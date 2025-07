El carnicero de Agüimes que une corazones y barrios

José Milán es del casco de Agüimes y lo conocen en toda la comarca del sureste, Telde, hasta en un restaurante en Italia de alta cocina o entre el gremio de moteros. Su invitación a viva voz detrás del mostrador anunciando las ofertas en la carnicería donde trabaja se ha convertido en reclamo para sus clientes. Vende la base de la mejor gastronomía. Pero muchos no saben que detrás del delantal hay mucho más: un Dj, creador de eventos solidarios, un mediador social nato y, sobre todo, un hombre que no quiere que se pierdan tradiciones y alegría en los barrios.

En un solo día , el 10 de julio pasado, organizó 22 visitas a la que pidió colaboración a la parranda Agrupación Musical Susa Suárez para ir a pie por las calles y tocar puerta a puerta las casas de vecinos del barrio agüimense de La Goleta solo para alegrarles el día a personas enfermas, inmovilizadas en cama, caídos en depresión o con algún que otro problema que le habían chivado los mismos vecinos. Les entregaron un pergamino donde los felicitaban por formar parte de la comunidad y lo queridos que han sido siempre. De regalo, una rosa y la música. Vida, lágrimas , ánimos e incluso, sorpresas . « Les damos compañía y saben que nos acordamos de ellos», cuenta Milán.

Parranda y lágrimas

«Llegó la agrupación y se armó. Una señora que llevaba meses sin levantarse de la cama se puso de pie a bailar con nosotros. Yo me fui para casa llorando de la emoción y medio afónica. Fueron 22 casas, pero lo disfrutamos solo viendo la felicidad en sus caras», comentó Mari Carmen Olivares, directora de la parranda que no dudó en colaborar con José.

El carnicero más solidario lleva alegría a mayores y enfermos / La Provincia

También en solo cuatro días usó sus dotes de «mediador y conciliador» también en La Goleta para que una veintena de residentes «antiguos y los de la nueva urbanización» se unieron para formar la comisión de fiestas «y así pudieron celebrar sus fiestas patronales este mes». Tanto fue el arraigo que hoy mismo, los miembros de la ca omisión de fiestas inician trámites administrativos para convertirse en asociación vecinal. «Incluso propuse incluir a menores, porque ellos saben lo que quieren en sus fiestas», detalla.

Es más, ahora y « tras 20 años, logramos que el barrio de la Goleta participe con su propia carreta en la romería de la Virgen del Rosario de Agüimes. La semilla prendió y de qué forma: «Con el dinero que recaudaron en la rifa de las fiesta han comprado tela para confeccionar hasta una bandera identificativa del barrio». Lo nunca visto.

Hasta Italia

Qué tiene este empleado de día y altruista por las tardes para generar sinergia social. Ni él lo sabe. Solo que «mi corazón me impulsa a volcarme», confiesa. Milán lleva más de 40 años como carnicero, pero su vocación por la gente le desborda desde el mostrador: «Lo mío es unir, no ver a la gente peleada», dice con mezcla de humildad y pasión. No lo dice por decir. Ha estrechado lazos en otros barrios como Montaña Los Vélez, donde organiza las fiestas en colaboración con el ayuntamiento de Agüimes, o en Carrizal de Ingenio, y en breve, en Telde, con un grupo de empleados de una empresa.

"Lo que hace José no lo hace nadie. Nadie lo hace gratis, y él lo hace todo es una gran persona", dice una de sus clientas. Lo arropa también la direyora de la parranda que lo acompañó en esta andanza comunitarias. Pero él también es DJ, y cuando toca animar en un evento social comunitario como juegos infantiles canarios, verbenas o lo que sea solo cobra lo justo: el alquiler del equipo de sonido. Lo demás, lo pone con el alma.

Hace 27 años que mantiene activa su empresa Eventos Milán, con la que no cobra en sus actos sociales y que ha organizado eventos de todo tipo y para perfiles distintos. Su idea es ayudar al máximo y sobre todo, que los barrios no pierdan su identidad, su canariedad, o que los niños recuperen los juegos tradicionales».

Milán empezó entre cuchillos y carnes hace cuatro décadas, siguiendo los pasos de su padre, Javier, en las matanzas de cochinos, corderos y conejos en Carrizal. Pero fue a los 15 años cuando su maestro carnicero le dio una lección que le marcaría para siempre: «La palabra carnicero no existe. Tienes que ser humilde. Te queda mucho que aprender en la vida». Fue una lección», dice.

A su lado está su inseparable mujer. Lo acompaña, lo escucha y le da el espacio que necesita: «Sabe que esto es mi vida”, dice él con una sonrisa. «Porque esto no es un hobby: es una forma de estar en el mundo».

“Mira, lo que hace José no lo hace nadie. Nadie lo hace gratis, y él lo hace todo es una gran persona, dice la directora de la parranda que lo acompañó en esta andanza comunitarias. Pero él también es DJ, y cuando toca animar en un evento social comunitario como juegos infantiles canarios, verbenas o lo que sea solo cobra lo justo: el alquiler del equipo de sonido. Lo demás, lo pone con el alma.

Su don de conectar personas ha cruzado fronteras. Un chef con estrella Michelin en Milán loacaba de contactar tras ver sus vídeos en redes. Ahora, será quien le organice su boda en Agüimes, al estilo motero.

«Es un millón de ideas las que tengo, pero todas con una sola intención: ver feliz a la gente”.

Desde la carnicería, entre risas, chistes y bandejas de carne recién cortada, Milán sigue soñando. La verdadera oferta del día no está en el mostrador: «está en la gente. Y no quiero dejar a nadie atrás».

Ahora, al frente de la carnicería sus clientes lo adoran y en los barrios, lo veneran.