Vecinos de La Atalaya exigen que el biogás vaya «donde no moleste»

La plataforma vecinal que rechaza la instalación de una planta de biogás en La Atalaya de Guía se manifestó en la tarde de ayer frente al Ayuntamiento del municipio, pese a que el gobierno local ya acordó el pasado martes no ceder la licencia de obra a la instalación que solicitó la empresa Conagrican, del grupo Félix Santiago Melián.

«Stop a la planta de biogás de La Atalaya» y «La Atalaya no se calla» sonaba al unísono en la Plaza Grande de Guía en la que cerca de 250 personas se concentraron para protestar por la gestión del Ayuntamiento y la poca transparencia e información que le han trasladado a los vecinos de la zona. «No tengo claro en qué me puede perjudicar la planta de biogás porque, directamente, ningún político y ninguna persona se ha preocupado en explicarnos en qué consiste el proyecto», explicó Juan Pérez, uno de los asistentes. «A lo mejor puede ser una instalación que nos beneficie de alguna forma pero, como nos lo han ocultado y no nos explican nada, me huelo lo peor».

«Hasta hace dos días el Ayuntamiento estaba entregado al promotor de la central», lamenta Cosme Vega

Paco Vega es el portavoz de la plataforma ‘Stop planta de Biogás’ y, sin duda, tiene muy claro en qué puede perjudicar esta instalación a los vecinos. «Una planta de biogás a menos de 500 metros de la población es una aberración», argumentó con un tono enfadado. Para él, el problema no recae en la ejecución del proyecto sino, más bien, en la ubicación. «Se tiene que construir en un lugar que no moleste ni a mi hogar ni al de otra persona», recalcó. Además, insistió en que es muy peligroso para la salud de los habitantes el gas metano que producirá la planta de biogás.

Pleno extraordinario

«Hasta hace dos días el Ayuntamiento estaba totalmente entregado al promotor», aclaró Vega. Cree firmemente que, días antes del comienzo de las fiestas del municipio, han cambiado su discurso para no tener conflictos en los días de celebración. «Están todos tirándose la pelota, es una pasada», finalizó.

Diego Suñe, vecino de La Atalaya, especificó que el enfado no recae únicamente en el equipo de gobierno de la Corporación actual, sino que «esto viene de más atrás».

Juan Pérez: «Tener la instalación a menos de 500 metros de distancia de la población es una aberración»

La plataforma insistió en la importancia de la movilización vecinal para frenar, al menos de momento, la construcción de la planta. Y, para ello, han logrado recoger más de 5.000 firmas de personas que apoyan su causa.

«Nos quieren convencer de que no hay nada que hacer, que no habrá consecuencias, pero creemos que lo legal no es siempre justo. Y hay decisiones legales que se toman muchas veces a espaldas del pueblo y contra el pueblo», según Cosme Vega, durante la lectura del manifiesto delante de la iglesia de Guía, ante el aplauso de los asistentes.

Al acto asistieron concejales de Junto por Guía y Unidos por Gran Canaria. Precisamente, hoy viernes se celebrará un pleno extraordinario en el ayuntamiento para debatir el proyecto. n