Pepe Dámaso y Alonso Quesada unidos por La Umbría

Pepe Dámaso, el pintor de Agaete, tenía 22 años cuando el poeta y amigo agaetense Chano Sosa, le dejó un ejemplar de la primera edición de La Umbría, el poema dramático en tres actos, obra del poeta, narrador, autor teatral y periodista que fue Rafael Romero Quesada, más conocido por el seudónimo de Alonso Quesada, que había sido editado en Madrid por Ediciones Atenea en 1922. Dámaso recuerda que nada más hojear el libro «me encontré con la foto del autor cuya mirada me atrapó a pesar de que mi ídolo poético era Tomás Morales, al que más conocía. Fue entonces cuando decidí hacer un retrato al óleo que está fechado en el año 1956 y que forma parte de una serie de retratos que hice en mi primera juventud entre los que destaco el de mi amigo Manolo Barroso y el de Elvira, mi madre».

Sin ser consciente de ello o puede que guiado por la intuición artística, la modernidad y posmodernidad que destila Alonso Quesada en La Umbría y en el resto de su obra, contribuyeron desde un primer momento a impregnar la actitud vanguardista y transgresora, que como una constante vital, define la personalidad del pintor agaetense, difícil o más bien imposible de disociar de su faceta artística a la que ha consagrado su vida.

Dámaso, en unas declaraciones a la prensa, manifiesta que antes de pensar en afrontar una experiencia cinematográfica con La Umbría, (de la que este año celebramos el 50 aniversario del rodaje), quiso poner en escena la obra teatral de Alonso pensando que «…este proyecto convertido en realidad sería el mayor galardón que pudiera obtener para mi cuna». Pero no, unos años después, en1975 se decanta «…por la versión fílmica de la obra teatral donde la muerte, patente en los más profundos rincones de su alma atormentada, de su espíritu tuberculoso, mal desolador de la época, me atraparon y obligaron a seguir mi propia preocupación sobre ‘la madre seca, presente en toda mi obra plástica anterior».

En aquella época Pepe Dámaso saboreaba los éxitos profesionales logrados durante los años 60 del siglo pasado, en los que estuvo entregado artísticamente a dos series vinculadas con Agaete, siendo una de ellas 0 La Rama, que se celebra cada 4 de agosto (víspera del día de las Nieves), y que con el paso de los años se ha convertido en el símbolo identitario por excelencia de la Villa Marinera.

Pepe Dámaso y Alonso Quesada unidos por La Umbría / A. J. A. G.

Con la Rama, Dámaso y Agaete llegaron primero hasta Madrid donde la serie fue expuesta en el Ateneo madrileño y, posteriormente, a Copenhague, logrando con ella que le dedicaran uno de los Cuadernos de Arte de Publicaciones Españolas, cuya introducción a cargo de Manuel Conde, resalta en relación con el artista de Agaete «la espontaneidad que es quizá su más acusada característica como persona y como pintor, en la grandeza de ese espectáculo, que él ha vivido y vive con el apasionamiento de lo telúrico ancestral». Sería también en esta misma década cuando Dámaso no sólo nos sorprendió a quienes le conocíamos con la serie, ‘Juanita’, sino que conquistó al mundillo artístico que lo catapultaría definitivamente a los circuitos culturales nacionales e internacionales, al entroncar con la corriente artística denominada arte povera (de pobre), surgida en Italia por aquellos años.

Casi 20 años después de aquel flechazo intelectual Alonso-Dámaso, el artista agaetense se embarca en el proyecto cinematográfico para el que tuvo la gran suerte de contar con el cineasta Ramón Saldías, de esta afortunada colaboración artístico-técnica nacería la pieza artesanal del séptimo arte que conocemos y admiramos La Umbría, una obra única del cine canario y que, según cuenta Pepe Dámaso, la hizo «guiado por un sentimiento que fui fraguando y madurando con el tiempo mientras pintaba la muerte, porque sin la muerte no hubiese habido fantasmas (los espectros que él llama), de la manera que yo los concebía y que junto con el Silencio y César, el perro de Terranova (ambos con textos asignados en la obra teatral), suponían para la época del sainete elementos tremendistas cuasi subversivos».

Que La Umbría está inspirada en Agaete, en su paisaje y en su paisanaje, se evidencia nada más leer la acotación teatral de la escena primera con la que Alonso Quesada sitúa la acción dramática en diferentes parajes como «El Valle: campo saludable y feraz de la isla, cercado de montañas, a orillas del Atlántico. Al pie de los montes, en el Puerto de las Nieves. Sobre las montañas gigantes, Tirma, el pueblo de leñadores. Junto al Valle, la llanura de Guayedra, y más lejos, la caldera del Nublo, el viejo volcán herido»; un espacio con cuya toponimia, paisaje y paisanaje, Alonso Quesada se había familiarizado después de tantas visitas y estancias en la Villa Marinera, apostillando el poeta, ensayista y crítico literario Lázaro Santana (de ascendencia agaetense), en un artículo publicado en la revista Aguayro en el año 1977, que «…El poeta convaleciente y paseante no se limitó sólo a eso: observó a la gente, al paisaje de Agaete y escribió sobre ellos: La Umbría, una tragedia funeral como un réquiem, donde una sociedad agobiada por el peso de su decadencia, el peso infinito de esas viejas cortinas de terciopelo raídas, agoniza lentamente entre vómitos de sangre y vómitos de espíritu».

Quiso Dámaso que aquel viaje iniciático hacia el cine, en su faceta de director, transcurriese en Agaete, su pueblo natal, el que le inspira y al que además de convertirlo puntualmente en plató de cine, inmortaliza conjuntamente con el autor y su obra.

Teatro, cine y pintura

El artista afronta esta nueva experiencia utilizando diferentes lenguajes: teatral, cinematográfico y pictórico lo que hace de La Umbría una pieza artesanal, conceptualmente poliédrica y factible de analizar desde ópticas diferentes ya sea literaria, cinematográfica o paisajística, y también etnográfica y sociológica. Desde los inicios del proyecto Dámaso siempre tuvo claro que nunca se sintió director de cine y que nunca deseó serlo. «…Sólo quise ayudarme del lenguaje cinematográfico para expresar lo que con el pictórico no alcanzaba a comunicar». Una muestra de ello es la selección de actrices y actores (todos amateurs y agaetenses), con mucha voluntad y entusiasmo, que no sólo no restaron valor a la obra, sino que por el contrario, acabaron siendo un valor añadido al proceso de investigación y creación de Pepe Dámaso, con otros medios y otros lenguajes.

La elección de la finca de Las Longueras con su casa (una adaptación decorativa del estilo historicista neogótico a la arquitectura doméstica), en la que transcurre gran parte de la película, no se hizo al azar, fue una elección meditada bajo cuyas ojivas, donde la muerte entretejía el destino de los personajes y la del propio Alonso Quesada que moriría tres años después de haber publicado La Umbría. Tampoco fue casual el tratamiento que se le dio al guion cinematográfico a pesar de las dificultades que suponían los dos discursos literarios contenidos en la obra (el teatral y el narrativo), que es mucho más que unas simples acotaciones teatrales al uso, que se complementan y avanzan en paralelo y que sabiamente, Pepe Dámaso, con la ayuda del malogrado y siempre recordado Agustín Álamo- el médico- logra compendiar sin que por ello se perdiera ni un ápice del espíritu alonsino plasmado perfectamente en la obra.

Fiel al literato, Dámaso también muestra dos ambientes antagónicos: el rural, sumiso, rudo y saludable, frente al señorial tan elegante como endeble, tan enfermizo como umbrío y mustio, que representa la decadencia y el cambio social que ya se vislumbra. Alonso Quesada introduce en la obra un elemento excluyente que estigmatiza socialmente a quienes lo padecen como era la tuberculosis, y que al contrario de lo que pudiera parecer, en lugar de situar la enfermedad del lado de la pobreza del campesinado, que socialmente no tenían ni siquiera derecho a caer enfermo, la ubica en la familia burguesa para acentuar más aún si cabe la decadencia de aquella sociedad. La muerte y la vida, la tuberculosis que rondaba la casa de La Umbría, la huida de Salvadora (la protagonista del drama), a no se sabe dónde, si es que huye del entorno familiar en el que vive, de sus encorsetadas normas sociales, del estigma de la enfermedad, de la isla o de si misma, «fueron situaciones que tuve que repensar (confiesa Pepe Dámaso), según avanzaba el rodaje por mi complicidad con la mujer y mi compromiso con el feminismo que arranca desde la serie Juanita».

Casi a la par con el rodaje de la película, Pepe Dámaso nos brinda otra de sus sinfonías pictóricas, abordando a través del lenguaje puramente plástico lo que antes hiciera en el cine con La Umbría. Una serie en la que si bien hay bastante de Alonso Quesada, hay muchísimo más de Dámaso por el carácter autobiográfico de la misma, repartiéndose las constantes vitales y el estado introspectivo de ambos, aportando el pintor de Agaete la dualidad vida- muerte y la evidencia conceptual presente del eros y el tánatos en sus cuadros, de difícil lectura, casi imposible, en la película, en la que según Lázaro Santana «las referencias sexuales están amortiguadas; Quesada apenas las refleja en su obra, y Dámaso lo sigue»; todo lo contrario a la visión pictórica damasiana centrada en los instintos más primitivos por satisfacer como son los deseos libidinosos (eros), y los impulsos de destrucción y agresividad y, por lo tanto, la pulsión de la muerte (tánatos), hallazgos que según Lázaro Santana «El pintor escarba en la tragedia literaria del poeta y encuentra bajo ella sexo, ruina y muerte: algo que ya empieza a diverger de Quesada…El pintor no sin angustias por su parte, refleja esa destrucción incorporando a ella un sentido de agonía: el mundo perece, pero lo hace rodeado de su fulgor antiguo, que se resiste a desaparecer».

Recuerdo vívidamente aquella noche del 2 de agosto de 1975, cuando Pepe Dámaso estrenó la visión fílmica de La Umbría en el cine de Agaete, y cómo observé la manera en la que por extensión del concepto, recrea, el ahora director, de manera subliminal, la situación gatopardiana implícita en la obra.

De igual manera recuerdo cuando pocos meses después inaugura la serie pictórica con el mismo título La Umbría, en la Galería Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria, en la que reviste de manera orgiástica el clima sensual y sexual que subyace en la obra, mixtura de realismo y surrealismo fantasmagórico liberador, en el que pareciera que el cosmos damasiano, (dando un salto en el tiempo, con técnicas y estilos diferentes), converge con el universo nestoriano, particularmente con la atmósfera del Poema de la Tierra, con el que Néstor Martín Fernández de la Torre rompe moldes con sus personajes andróginos y Pepe Dámaso lo secunda con sus calaveras y sus falos, porque para un creador y experimentador nato como es el artista de Agaete, y según Eduardo Westherdhal, “La Umbría era un campo abonado para que resurgiera su estirpe surrealista”, a lo que el artista añade que si tuviera la oportunidad de repetir la experiencia «»César, el perro de Terranova que Alonso incluye entre las figuras del poema, hablaría».

Perteneciente a la generación nonagenaria, Dámaso cumplirá 93 años en diciembre, recordando en cuanto se le presenta la ocasión, los momentos esenciales de su vida, desde la más tierna infancia hasta que encauza su vida profesional y es reconocido como uno de los grandes en el ámbito artístico, su prolífica producción admirada tanto por la temática como por las técnicas utilizadas con las que «…a lo largo de mi vida he ido aproximándome al concepto wagneriano de obra de arte total, favorecido en mi caso por mi longevidad que me ha permitido dejar un legado artístico en el que a poco que se indague sobre él, parte de mis raíces agaetenses, de mis ancestros, y se esparce por el mundo porque el arte es universal. De ahí que se tropiecen con mis incursiones en la tropicalidad, con el legado canario prehispánico o con el del África inmediata», por citar sólo algunos ejemplos. Dámaso ha vivido entre dos siglos y dos milenios, ha conocido a seis Papas de Roma, la tuberculosis, el vih-sida, el covid-19, el cambio de régimen político en España, la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, los avances científicos de todo tipo, particularmente en medicina…Es un superviviente curioso, que vive y palpita ante cada nuevo avance, es un artista total, que utiliza sus vivencias para comunicarse y que, un feliz año, decidió legarnos para la eternidad, a través del celuloide, lo que Alonso Quesada escribió, la inmortal La Umbría».

Símbolo de identidad

Las fiestas dan la oportunidad a los pueblos de desplegar en toda su extensión el mapa afectivo que atesoran como es el caso de Agaete, que a lo largo de más de cinco siglos ha ido forjando el suyo, hasta lograr que las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves traspasaran las fronteras del municipio, y que La Rama de Agaete haya captado la atención de propios y extraños hasta convertirse como ya dije, en el símbolo identitario por excelencia de la Villa Marinera, y el espacio apropiado para conmemorar el centenario del fallecimiento de Alonso Quesada y de celebrar el 50 aniversario del rodaje de la película La Umbría, dirigida por Pepe Dámaso, el artista de Agaete. Aprovechemos la oportunidad colectiva que se nos brinda para festejarles, la ocasión lo merece.