Santa Marta, la patrona de los hosteleros, se celebra con oportunidades en el sector en San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana, uno de los principales motores turísticos de Gran Canaria, se enfrenta a la escasez de personal en el sector hostelero. A pesar de que el turismo ha vuelto con muchísima fuerza tras los años de pandemia, los bares y restaurantes que bordean la playa de Maspalomas tienen grandes dificultades para encontrar trabajadores cualificados y profesionales comprometidos.

El fenómeno, que azota tanto a pequeños negocios familiares como grandes empresas,enciende las alarmas entre los empresarios de la zona que, alertados por la situación, no tiran la toalla en la búsqueda de nuevos camareros y cocineros. La celebración de Santa Marta siempre ha estado muy presente en el municipio por ser la patrona de la hostelería. Este martes en la fiesta patronal hubo trabajo sin descanso como comprobó LA PROVINCIA y refleja el testimonio de tres profesionales que se esmeraban en atender a la clientela. La fiesta, para otros, llegó a la tarde.

«Necesitamos a más gente que quiera trabajar en la hostelería», explica Vladimir Alonso, encargado del restaurante Maximilian’s, ubicado en el Área Comercial Boulevard el Faro. Lleva dedicándose toda su vida al sector hostelero y conoce de primera mano el sacrificio y esfuerzo que, en algunas ocasiones, conlleva el trabajo. Los camareros del municipio están expuestos a las altas temperaturas en verano, hacen, algunas veces, unas jornadas laborales un poco más largas de lo habitual pero, «libran los dos días correspondientes y normalmente se trabaja ocho horas, como en cualquier lado».

No hace falta tanta experiencia

Alonso recalca que en el restaurante, actualmente, solo cuenta con un camarero de la Isla y, los demás, «son todos de fuera». «La gente no quiere trabajar con turnos partidos y eso que aquí, en este restaurante, esta jornada solo se realiza dos días a la semana, no siempre», subraya. «Me da miedo que alguno de los trabajadores se vaya porque, luego, me va a costar mucho conseguir a otra persona que ocupe ese lugar», lamenta. Los puestos de trabajo en los bares y restaurantes de la costa del municipio están en auge pero, el número de personas que presenta sus currículum a estas candidaturas es muy escaso. La experiencia no es un requisito fundamental para trabajar en el sector. Eso sí, las ganas por aprender y la ilusión, siempre deben estar presentes. «Nosotros muchas veces enseñamos la profesión a las personas nuevas que vienen a trabajar y aún no tienen experiencia en la hostelería», remarca Alonso. Sin embargo, confiesa que le da miedo invertir su tiempo en enseñar a una persona que, a los meses, pueda dejar el trabajo. «Yo, para hacer eso, solo tengo que ver que el chico o la chica tiene ganas de aprender e ilusión y, sobre todo, responsabilidad con el trabajo», finaliza.

Lorena prepara un cóctel en el bar en el que trabaja / José Pérez Curbelo

Alex trabaja en el restaurante El Velero, a escasos metros de la arena de la playa de Maspalomas. Nació en Gran Canaria pero sus padres son de origen marroquí y, desde que cumplió la mayoría de edad, es camarero. «Yo creo que tenemos buenas condiciones de trabajo y un sueldo que nos da para vivir bien, sin lujos, pero bien», machaca. Siempre ha encontrado ofertas de trabajo en diferentes restaurantes y bares de la zona y, para él, ser camarero no es tan complicado como dicen. «Libro dos días a la semana, trabajo mis ocho horas diarias y, encima, estoy muy tranquilo aquí», continúa. Él disfruta con su profesión e impulsa a la gente joven, y no tan joven, a apuntarse en las ofertas de empleo relacionadas con el sector. «Trabajar de camarero o cocinero no es tan jodido como la gente piensa normalmente», insiste.

Lorena trabaja en una terraza de copas y para ella, estar detrás de la barra, le permite llevar un ritmo de vida adecuado y tranquilo. «Los meses de verano son algo más calmados porque no hay tanto turismo extranjero pero, a partir de septiembre, esto se empieza a llenar de clientes y hay mucho trabajo», explica mientras mezcla licores en la coctelera. Cuando esa fecha se aproxima, los encargados buscan con prisas a camareros que puedan reforzar la plantilla. «En verano, al menos, estamos un poco más aliviados», finaliza.

La falta de personal en la hostelería de San Bartolomé de Tirajana es un problema real que está afectando al sector, pero también una oportunidad para quienes buscan un empleo estable en un área con mucha demanda.