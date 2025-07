Tres presas, un mirador y una tragedia: esta es la carretera de Gran Canaria que nadie olvida tras recorrerla

Hay caminos que no solo se recorren, sino que se viven. No aparecen en las guías turísticas más conocidas, pero quienes se atreven a transitarlos saben que dejan una marca difícil de borrar.

En la isla de Gran Canaria, la carretera GC-210 es una de esas joyas escondidas que convierten un trayecto en una aventura. Desde la cuenta de @improfurgo, el creador de contenido especializado en rutas en furgoneta, no duda en describirla como “una de las más impresionantes” que ha recorrido.

El asfalto se ondula entre barrancos esculpidos por el tiempo, túneles de roca viva, cuevas escondidas en las montañas y tres presas que rompen el silencio con su magnitud. “Es una experiencia que recomiendo hacer al menos una vez en la vida”, confiesa mientras recorre el camino junto a su amigo Josué, el Mago.

Presa Del Parralillo / Atlas Rural de Gran Canaria

Barrancos, cuevas y colores imposibles

La GC-210 serpentea desde la Aldea de San Nicolás hasta el interior de la isla, atravesando parajes que quitan el aliento. “La pared te engulle”, dice el viajero en uno de los tramos, rodeado de paredes de piedra que se ciernen como titanes sobre la carretera.

Las cuevas salpican el paisaje con algunas pequeñas y otras tan grandes que parecen el escenario de una película. Muchas son inaccesibles, otras siguen habitadas como viviendas-cueva. “Qué envidia de fresquito en verano”, bromea.

Una de las sorpresas del trayecto llega con las rocas de tonos verdes, que recuerdan a los famosos azulejos de Veneguera. “En directo se nota mucho más”, asegura. Es un paisaje de contrastes que muta a cada curva y que convierte la conducción en un auténtico placer para los amantes del volante.

Los Azulejos de Veneguera, en una imagen de archivo / @ELCOLECCIONISTADEINSTANTES

Tres presas y una leyenda

La carretera lleva a tres presas: Caidero de la Niña, Siberio y El Parralillo. La primera no solo impresiona por su estructura, sino por la historia que esconde.

El nombre “Caidero de la Niña” se remonta al siglo XIX, cuando según cuenta la tradición oral recogida por el cronista de La Aldea, Francisco Suárez Moreno una pequeña murió al caer por un desfiladero tras recibir un topetazo de un carnero. Frente al lugar aún se divisa la peña donde estuvo la cruz que la recordaba.

En 2024, la sequía ha dejado muchas de estas presas vacías. “Estaba vacía, vacía”, comenta al mostrar el nivel de agua descendido en Caidero de la Niña. Desde la cima se ve todo, desde barrancos profundos, hasta vegetación persistente y una carretera que parece flotar entre las montañas.

Presa del Caidero de la Niña / Kateřina Zajíčková

El Mirador del Molino

Uno de los puntos más mágicos del recorrido es el Mirador del Molino. Para llegar a él, hay que atravesar un túnel tallado en la roca. “Picado, picado, como si lo hubieran hecho a mano”, describe el creador. Desde allí, las vistas abarcan el Roque Nublo, el Bentayga, la presa del Parralillo y el majestuoso Barranco de Tejeda-La Aldea.

Pero el encanto tiene un lado amargo. El molino está abandonado, con basura y fogatas que ensucian el entorno. “Me enfadan estas cosas”, lamenta. No hay carteles informativos ni se encuentra información ni siquiera en internet sobre esta construcción. Un lugar que debería ser protegido, respetado y valorado.

Final con sabor a nostalgia

El viaje concluye en Vega de Acusa, donde se encuentra la ermita de la Candelaria, construida en 1967 tras quedar sumergida la antigua por la presa.

Desde su plaza se disfrutan algunas de las vistas más serenas de la isla. “Como despedida, este lugar cuenta con unas preciosas vistas de mi roque favorito”, dice, con la emoción a flor de piel.

Una vez más, queda demostrado que hay carreteras que no solo nos llevan de un punto a otro, nos conectan con la tierra, con la historia y con nosotros mismos. La GC-210 no es solo una carretera. Es una experiencia que todo amante de Gran Canaria debería vivir al menos una vez. Porque hay rutas que no se olvidan.