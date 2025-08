La Rama de Agaete: Tradición, viajes y amanecidas en una de las fiestas más esperadas de Gran Canaria

Agaete se vistió este lunes de verde. Había ramas por todos lados y, el olor a pino y laurel, impregnaba casi por completo las calles del pueblo. Los visitantes tenían ramas en las manos, bordadas en sus camisetas, trabadas en el pelo e, incluso, a modo de decoración de sombreros. La mano que quedaba libre era, sin duda, para sostener una bebida fría, con mucho hielo y, en algunos casos, hasta un abanico. El sol fue, desde primera hora de la mañana, el fiel acompañante de los romeros y, aunque el termómetro no superó los 27 grados, la sensación de calor azotó al municipio durante el transcurso de la celebración. La Rama, como cada 4 de agosto, hizo que los habitantes de la Isla se desplazaran hacia el norte y, a pesar de que este año tuvo lugar un lunes, Agaete se abarrotó de isleños y turistas que no querían perderse la tradición.

Bernabe Martín llegó a Agaete el pasado domingo a las 21:00 horas. Es de Las Palmas de Gran Canaria y, para él, es indispensable asistir a la Diana. “Si vienes a Agaete y no vas a la Diana es como si no hubieses estado”, explicó. Lleva “toda la vida” asistiendo a La Rama y para él, esta, junto a La Rama de San Pedro, son las mejores celebraciones de toda la Isla. Cuando la música y los bailes finalizan en la Plaza de la Constitución tras el volador que sale disparado desde el frontis del Ayuntamiento a las 05:00 horas del día 4 de agosto, Martín hace tiempo para esperar al siguiente fuego artificial que, como cada año, es bastante puntual e indica, a las 10:00 horas, el comienzo de la bajada de La Rama. “He estado hasta 24 horas sin dormir porque, como buen amante de esta tradición, aguanto hasta la Retreta que tiene lugar a las diez de la noche”, argumentó Martín. Uno de los trucos que tiene para aguantar tantas horas bajo el calor y disfrutando del ambiente es, por un lado, buscar un banco para descansar —si puede ser a la sombra— durante las “horas muertas” y, por otro, refrescarse siempre con agua fresca. Estar rodeado de buenos amigos también es esencial.

Iker Muiño es de Galicia y, desde hace unos días, está de visita en la Isla. Una parte de su familia es de Gran Canaria pero él, la fiesta de La Rama, la conoce únicamente de escucharla en algunas conversaciones “típicas de las comidas”. “Me han dicho que viene mucha gente y que es una de las mejores tradiciones de aquí”, subrayó. Este lunes se vistió con la ropa más cómoda que tenía y se propuso, antes de salir de su casa, gozar al máximo del día en Agaete. Sandra Pérez, su madre, le ha explicado por qué se lleva a cabo esta celebración cada 4 de agosto y, además, el sentimiento tan grande que late en los corazones de los canariones cada vez que las calles del pueblo bailan al son de la Banda Clandestina, la Banda Guayedra y, por supuesto, la Banda de Agaete. “Nos hemos levantado a las cinco y media de la mañana para coger la primera guagua que salía desde la capital”, destacó. Durante el trayecto, ella se ha encargado de que Muiño retroceda unos cuantos años en la historia del pueblo y así, pueda identificar algunas de las tradiciones típicas que año tras año reinan en La Rama.

Vanesa celebra su despedida de soltera en La Rama junto a sus amigas / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Rosa García, otra amiga de la familia, también ha tenido la magnífica idea de subirse a un avión o a un barco para llegar a tiempo a Agaete y poder agitar, de un lado a otro, las frondosas ramas que prepare cuando, el callejón que comparte nombre con la celebración, agrupe a miles de asistentes que, al igual que ella, quieran crear sus tradicionales ramos. Es de Fuerteventura y, en el año 2008, acudió por primera vez a La Rama porque, justamente, esos días estaba por la zona. Desde ese momento no ha podido dejar de asistir. Durante los años de parón por la pandemia echó mucho de menos ver al municipio vestirse de alegría e ilusión y, desde que en el año 2022 se retomó la fiesta, se prometió a sí misma que nunca más iba a volver a fallar. “Esta es mi fiesta y a este lugar voy a venir cada 4 de agosto que pueda”, concluyó García.

Despedida de soltera en Agaete

El municipio, este lunes, también se convirtió en el escenario de una despedida de soltera. “¿En dónde iba a celebrar mi despedida si no era en La Rama de Agaete?, ¿qué sitio es mejor que este?”, se preguntó Vanesa Santana. Ella es de Tenerife y, aunque algunas de las amigas que conforman el grupo son de Gran Canaria, otras muchas son de la isla vecina. “Hemos cogido el barco de las ocho de la mañana que nos ha dejado en el Puerto de Las Nieves y, desde ahí, hemos subido caminando hasta el pueblo. La novia, que se casará la última semana de agosto, añoraba mucho bailar y sentir la fiesta. “Al final, muchas de mis amigas han tenido hijos y, por unas cosas o por otras, llevábamos demasiado tiempo sin venir juntas”, lamentó. Esta fue, sin duda, la ocasión perfecta para que ellas se volviesen a reunir y disfrutar por todo lo alto de dos celebraciones. Santana ha vuelto a ver Agaete vibrar en su día grande y, además, cierra una etapa en un lugar que, como cada mes de agosto, se llena de magia y tradición. “Luego cogeremos el último barco de la noche para volver a Tenerife o, quizás, nos quedemos aquí”, bromeó.

Una huespéd de la casa rural La Luna observa el recorrido desde la ventana / Andrés Cruz

Pasando la calle de San Germán, muy próxima al barranco de Agaete y, a su vez, alejada de la multitud de personas, un grupo de romeros esperaban con ansias el caldo de Silvana. Juan Rodríguez era uno de ellos. Subió la noche del 3 de agosto a Tamadaba andando y, allí, acampó para coger su rama y volver a bajar durante la mañana del día siguiente al pueblo. En total, recorrió 18 kilómetros entre el trayecto de ida y de vuelta. “Llevo 48 años con la tradición y no pienso parar, se lo juré a mis padres”, prometió. Las gotas de sudor recorrían su rostro de arriba hacia abajo sin dejar tregua. El cansancio se apoderaba de él pero, el orgullo y la satisfacción, prevalecía sobre todo lo demás. “La rama que he trasladado desde Tamadaba hasta aquí pesa casi veinte kilos”, continuó. Tras un trayecto tan largo, Rodríguez deseaba con todas sus fuerzas que Pepe Bolaños, el hijo de Silvana, tirase el volador desde las últimas montañas del sendero. Esta es la señal para que sus hermanas se desplacen hasta el punto de encuentro con los romeros y, una vez ahí, repartan el caldo. “Ahora me tomo un poquito con un puñado de menta poleo”, machacó. Luego, se desplazará junto a su pesada rama hasta el mar. “Tengo que mojarla y bañarme con ella, no queda de otra”, insistió.

Rama de Agaete /

Aunque la gran mayoría de asistentes a la fiesta madrugaron para no perderse ni un único detalle, otros decidieron dormir un poco más para llegar a la Retreta con ganas y fuerzas. Alejandra Díaz no se lo pensó dos veces. “Ayer me quedé hasta tarde en la verbena y hoy, para no estar tan agotada, decidí levantarme más tarde”, desveló. No descansó en un hotel, tampoco en un apartamento y, mucho menos, en una casa. Ella, con un coche no muy grande, se apañó como pudo. “He puesto un colchón y poco más, con eso me basta para echar una cabezadita”. De esta forma el único gasto de hospedaje que tiene es, nada más y nada menos, que el importe del terreno en el que estacionó. Lleva muchas horas de celebración y espera estar unas más. “Con una cerveza fresca el cuerpo aguanta”, expuso. Junto a sus amigas, buena música y buen tiempo, La Rama durará “lo que tenga que durar”.

La Rama volvió a demostrar ayer por qué es una de las fiestas más arraigadas y multitudinarias de Gran Canaria. Desde los que no faltan ningún año hasta quienes la descubren por primera vez, todos encuentran en Agaete un punto de encuentro entre la tradición, la música y el calor popular. Con ramas al hombro, el sol a cuestas y ganas intactas, miles de personas volvieron a llenar las calles, reafirmando que, sin importar el día de la semana o los kilómetros recorridos, el 4 de agosto en Agaete no se negocia.