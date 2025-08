Una Rama para Alonso Quesada

La conmemoración durante el año 2025 del centenario del fallecimiento del literato grancanario Rafael Romero Quesada (Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de 1886- 4 de noviembre de 1925), más conocido por el seudónimo de Alonso Quesada, brinda una magnífica oportunidad para dedicarle una Rama, la de Agaete, a este poeta y narrador postmodernista en cuya obra dejó plasmado para siempre el paisaje y el paisanaje de Agaete, su Valle y su Puerto de las Nieves.

Entre los años 1910 y 1919 en los que Tomás Morales ejerció la medicina en Agaete, Alonso Quesada recaló en bastantes ocasiones por la Villa Marinera buscando principalmente las condiciones propicias para curarse del mal que padecía (la tuberculosis), al amparo del galeno, poeta y amigo suyo que fue Tomás Morales, quien a su vez le brindaba la oportunidad de participar en los encuentros literarios que organizaba al soco de la familia Armas, con quien había emparentado al casarse con Leonor Ramos de Armas, destacando las míticas tertulias (aún recordadas) celebradas en el Huerto de las Flores, que unidas a las condiciones medioambientales, a la paz y al sosiego que se respiraba en el Valle y a la alimentación que proporcionaba aquel espacio agropecuario, eran los elementos necesarios para mejorar su estado de salud y, consecuentemente, su inspiración literaria.

Es en el Valle de Agaete, famoso ya entonces por sus aguas mineromedicinales de los Berrazales y en el lugar popularmente conocido como barranco de la Culatilla (a pesar de que su verdadero topónimo es barranco Melleros), donde se localiza la casa propiedad de la familia Armas que Alonso Quesada ocupaba alternando con la casa solariega de Leonor y Tomás en el centro del casco urbano de la Villa Marinera, según se tratara de largas temporadas o de fines de semana. Una vivienda rural (la del Valle), que a pesar del paso de los años, del cambio de propietarios y gracias a las oportunas restauraciones, se conserva en muy buen estado, lo que supone un valor histórico patrimonial añadido al gastronómico del que goza el muy recomendable restaurante Casa Romántica en cuyo entorno se ubica.

Desde aquel lugar privilegiado entre montañas, nuestro poeta siente el fluir del tiempo entre la umbría y la solana, con el sol marcando las horas desde el naciente hasta el poniente. Su ritmo vital se debate entre la vida y la muerte, el amor, el desencanto, la esperanza y la desolación, sin dejar por ello de contemplar el paisaje imponente de los riscos de Tamadaba y divisar a lo lejos el Atlántico sonoro al que cantara Tomás Morales, sin perder de vista al paisanaje en sus quehaceres cotidianos de valle adentro siguiendo, el ciclo agropecuario de bueyes, yugo y arado, de siembras, cosechas y pastoreo, sin olvidar el trajín de los leñadores y leñadoras por las veredas de ida y vuelta al pinar de Tamadaba en busca del preciado combustible que entonces era la leña, faenas propias del ámbito rural acompañadas por algún que otro cántico labriego, del tintineo de las esquilas del ganado, de recuerdos de sabores a fruta fresca y del soplar de los vientos alisios que llegado el mes de julio anunciaban las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves.

Aquellas vivencias no sólo no pasaron inadvertidas para Alonso Quesada, sino que antes bien, centraron su interés, dejando constancia de ello en su poemario Los Caminos dispersos, publicado por primera vez por el Gabinete Literario en el año 1944 en una edición póstuma (como casi toda la obra de Alonso), a pesar de lo cual y en palabras de Gabriel Miró autor del prólogo, «brinda a la memoria de Alonso Quesada el más fecundo homenaje: el de reavivar, al contacto de un Juicio nuevo y frente a una nueva valoración, el imperecedero culto debido a aquella singular voz poética que la muerte apagó prematuramente».

Primeros poemas

Antes de la primera edición de Los Caminos dispersos, los poemas habían llegado a la ciudadanía en vida del autor, que los publicó en la prensa local entre los años 1915 y 1923. En ellos, Alonso Quesada expresaba con sus versos una amargura existencial y su visión negativa de la vida, como se refleja en el poema recogido en Caminos de paz y del recuerdo donde la claridad del día y las emociones del hogar traen de vuelta las nostalgias del ayer, cuando el viejo mayordomo, Juan el de Guayedra, le trae «las doradas uvas…», cuyo sentido metafórico bien pudiera ser un claro exponente de aquella sociedad rural-feudal y decimonónica que fenece y que Alonso sabiamente pone en boca de un viejo con ochenta años de piedad agraria, en contraposición con el sentido mitológico que representaría la fertilidad y la espiritualidad de quienes despiertan a la vida, de la misma manera que lo era el contraste entre la contemplación serena de aquel Valle de Agaete y el cosmopolitismo de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad en la que trabajaba y residía.

Al igual que frecuentó el Valle de Agaete durante sus estancias en la Villa Marinera, Alonso Quesada haría lo propio con el Puerto de las Nieves, sobre todo a partir de septiembre de 1913 cuando Tomás Morales fue nombrado médico de Sanidad exterior para el puerto del lugar. Es allí donde la mar océana provocaría una vez más la pulsión lírica de ambos amigos, brindándoles la inspiración a dos poetas tan cercanos en la amistad y a su vez tan distantes en la concepción anímica de la existencia, con un mar (el de Morales), enardecido, fosco y bravío, omnipresente, enérgico y hasta triunfal en lo caótico como refleja en la Oda al Atlántico frente al otro mar (el de Alonso), introspectivo, lúgubre, intimista, sombrío y tenebroso acorde con su insatisfacción, no exenta de ironía, dejándonos en el poema En las Rocas de las Nieves, la impronta visionaria, esotérica, cuasi alucinatoria de aquellas montañas brujas. Y es que a decir verdad, las montañas que avistó Alonso como las que seguimos divisando actualmente, pareciera que obedecen a los cánones pictóricos impresionistas: ora violetas, rosáceas y sombrías, ora doradas y resplandecientes, según la luz del día, contempladas desde…¡El puerto de Las Nieves, solitario y lejano, junto a unas rocas negras!…

Por las veredas escarpadas de las montañas brujas a las que cantara Alonso Quesada, asociando la visión lejana de Tamadaba con la cercanía del Atlántico, bajaron otrora las harimaguadas hasta la orilla del mar, hostigando el agua con las ramas que portaban para invocar la lluvia. Hoy esos mismos caminos reales y veredas son transitados por romeros y romeras, en busca de la Rama del siglo XXI para ofrecerla a la Virgen de las Nieves, previo baño purificador en el mar en muchos de los casos.

El ambiente social y cultural de la Villa Marinera que frecuentó el autor de Crónicas de la ciudad y de la noche y Smoking Room, entre otras obras, durante los fines de semana y temporadas que pasó en Agaete (que fueron bastantes), se desarrollaba entre la calle principal denominada popularmente «calle larga», la Iglesia Matriz de la Concepción, el entorno de la familia patricia agaetense por antonomasia como fueron los Armas, propietarios además del Huerto de las Flores, y las relaciones sociales y comerciales entre las pocas familias hacendadas que aún vivían en Agaete, mientras que otras habían emigrado a Las Palmas capital manteniendo en el terruño las casas solariegas vacacionales y las fincas con su producción agrícola y ganadera, quedando a cargo de la mayordomía, entre otras encomiendas, el envío semanal de aquellos productos a los barrios capitalinos en los que residían.

En aquel ambiente del casco urbano agaetense del que formaba parte Tomás Morales se integró Alonso Quesada, quedando constancia iconográfica de su presencia en la casa de Leonor y de Tomás, en el Puerto de las Nieves y, evidentemente, de su participación en las tertulias en el Huerto de las Flores junto con lo más granado del ambiente cultural que se vivía entonces en Las Palmas de Gran Canaria y que se desplazaba puntualmente a la Villa Marinera para corresponderle a Tomás Morales por sus visitas a la ciudad, como fueron los casos de Saulo Torón, amigo íntimo de Tomás y de Alonso, Néstor Martín Fernández de la Torre, el dramaturgo, novelista y poeta Claudio de la Torre, el pintor, dibujante y gran retratista que fuera Eladio Moreno Durán, amigo de Tomás Morales desde los años de estudiante en Madrid, el ingeniero y miembro de la directiva del Museo Canario, Manuel González Cabrera, los hermanos Luis y Agustín Millares Cubas (médico y abogado respectivamente), reconocidos novelistas y dramaturgos, estudiosos del léxico y habla canaria, fundadores del Teatrillo de los Hermanos Millares y vinculados también al Museo Canario, al igual que el joven abogado Rafael Cabrera Suárez, colaborador en los periódicos El Espectador y Ecos, un diario, éste último, que como ya conté al dedicarle una Rama a Tomás Morales en el centenario de su fallecimiento, fue dirigido por Alonso Quesada en el que publicaría muchos de sus poemas recopilados posteriormente en El Lino de los sueños , en cuya edición del año 1915 colaboraron Néstor Martín Fernández de la Torre con el diseño de la portada, Tomás Morales con la Epístola en verso «Hermano Rafael: Desde tu mente/ cálida de esa luz del mediodía,/ tu canto llega a mí, sonoramente,/en un desbordamiento de armonía…», y Miguel de Unamuno con el magnífico y sentido prólogo agradeciendo al autor «… la fineza de dedicarme sus Poemas áridos… Áridos, sí, como las cumbres de Gran Canaria, como aquellas negras tierras calcinadas. ¡Tierras de fuego!... lo árido, lo seco, no es por ello frío en poesía. Antes al contrario. Y Dios me dé más bien poesía seca y ardiente que no húmeda y fría, como la hojarasca. Poesía seca, árida, enjuta, pelada, pero ardiente. Poesía de salmo. Y nada de ese rumor de follaje mojado y frío. De ruido de las hojas mecidas por las auras del oloroso abril, poco, muy poco. Mejor el bramar del simoun entre montones de arena.»

No podían faltar en aquellas tertulias la representación local con la que Alonso matenía una relación afable, encabezada por el médico y también poeta Francisco de Armas, quien le dedicaría al autor de Las Inquietudes del Hall, el poema La noche de Reyes, publicado en el periódico Ecos, don Antonio Abad Ramos, amigo de Tomás y tío de Leonor, en cuya casa inició el autor de la Balada del Niño Arquero las tertulias nocturnas, don Cirilo Armas Galván otro agaetense vinculado a los grupos de teatro local y a la Sociedad La Luz (el Casino) y el farmacéutico don Narciso Burell de Magro, entre otros.

Por la frecuencia con la que Alonso Quesada se desplazaba a Agaete, acabó siendo por derecho propio el tertuliano más conocido y familiar entre el paisanaje agaetense, ya fueran campesinos o pescadores, de tierra adentro o de mar afuera, debido a la alternancia en el hospedaje entre el Valle y el casco urbano de la Villa Marinera, por sus baños de aguas ferruginosas en los Berrazales, sus paseos por el Puerto de las Nieves, o en la azotea de la casa solariega de los Morales Ramos conversando con Tomás y disfrutando de las puestas de sol y de las montañas de Tamadaba; momentos que fueron propicios para la fantasía y la invención que probablemente le inspirarían los versos del poema El Tranquilo recuerdo, apostillando Alonso tras su firma Pinares de Tirma (Gran Canaria) 1917.

Homenajes

El tiempo ha transcurrido pero Agaete nunca olvidó la figura de Alonso Quesada, tal es así que en el año 1974, en el marco de las IV Jornadas Culturales del Archipiélago, celebradas en Agaete, el Cabildo de Gran Canaria presentó en el Centro Cultural de la Villa la primera edición que la administración insular hizo del poema teatral La Umbría; en el año 1999 el escultor agaetense don José de Armas Medina, inauguraba el grupo escultórico conformado por Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón, localizado en el Paseo de los poetas en el Puerto de las Nieves y, cincuenta y un año después de lo previsto la justicia poética (nunca mejor dicho), se ha cumplido, y como preámbulo del centenario de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Agaete a instancias de la Concejalía de Cultura, Fiestas, Patrimonio y Memoria Histórica, acuerda en sesión plenaria del 30 de julio de 2024, la dedicación de una calle en la vía que desde entonces estaba pensada para completar el trío poético que por fin preside el entramado callejero del casco urbano de Agaete como son: la Plaza de Tomás Morales y las calles Poeta Saulo Torón y Poeta Alonso Quesada, además de una emotiva y afectiva publicación especial de La Umbría, con portada de Pepe Dámaso y fotografías ilustrativas de su presencia en Agaete.

Actualmente, coincidiendo con el centenario de su fallecimiento y por primera vez en un siglo, su familia, representada por sus nietas Amalia y Rita Llabrés Romero traen al corazón de las Fiestas de Nuestra Señora de las Nieves, el recuerdo de un hombre (Rafael Romero Quesada), que amó Agaete con palabras profundas y verdaderas, y que junto con las olas del mar tejía versos, porque , aseguran, «para nosotras no es un año cualquiera, como tampoco lo es para nuestra cultura canaria, era nuestro abuelo materno (el negro como le llamábamos de pequeñas), y lo imaginamos con su cachorro ladeado caminando entre la gente con la Rama en la mano, con esa mirada entre triste y socarrona, dejándose llevar por el ritmo de la banda, con el calor del pueblo y con el aire sagrado que baja de Tamadaba».