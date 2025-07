¿Cómo escapar del calor en Agaete? La Rama, el mejor antídoto

Banderines de colores que simbolizan el comienzo de las fiestas de Las Nieves, vasos cargados de hielo para servir el refresco, jarras de cervezas bien frías, terrazas llenas de gente y, sobre todo, muchos chapuzones, decoraban el lunes la playa de Agaete.

El retorno del calor se vive de una forma diferente en la zona costera del municipio y, de momento, la presencia de la brisa y las ganas de la celebración de La Rama opaca, casi por completo, la subida de las temperaturas en la Isla.

Los agaeteros, en este momento del año, dejan el calor a un lado y piensan, sobre todo, en bailar al son de la Banda de Agaete y en remojarse en el mar cristalino que baña a su costa.

El bochorno no da tregua en Gran Canaria y La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo este lunes el aviso amarillo por altas temperaturas en la Isla y, el Gobierno de Canarias, amplió a su vez el aviso por riesgo de incendios forestales.

Este lunes, el termómetro alcanzó los 38 grados en Las Tirajanas y los 37 grados en Tejeda. El martes, el mercurio volverá a rozar los 38 grados en las medianías orientadas al sur y oeste. Agaete, gracias a la brisa, no superó el lunes los 30 grados y, el martes, las máximas no rabasarán los 29 grados.

Playa de Agaete (28/07/25) / José Pérez Curbelo

«Agaete es mucho mejor que cualquier otra playa y por eso siempre nos desplazamos hasta aquí», explica Nerea Guedes, una joven aruquense que ha puesto rumbo hacia el norte para disfrutar junto a sus amigas de un día de playa y desconexión. Aunque su pueblo también tiene costa, asegura que no tiene nada que ver un lugar con el otro.

«Aquí las vistas son increíbles, el mar siempre está muy fresco y la gente de la zona es muy agradable», continúa. Ella es de las que no necesita prácticamente nada para pasarlo en grande. Con un pequeño picoteo, buena compañía y charlas de amigas, la diversión está más que asegurada en un día caluroso.

El viento, durante los meses de verano, es el mejor aliado de los vecinos de la zona para sobrellevar con éxito la subida de los termómetros. Sin embargo, los habitantes del Valle de Agaete no corren con tanta suerte y, ahogados por el bochorno que reina en las calles de la zona alta del municipio, se desplazan hacia el Puerto de Las Nieves para refrescarse y disfrutar del verano muy cerca de casa.

Playa de Agaete (28/07/25) / José Pérez Curbelo / LPR

«Aquí siempre se está bien porque corre el aire y aminora bastante la sensación de calor», argumenta Carmen María Sosa. Para ella, la playa de Agaete es una de las mejores porque, además del viento que suaviza las temperaturas, está siempre el cielo despejado. «Nosotros sabemos si el tiempo en Bañaderos o en Gáldar está bueno porque, cuando hace sol por ahí, viene muy poca gente a Agaete», subraya.

No obstante, el municipio durante las próximas semanas no recibirá únicamente a los amantes del buen tiempo. Ahora, también dará la bienvenida a los apasionados de La Rama.

«¡Mira lo que acabo de trincar ahora!», exclama con alegría Manolo Alberto, un pescador que, cada día que puede, se acerca a la zona del Muelle Viejo para disfrutar de su hobby al fresco de la brisa que abraza al lugar. Vive en la capital pero, para él, ninguna playa de la ciudad se asemeja ni un poquito a la de Agaete.

«Aquí hay más fauna marina y, además, tengo la comodidad de poder lanzar la caña desde aquí y no tener que estar saltando rocas para pescar», destaca. El calor, para Alberto, no es un problema. «No hay nada que un bañito en este mar no solucione, ¿verdad?», concluye.

Playa de Agaete (28/07/25) / José Pérez Curbelo

Maikel Suárez desea tanto que llegue La Rama que, desde hace días, ya no piensa ni en el calor. «Este fin de semana estaba la playa llena de gente, se nota que ya empezaron las fiestas», recalca.

Es de Agaete «de toda la vida» y, mientras contempla cómo salta la gente al agua desde los escalones del Muelle Viejo, recuerda el ambiente en la zona durante la celebración el año pasado. «Da igual el calor que haga, esto se llena siempre de gente que quiere divertirse y pasarlo súper bien sin importar el tiempo», remata.

Normas de la playa

Benchey Pérez trabaja en el puesto de socorrismo de la playa y, desde que tuvo lugar el pregón de las fiestas de Las Nieves y, además, volvieron a subir las temperaturas, ha notado un aumento considerado del número de bañistas. «Ahora, sobre todo, es necesario que la gente se conciencie de las normas de la playa porque, con tanta gente que viene, puede ser muy peligroso incumplirlas».

Pérez recuerda que no se pueden traer sombrillas y, mucho menos, subirse a la grúa del Muelle Viejo para saltar al agua. «Ahora mismo hay dos socorristas para vigilar todas las zonas de la playa y, espero, que haya un refuerzo para los días grandes de las fiestas», suplica. «El día de La Rama hay mucha gente que se mete en el mar borrachos y eso puede suponer una desgracia», finaliza.

Agaete empieza a vestirse de fiesta y el calor no logra robarle protagonismo. La brisa sigue siendo el mejor alivio, el mar un refugio diario, y La Rama, la excusa perfecta para que vecinos y visitantes llenen la playa, las calles y las terrazas.

El ambiente ya se siente, el bullicio va en aumento y, aunque el calor aprieta, en este rincón del norte la gente prefiere mirar hacia la montaña, donde pronto bajará la tradición de siempre.