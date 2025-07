Carnes ahumadas y caballos: el plan más brutal del fin de semana está en San Mateo

Hay sitios que se descubren con el olfato. Basta con que el humo acaricie el aire para saber que lo que se cocina ahí no es cualquier cosa. En lo alto de San Mateo, entre caminos rurales, árboles y caballos, se esconde un lugar que parece traído directamente del sur de Estados Unidos. Allí donde antes olía a pasto y a monte, hoy también huele a leña, a especias y a carne cocinada con paciencia de siglos.

Se llama Smokehouse La Frontera, y lo han bautizado como el primer ahumador texano de Canarias. Un restaurante único que cocina brisket, costillas y pulled pork a fuego lento, con madera traída especialmente para lograr ese sabor profundo y ahumado que solo se consigue cuando el tiempo y el fuego se hacen amigos.

Los creadores de contenido gastronómico Carol y Adri de @grancanaria.atugusto lo han visitado y no han dudado en afirmar: “Esto no es una barbacoa cualquiera. Aquí cada bocado es una experiencia”.

Un viaje por el sabor del sur estadounidense

“¿Quieres descubrir el auténtico sabor de Texas?”, preguntan en su último vídeo. La respuesta, después de probar su queso fundido con chorizo parrillero, está más que clara. “Nos empezamos derritiendo con su queso fundido y después llegó la quesadillota bien rellena de pulpo. Pero lo que no te puedes perder es la parrillada para dos: el brisket es tierno, ahumado y brutal”, comentan entre bocados.

El brisket, ese corte de pecho de vaca cocinado durante más de 12 horas, es el rey del menú. Jugoso, con bordes tostados y aroma a humo, se deshace en la boca. Pero también están las costillas melosas y sabrosas y el pulled pork, que llega acompañado de guarniciones caseras para rematar la jugada.

Por si fuera poco, el restaurante se encuentra junto al Centro Ecuestre de San Mateo, lo que transforma la comida en una experiencia completa: “Entre caballos y buen comer, esto es un planazo que hay que vivir”, añaden.

Montañas, caballos y música en vivo

Smokehouse La Frontera es un lugar que se saborea sin prisa. Su lema no es otro que el del clásico estilo low and slow: carne cocinada a baja temperatura durante horas, con humo de leña de nogal, cerezo o manzano. Y se nota. “Aquí no hay prisas ni pretensiones. Solo fuego, tiempo y sabor”, asegura uno de sus responsables.

Además, los sábados por la noche se convierte en fiesta: hay música en vivo, ambiente rústico y mesas compartidas donde lo que se sirve no solo es comida, sino comunidad.

Del queso fundido a la red velvet

La carta está llena de platos con alma. Desde el queso fundido de San Mateo con carne a elegir por 8,50 euros, hasta combinados como el “Lover” para dos personas por 37,50 euros con costillas, brisket, cerdo desmenuzado y chorizo parrillero. Y sí, también hay dulces que dejan huella: “Dulce final garantizado con la red velvet y el rol con helado. Es la guinda perfecta”, aseguran.

Los horarios acompañan el espíritu pausado del local: abre de jueves a domingo de 12:00 a 18:00 horas. Lo justo para que cada servicio sea cuidado y cada cliente se sienta como en casa. Su ubicación exacta: calle Las Cabrejas, San Mateo, Gran Canaria.

ESmokehouse La Frontera no solo ha traído el sabor del sur de Estados Unidos a la isla, también ha introducido una nueva forma de entender la comida: con fuego lento, ingredientes reales y una atmósfera que se queda grabada.“Esto es un auténtico descubrimiento”, concluyen. Y si lo dicen ellos, vale la pena comprobarlo por uno mismo.