del mundo que ha convertido al sureste grancanario en punto de encuentro de la rica multiculturalidad de tres continentes: Europa, África y América.

Antes del esperado espectáculo de clausura, alrededor de las 17:00 horas y hasta el inicio del evento, quedará abierto en la zona de acceso al Parque Néstor Álamo, el Museo Vivo, en el que el público podrá disfrutar de numerosos puestos que mostrarán estampas del pasado de oficios tradicionales, así como una gran variedad de productos artesanos.

La compañía venezolana Barinas, actualmente de gira por España, Francia y Portugal, trae a Ingenio lo mejor de su repertorio, combinando danza y música para ofrecer al público una experiencia artística auténtica y vibrante del país al que tantos canarios emigraron. El conjunto africano de Lesoto, Sotho Kids, interpretará un repertorio tradicional que resume la identidad cultural del pueblo Basotho, con el empleo de sus singulares instrumentos como el lekolulo, el lesiba, el thomo, el setolo-tolo o el mokhele. A ellos se une el folclore de dos respetadas agrupaciones de Canarias que han sabido divulgar y profundizar como nadie en el acervo etnográfico y patrimonial de sus respectivas islas, la Tetir de Fuerteventuray Coros y Danzas de Ingenio, que el pasado año celebró los 75 años de su fundación. Al finalizar el espectáculo todos los grupos interpretarán sobre el escenario el ya popular himno del festival ‘Cantar a la vida’, compuesto por Armando Hernández.

Misa Internacional

El domingo, día 27 de julio, se celebra uno de los actos más emotivos del programa del festival: la Misa Internacional, en la que los grupos folclóricos de esta 30º edición asisten ataviados con la vestimenta típica de su país para participar en la Iglesia de la Candelaria en la eucaristía que se desarrolla a las 12:00 horas, oficiada por el párroco Jesús Vega Mesa.