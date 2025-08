Ciona Ramírez: «Me dormí mientras me enseñaban a hacer una cama»

¿Qué recuerdos guarda de sus primeros días como camarera de piso?

Yo dejé el instituto cuando era muy joven y le hice un pulso a mi padre para venir al sur a trabajar. Descubrí lo que era la hostelería y me fascinó la idea de ganar dinero tan rápido a una edad tan temprana. Eso sí, era muy duro. Recuerdo cómo me enseñaron a hacer una cama en tres o cuatro minutos e, incluso, a lavar un váter sin guantes. A los años ascendí a gobernanta y, como era tan joven, cuando los clientes llamaban y preguntaban por mí, se quedaban fascinados. Al final, todo el mundo esperaba que sea una mujer más mayor la que ocupe este puesto.

¿Cómo fue el camino desde el primer empleo que tuvo hasta convertirse en gobernanta y vocal de ASEGO?

Con 18 años tenía claro que no quería seguir estudiando ni dar tumbos en la vida y, como vivía en una isla, sabía con certeza que lo que nunca me iba a fallar era el turismo. Fui creciendo poco a poco en el sector y me adentré en ASEGO pero, luego, me fichó una cadena de hoteles para seguir enseñándome el oficio de gobernanta y no pude seguir formando parte de la asociación. Hace diez años quise volver y me puse en contacto con la presidenta de la agrupación. Fue ella la que me propuso la vocalía de Canarias por mi currículum y trayectoria.

¿Cómo ha cambiado la profesión desde que usted empezó hasta la fecha?

La profesión ha ido mejorando muchísimo pero todavía nos faltan muchas manos, más medios, más herramientas y, por supuesto, una legislación que proteja más a los trabajadores del sector. Yo recuerdo llegar a mi casa a las siete u ocho de la tarde, después de comenzar la jornada muy temprano. En Baleares, por ejemplo, ya es obligatorio que los hoteles cuenten con camas elevables y, en Canarias, también están comenzando a instalarse pero, llegar a este punto, nos ha costado mucho. Pero sin duda, para mí, la mejora más importante es la forma en la que el trato humano de una gobernanta a una camarera de habitación ha evolucionado. Hay que ponérselo fácil a los trabajadores y, sobre todo, ayudarlos. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido que las jornadas laborales sean más cortas y que puedan disfrutar las tardes junto a sus familias.

¿Cuál es el mayor desafío de formar a nuevas generaciones?

Soy docente y quiero, sobre todas las cosas, que este legado y este trabajo siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Por ello, mi mayor desafío es transmitir al máximo lo mejor de mí. En mi plantilla hay cinco o seis subgobernantas y, cuando yo no estoy, hacen todas las tareas igual de bien. Existen gobernantas que dicen que si ellas no estuviesen en el hotel, las cosas no funcionarían. Yo odio escuchar esa frase porque, si eso pasa, significa que la veterana no está enseñando bien el trabajo. Para adelantarme a estas situaciones, lo primero que hago cuando comienzo a impartir el curso es decirles una frase motivadora y, además, afirmarles que pueden hacer todo lo que se propongan siempre. Yo pongo mi ejemplo y es que, cuando comencé a formarme, me quedé dormida en una cama de hotel mientras nos enseñaban cómo se hacía y, me dijeron, que no servía para esto. ¡Fíjate donde estoy ahora!.

«Ojalá con el paso de los años deje de asociarse este trabajo a un género y los equipos sean mixtos»

¿Qué retos implica liderar un equipo de camareras de piso en un destino tan turístico?

Consigo coordinar a las trabajadoras porque ellas confían en mí. Ante una plantilla grande o pequeña, lo importante es que las empleadas y empleados se sientan escuchados y comprendidos. Si esto sucede y la gobernanta ayuda al resto de trabajadores en lo que ellos le pidan, otro día son las camareras y camareros los que van a ayudar a la gobernanta o gobernante. Ante todo debe prevalecer el respeto y, si esto existe, el equipo va a funcionar muy bien. Y, por supuesto, dar ejemplo. Si algo pasa, yo soy la primera en soltar la tablilla y ponerme junto a ellos a sacar el trabajo hacia adelante. Esto es, sin duda, enseñar a trabajar y a coordinar.

¿Qué cree que aprendería un turista si conociera mejor el trabajo de una gobernanta?

Debería facilitarnos las tareas y pensar que, cuando está en la habitación, es lo más parecido a estar en su casa. Bueno, incluso a veces en sus casas son peores. Pero sí, pediría, por favor, que dejaran los objetos en el lugar donde los han cogido y tener un poco de respeto por las personas que vienen a limpiar que, desde luego, son como cada uno de ellos.

¿Qué le motivó a recuperar la festividad de Santa Marta después de tantos años?

La base de este proyecto es motivar y alzar la mano a los hosteleros y trabajadores del sector de la zona. Mi compañero Antonio Garzón es la cabeza pensante del proyecto y, la principal idea es de él y mía es, sin duda, guiñar el ojo a todos los profesionales que están detrás de la barra, los comedores, las habitaciones de hotel y que se dejan la piel día a día. Además, esta celebración ya se llevaba a cabo hace años y, para mí, es un honor volverla a retomar y seguir con el legado de Águeda, la que fue su principal fundadora y mi maestra. Esto nace, sobre todo, por el trabajo de la gente que viene desde bien abajo. Es una forma de reconocer todo el esfuerzo que hacen estas personas que, por unos motivos u otros no han podido cursar una carrera universitaria y, cuando pensaban que no existía trabajo para ellas, han decidido formar parte de esta bonita profesión.

¿Cómo se han seleccionado a los galardonados de esta edición de los Premios Santa Marta?

Uno de mis compañeros y yo vamos sobre un mes y medio o dos meses antes del acto a visitar establecimientos del municipio para ver el ritmo de trabajo, cómo se realizan las actividades y, en el mismo lugar, elijo si es una empresa o persona beneficiaria del premio o no. Los empresarios, a su vez, están muy contentos porque se le reconozca el trabajo a sus empleados. Muchas veces son ellos mismos, el equipo de trabajo, quién decide cuál de los compañeros puede ser uno de los candidatos a optar a un galardón. Esta es una forma de motivarlos con su trabajo.

¿Qué papel tienen las mujeres en este sector?

Es un trabajo que visiblemente desempeña más la mujer pero, en los cursos que estoy impartiendo recientemente, también hay hombres que quieren ser gobernantes. En la plantilla que dirijo, aunque predominan más las mujeres, también tengo a hombres que son muy buenos trabajadores y que tienen muchas ganas e ilusión por aprender y seguirse formándose en el sector. Ojalá con el paso de los años deje de asociarse este profesión a un género y los equipos de trabajo sean mixtos y compensados. En realidad, ningún trabajo debería asociarse a hombres o mujeres. Para trabajar en un lugar únicamente hacen falta muchas ganas e ilusión. Lo demás, da igual.