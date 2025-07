Ángeles pierde su "última oportunidad para una vivienda" en Ingenio en un caótico sorteo

El Teatro Federico García Lorca de Ingenio acogió este jueves el último sorteo de viviendas sociales y lo hizo lo peor que pudo. Casi tres horas espera por fallos informáticos lo convirtió en una pesadilla. Nervios entre lágrimas de alegría y de desolación aparte de los pocos que acudieron de los 135 vecinos que se jugaban a un clic una de las siete viviendas de promoción pública en alquiler asequible del gobierno canario en el barrio del Sequero. Marcó un punto final: no habrá más sorteos para adjudicar viviendas sociales en Canarias, «pero se fue como estuvo siempre fastidiando», comentó una asistente.

Los adjudicatarios fueron siete, se escucharon a duras penas los nombres de cuatro. «Es todo extraño», alegaba por lo bajo una señora sola. Como otras muchas que acudieron sin compañía y en algún caso, y sin quererlo, se convirtieron en protagonistas pero sin llevarse la casa y además, estar enferma. Es el caso de Como María de los Ángeles Cárdenes. No sonó su nombre. «Es tal vez la última vez que tengo la posibilidad de tener una vivienda, voy camino al hospital para saber los resultados de la biopsia de un tumor», comentó casi a las carreras . Perdió su vivienda hace años, la absorbió un banco y reside en ella en régimen de alquiler social. Pero solo hasta diciembre. No podrá asumir el pago con los 490 euros que cobra.

Enferma y pierde su casa

Relató que "me he llevado una desilusión tremenda en el sorteo de la vivienda de Sequero por ver cómo han cedido las viviendas a través de un supuesto sorteo que nadie vio, en un ordenador que solo ellos veían", comentó en relación con el caótico acto de la rifa. "Esta tal vez sea mi última vez que tengo la posibilidad de tener una vivienda. Voy camino al hospital para saber los resultados de la biopsia del tumor que me extirparon del páncreas, que también me lo quitaron en la misma intervención. Estoy esperando los resultados", detalló. Seguidamente se rompió: "No sé cómo voy a poder llevar esto, ya que en diciembre se me termina el alquiler el contrato que tengo en la casa. Es la antes era mi casa. La entregué al banco por problemas económicos y el banco me cedió a su vez un alquiler social que se me vence en diciembre. Solo cobro 492 euros del Ingreso Mínimo Vital. No sé cómo voy a poder salir de esto. Mi cabeza no para de la vuelta. Solo me queda la esperanza de que los resultados en manos de la biopsia sean buenos. Y no sé, no sé si estaré para poder volver a solicitar viviendas".

La mañana del sorteo debía comenzar a las diez y media, pero el programa informático de Notarios de España que debía hacerlo funcionar colapsó y dejó a los presentes atrapados en el teatro sin respuestas y con incertidumbre. «Esto es una tortura», resumía una mujer sentada en una butaca con su nieto. En el aire, los nervios, técnicos corriendo del escenario donde estaban los responsables del sorteo telemático, entre , reinicios y llamadas. Nadie sabía si finalmente se haría el sorteo, pero todos estaban seguros de una cosa: había solo siete viviendas disponibles, para las 135 que quedan y en lista de espera.

Los agraciados, como en «la lotería», comentaba ya la gente tomándoselo en parte al cachondeo, en los cupos de mayores de 65 años, minusvalía, jóvenes, y familias, más dos a víctimas de violencia de género cuya identidad se ocultó detrás de un número. Fueron Mohamed, Luis, Emma y Beatriz. Cada uno, una historia como el resto que se fue cabizbajo y alguno, hasta rezongando por algunos de los que recibieron la casa.

Dos horas de retraso: "desastre"

El notario parecía no dar crédito, se paseaba entre los adjudicatarios y los saludaba, salió a ver la calle desde las ventanas del las puertas selladas del teatro, porque el que entró, no podía salir hasta que finalizara el acto oficial que encabezaba él mismo. Por fin arrancó el programa del sistema de adjudicaciones telemático, pasadas dos horas de lo previsto. Pero fue un suma y sigue. En la pantalla medio gigante instalada en el fondo del escenario para que se visualizaran los nombres no se veía nada. «Espera que no me traje las gafas de lejos», comentaba, pero ya hartándose de risa una joven que decía «es que esto no se puede creer». "Aquí no se ve nada", gritaba uno en la parte trasera del patrio de butacas y respondió uno en primera fila, "aquí tampoco. Esto es un desastre".

El nombre de Mohamed rompió el hielo. Lo tuvo que leer en voz alta el director general de vivienda del Gobierno, Antonio Ortega, porque nadie se enteraba de nada. Era el seleccionado en el cupo de personas con minusvalías. Lleva 22 años en Canarias, dijo junto a su hijo llegado de Fuerteventura y otros familiares. Como quince minutos después, tras remeneos en la mesa de control, pantallazos y clics, saltó el segundo nombre, correspondiente a mayores de 65 años. Nadie lo vio tampoco y lo leyó el responsable político ya como asumiendo la tarea. Fue Luis Ramírez. Jubilado, también celebró su golpe de suerte: entró por el cupo reservado a mayores de 65 años. Dio un respingo en su butaca, se puso en pie y más de uno le aplaudió. Contento se quedó también con la broma que le hizo Ortega, “¡Pareces más joven! Vas a tener que enseñar el DNI".

El programa del sorteo seguía lento, como si no fuera la cosa con él. Pero continuó. El sistema decidió entregar a Emma Pérez la siguiente casa de la promoción en régimen de alquiler, pero no estaba presente. Era en el grupo de hasta 35 años.

Heredia, al recibir una de las casas en alquiler. / Pepa Pallarés

La que sí estaba y reía nerviosa durante la espera era Beatriz Heredia, no pudo contener el llanto cuando escuchó su nombre y no atinaba con el móvil “Estoy escribiendo por wasap a mi hija para decírselo, pero ni veo las letras", comentaba sentada, riendo y llorando. "Llevo veinte años esperando. No me lo creo, no me lo creo,” repetía restregándose los ojos llenos de lágrimas. No podía ni hablar. El resto de adjudicatarios fueron incógnitos. Dos por ser víctimas de violencia de género y el último que no se escuchó de nuevo su nombre. Pero marcó el final de la sesión más tediosa que se recuerda.

Para la mayoría no hubo desenlace feliz. Iván, un niño de unos diez años, acompañaba a su abuela, que salió del teatro cabizbaja. "No importa abuela", le dijo el pequeño, que acudió 'engañado' al acto por su propia abuela para no ir sola, en representación de su hija, que figuraba en la lista pero estaba trabajando. "Me dijo que venía a un examen, y era para esto", comentaba riendo el pequeño, que tiene dos hermanos y junto a su madre viven en casa de los abuelos.

El sorteo, un sistema que se despide

El proceso fue un espectáculo, pero de sufrimiento. De hecho, será el último sorteo que se realice en Canarias para adjudicar viviendas públicas. Así lo anunció antes del accidentado sorteo telemático el propio director general de Vivienda, que reconoció que este formato: “No es el adecuado y no volveremos a sortear viviendas. A partir de ahora, solo se adjudicarán bajo criterios de baremación cuando entre en vigor el nuevo decreto que regula la adjudicación de vivienda pública.

El nuevo decreto, que se publicará entre diciembre y enero, cambiará el modelo con cuatro claves: El baremo social en lugar de sorteo. Se adjudicará a quienes más lo necesiten, con criterios objetivos y claros. 2. Acceso más fácil al registro en un día. Lo que antes llevaba un año de papeleo, ahora se podrá hacer en un día, con una declaración responsable. 3. Se crea una nueva figura de alquiler accesible. Se crea la posibilidad de acceder a viviendas públicas a precios asequibles incluso para personas con ingresos medios (hasta 1,5 veces el IPREM, es decir, unos 1.500 euros), y más en casos de familias numerosas, con menores o personas con discapacidad. 4. Incluirá definitivamente que la vivienda de alquiler social no tendrá opción a compra. Serán viviendas de uso prolongado, no para adquirir. 5. Y por último, regularizar la figura del alquiler accesible, que no existe en la normativa e Canarias.

No todos reaccionaron con respeto. Una mujer, visiblemente molesta, alzó la voz ya en la calle saber que una de las viviendas había sido adjudicada a una persona con discapacidad que no era de su gusto. Hubo tensión y un agente de la Policía tuvo que intervenir. Lo que parecía una queja se convirtió en un ataque xenófobo. "Eso es delito”, le recordó un agente.

El sorteo Ingenio parece ser el el último y deja frases como la de Cárdenes: “Yo ya no tengo fuerzas”,antes de marcharse hacia el hospital. Recordó también que ella no es "un número más en un bombo, estoy al límite".