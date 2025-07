Elvira: "No voy al sorteo de viviendas de Ingenio, no es justo, a un chico le tocaron dos"

"Me desilusionó. En el mismo sorteo a una persona le tocó dos veces. La situación que estamos viviendo a día de hoy con el tema de la vivienda, dejarlo en manos de de un ordenador, no creo que sea la la manera más justa. Este jueves es el segundo sorteo y como dijeron que iba a ser de la misma forma, pues no voy a ir. Que le toque a quien Dios quiera".

Son declaracioes de Elvira Sánchez González, madre soltera de tres hijos y vecina de Carrizal de Ingenio. Como otras dos de sus amigas, Isabel y Hebziba, también con tres hijos y muchas otras familias del municipio, lleva tres años presentando papeleos y esperando una oportunidad para acceder a una vivienda pública en régimen de alquiler asequible.

Pero este jueves, 31 de julio, cuando Ingenio celebre el sorteo de ocho nuevas viviendas promovidas por el Gobierno de Canarias a las que optan más de 300 personas, ella no estará allí. “Fui al primer sorteo y salí completamente desilusionada. Mañana no voy. Que le toque a quien Dios quiera, pero yo ya perdí la fe”, declara con resignación.

Elvira explica que su malestar no es por no haber sido seleccionada, sino por cómo se hace el proceso: mediante un programa informático que elige al azar entre las personas inscritas. “No me parece justo. La necesidad de una familia no se puede dejar en manos de un ordenador”, denuncia. Aquel día, dice, incluso "se repitió el nombre de un chico entre los adjudicatarios. Nos quedamos asombrados, como el propio chico al oír su nombre. Sería un error, pero eso nos mató a muchos. Fue como decir: ni lo intentes más”.

Madre soltera

Ella es madre soltera con tres hijos y sus amigas, que también se encuentran en la lista de probables que entran en el bombo "las tres hemos comenzado juntas este proceso después de que las trabajadoras sociales nos informaran de las viviendas de promoción pública que empezaba a anunciar el gobierno hace tres años o así". Recuerda que "nos conocemos del colegio de las niñas.

Ellas dos tienen marido y tres hijos yo soy soltera y vivo sola con mis tres hijos". Cumplen con todos los requisitos. “Llevamos tres años con este papeleo. Nos piden documentos una y otra vez. Pero luego no miran nada de tu situación real. No estudian los casos. Es frío. Es un botón”, lamenta. "Hemos pasado por lo mismo: muchas promesas y poca respuesta real”.

El sistema, automatizado y basado en un algoritmo, ha generado críticas por parte de estas madres, que lo consideran "impersonal e insensible" a las realidades de quienes más lo necesitan. "No me parece justo dejar algo tan importante como una vivienda en manos de un ordenador. Cada familia tiene su historia. No es lo mismo una madre sola con tres hijos, pagando 430 euros de alquiler, que otra que pueda vivir con sus padres o abuelos", explica Sánchez, quien mañana ha decidido no acudir al sorteo.

La vecina de Carrizal defiende que las decisiones sobre vivienda deberían tomarse caso por caso, evaluando las circunstancias individuales como se hace en los servicios sociales. “Cuando pides una ayuda, te estudian, ven si lo que cuentas es cierto, si hay menores, si trabajas o no. No es lo mismo estar sola con tus tres hijos sin familia que poder vivir con tus padres o abuelos y no tener que pagar un alquiler de 430 euros", afirma.

"Al final la ley tendría que amparar al menor de manera justa no al azar. Donde las madre sientan apoyo institucional, no esperar que una máquina me diga si tengo derecho a una vivienda o no para vivir menos ahogada. Pero aquí todo se decide por un clic. Al final, lo que está en juego es el bienestar de los niños. La ley debería proteger al menor, no dejarlo al azar”, sostiene.

Es que para muchas familias en situación vulnerable, la vivienda "no es solo un techo, sino una garantía de estabilidad, salud y futuro". Elvira lo resume con una mezcla de frustración y fe: “Que sea lo que Dios quiera... pero ojalá quienes lo necesiten de verdad tengan por fin un hogar. Y que algún día, las madres solas sintamos que las instituciones están realmente de nuestro lado.”

Se elimina el sorteo

El sistema de sorteo automático se ha utilizado ya en convocatorias anteriores en Canarias, con el objetivo de dar transparencia al proceso.

El director general de Vivienda Antonio Ortega, avisa que esta fórmula se elimina en el nuevo reglamento que rige el sistema de adjudicaciones que entrará en vigor en meses.

Pero para quienes esperan, como Elvira, la transparencia no basta: «Una cosa es la suerte, y otra es la justicia. Y esto no lo siento justo».