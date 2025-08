¿Estrellas fugaces? Estos son los miradores de Gran Canaria donde se ven mejor

Cuando el sol se esconde y el calor del día cede al susurro del viento, el cielo de Gran Canaria comienza a transformarse. Agosto no es solo tiempo de playas ni de fiestas, también es un mes para alzar la vista y recordar que, allá arriba, ocurren cosas extraordinarias.

La lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocida como Lágrimas de San Lorenzo, iluminará la bóveda celeste con su espectáculo fugaz el próximo martes 12 de agosto. Y en la isla redonda hay miradores que parecen diseñados para observar cómo se desploman los deseos.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) ha compartido su lista personal de lugares donde el cielo parece más inmenso, más oscuro y más lleno de promesas. “Por la noche el cielo se llenará de estrellas fugaces”, ha escrito. Hasta 70 meteoros por hora podrían cruzar el firmamento esa noche.

Los mejores balcones al universo

Degollada de Las Yeguas, San Bartolomé de Tirajana

Un cañón que se abre ante los ojos como un anfiteatro natural. Desde aquí se contempla el barranco de Fataga, con su paleta de colores ocres y verdes, sus riscos verticales y una línea azul que sugiere el mar en la lejanía. Una imagen monumental que se vuelve mágica cuando las estrellas comienzan a caer.

Mirador Degollada de las Yeguas gran Canaria / Hola Islas Canarias

Pico de las Nieves, en Tejeda

Es el punto más alto de la isla, y desde allí se observa todo: los barrancos, los pitones volcánicos, la aridez y la belleza de una tierra formada por el fuego. A 1.949 metros de altitud, es uno de los lugares más codiciados para presenciar fenómenos astronómicos.

Mirador Pico de las Nieves / Ayuntamiento Vega de San Mateo

Los Pinos de Gáldar

Desde Montañón Negro, uno de los puntos de mayor interés geológico de Gran Canaria, se abre una ventana hacia la Caldera de Pinos de Gáldar. El silencio aquí es denso, el cielo más nítido, y la experiencia de ver estrellas fugaces desde este entorno natural es casi mística.

Pinos vde la Caldera / Atlas Rural de Gran Canaria

El Mulato, Mogán

Una atalaya con vistas al Pinar de Ojeda y a la Cruz de Mogán. Parte de la Reserva Natural de Inagua, esta zona ofrece una combinación de belleza terrestre y celeste. Un mirador para dejarse envolver por la noche y escuchar cómo cae el tiempo.

Mirador el Mulato / Turismo de Mogán

Las Cañaditas, Artenara

A 1.175 metros de altitud, este punto se encuentra dentro del Destino Turístico Starlight, una certificación que reconoce la calidad astronómica del cielo. Si hay un lugar donde pedir un deseo tiene más probabilidades de cumplirse, es este.

Mirador Astronómico de Las Cañaditas / Cabildo de Gran Canaria

Cruz del Siglo, La Aldea

Un mirador con historia y cielo prístino. La bóveda celeste se funde con el valle de La Aldea, creando un microclima único para la observación astronómica. Aquí las estrellas parecen hablar en voz baja.

Mirador Astronómico La Cruz del Siglo / Isla de Gran Canaria

El Balcón, La Aldea

Uno de los secretos mejor guardados del extremo occidental. Desde este acantilado se puede contemplar la famosa “cola de dragón”, una cadena montañosa en zigzag que cae hacia el mar. Al alzar la vista, la verdadera maravilla está en el cielo.

Mirador del Balcón / Hola Islas Canarias

La Sabinilla, La Aldea

En las faldas del Viso, este punto forma parte del recorrido de la carrera Entremontañas. Desde sus 287 metros, ofrece una visión privilegiada del valle aldeano y del firmamento.

Puesta de Sol en el Mirador La Sabinilla / @ELCOLECCIONISTADEINSTANTES

Presa de Los Hornos, San Bartolomé de Tirajana

A 1.565 metros, esta presa construida en 1933 se convierte en una plataforma perfecta para desconectar del mundo y observar el firmamento. Su entorno natural y altitud la hacen ideal para una noche mágica.

Mirador Presa de Los Hornos / Cabildo de Gran Canaria

Caldera de los Marteles , Valsequillo

En el este de la isla, este entorno volcánico protegido se alza a 1.528 metros. Su antiguo cráter y la tranquilidad que lo rodea convierten este lugar en una experiencia mística bajo las estrellas.

Caldera de los Marteles / Atlas Rural de Gran Canaria

Degollada de Las Palomas, Valleseco

Un paso entre montañas que ofrece un mirador natural rodeado de naturaleza húmeda. Silencio, frescor y un cielo limpio garantizado.

Cada agosto

Las Perseidas se pueden ver entre el 17 de julio y el 24 de agosto, pero su pico será el 12 de agosto a las 21:00 hora canaria. Aunque la luna estará al 46%, se ocultará poco antes de la 01:00 de la madrugada, permitiendo varias horas de observación con menor interferencia.

Lo ideal es mirar hacia el noreste, justo donde se encuentra la constelación de Perseo, bajo la inconfundible “W” de Casiopea.

Ve sin prisas, busca un lugar oscuro, sin contaminación lumínica. No hace falta telescopio. Basta con una manta, algo de abrigo, agua y ganas de mirar hacia arriba. Que no te importe si no ves todas. Cada estrella que cruza es un milagro fugaz.