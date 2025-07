"Gracias a quienes no miraron hacia otro lado": Patuco mejora entre cuidados y cariño

Durante días, estuvo entre el metal del abandono y el silencio de la basura. Pero no murió, no pudo. Patuco, un perro anciano y enfermo de casi 14 años, fue rescatado de un contenedor en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. Lo abandonaron, pero hoy se aferra a la vida con la misma dignidad con la que otros le han devuelto el cuidado.

Desde entonces, la ola de indignación y cariño no ha parado de crecer. Y aunque su salud sigue siendo delicada, hay una pequeña luz porque los veterinarios del Centro de Protección Animal Municipal de Santa Lucía de Tirajana confirman que evoluciona favorablemente.

No es una recuperación rápida, pero sí esperanzadora. Patuco sufre una degeneración neurológica avanzada, apenas puede ver por culpa de las cataratas y arrastra un tumor, un edema pulmonar y un estómago que casi no digiere por el dolor. Pero sigue aquí, respira y no está solo.

El abandono que sacudió a toda Canarias

La historia de Patuco comenzó hace más de una semana, cuando una vecina, Leticia Segura, lo escuchó desde el interior de un contenedor metálico. Junto a su sobrina y con ayuda del servicio de recogida, desatornillaron la tapa y lo rescataron. No había microchip. Pero eso no impidió que la colaboración ciudadana identificara al presunto autor de los hechos: un vecino de la misma calle Felipe II, en Vecindario.

La Guardia Civil, a través del SEPRONA, detuvo al hombre como presunto autor de un delito contra los animales, aunque fue puesto en libertad provisional tras declarar. La noticia ha despertado un profundo debate sobre el alcance de la Ley de Bienestar Animal. “¿Multas por llevar el perro sin bozal y libertad para quien lo tira a la basura?”, cuestionaba la rescatadora, visiblemente molesta por la respuesta judicial.

"Gracias a quienes no miraron hacia otro lado"

Desde el Ayuntamiento y el centro veterinario que cuida de él, agradecen a todas las personas que han preguntado por él, enviado mensajes o simplemente se han conmovido con su historia. “Gracias también a quienes no miraron hacia otro lado”, dicen desde el Centro de Protección Animal.

“Lo importante ahora es que tenga una vejez digna, dentro de lo posible”, aseguran los profesionales que lo atienden a diario.

Patuco no habla, pero su historia ha sido contada en miles de pantallas. Su mirada opaca y su cuerpo delgado son el reflejo de muchos otros animales que no corren la misma suerte. Pero también es un símbolo. Porque donde hubo abandono, ahora hay atención. Donde hubo crueldad, ahora hay cuidado. Donde antes hubo basura, ahora hay humanidad.

La lucha de Patuco continúa. Y con él, la de tantas voces que exigen penas más duras, más justicia, y menos silencio.