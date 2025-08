La Rama recibe a miles de personas en su día grande

Agaete es hoy una explosión de alegría y tradiciones. El volador de las 5.00 de la mañana levantó a las miles de personas que viven hoy la Fiesta de La Rama, una de las más multitudinarias y originales de Gran Canaria.

Desde las 10.00 horas, y con la música de las bandas Agaete y Clandestina, que se irán turnando durante todo el recorrido, comenzará la Bajada de la Rama. La jornada continuará a las 22.00 horas, en el lateral de la iglesia de la Concepción, con la Retreta y la música de ambas bandas. A la 01.00 de la mañana, los voladores.

El programa de fiestas continuará mañana, a las 21.30 horas, con la verbena, a cargo de New Sabrosa y Armonía Show en la Plaza de la Constitución.

La Plaza Grande de Guía fue ayer el escenario de una nueva jornada con el folclore y la gastronomía como protagonistas. La A. C. R. Estrella y Guía y el grupo folklórico Virgen de la Vega, de Murcia, se encargaron de dinamizar la jornada, en el marco del XXXII Festival Nacional de Folclore Isla de Gran Canaria y las Fiestas de la Virgen 2025.

‘Moya al Amanecer’ resultó ser también un éxito de público. | LP/DLP

«La identidad, la tradición y la vestimenta típica se han entrelazado para amenizar una jornada cultural y festiva muy entrañable», fueron las palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guía, Julián Melián. Tras las actuaciones de ambos grupos, la A. C. R. Estrella y Guía ofreció a los asistentes una degustación de productos canarios, donde no podía faltar el gofio, las papas arrugadas con mojo y el pan con chorizo de Teror. Por su parte, el grupo folklórico Virgen de la Vega repartió los tradicionales paparajotes. Este postre, típico de la huerta murciana, se distingue por llevar en su interior una hoja de limonero que no se come.

‘Moya al amanecer’

En Moya tampoco falló el público. ‘Moya Al Amanecer’ era un evento madrugador en el que la cultura y la gastronomía se daban la mano. Y es que la mañana arrancó a las 7.30 horas en la Plaza de la Concordia con un concierto del cuarteto saxofones Atlántico, que deleitó a todos con un amplio repertorio con piezas de obras de Mozart y Johannes Brahms, acompañadas de obras como Tango virtuoso o Sarajevo.

Seguidamente se puso rumbo al Pico Lomito, lugar en el que el público disfrutó de un completo y sabroso desayuno de manos de La Colonial, para culminar con una ruta teatral interpretada por la compañía D’Hoy Teatro, que sacó las carcajadas de todos los presentes recorriendo las calles del casco de la Villa de Moya.

«Es un evento original por el que apostamos y que se ha consolidado como una cita única en la Villa de Moya. Llevamos años apostando por la descentralización de la cultura y este evento es una muestra de ello. Además, lo unimos a la gastronomía para potenciarla dando a conocer las numerosas virtudes con las que contamos en nuestro municipio. Buscamos que todos los que se acercan quieran repetir», señaló el alcalde, Raúl Afonso.

Fue así como Moya Al Amanecer arrancó de la mano de cuarteto de saxofones Atlántico, que con un amplio repertorio musical que iba desde el divertimento número de Mozart hasta las cuatro danzas húngaras de Johannes Brahms hizo las delicias de todos los que se acercaron a disfrutar de la magia de la música en un lugar único, la Plaza de la Concordia.

Una vez concluido el concierto los asistentes se desplazaron hasta el parque Pico Lomito, ese fue el emplazamiento en el que disfrutaron de un completo desayuno ofrecido por La Colonial. Un desayuno en el que pudieron saborear la deliciosa gastronomía de la Villa de Moya, con los tradicionales quesos de Fontanales, o una rica tarta de zanahorias de la tierra con ‘frosting’ de naranja.

«Fue una mañana mágica en la que hemos disfrutado de la Villa de Moya juntando cultura y gastronomía de una manera original acercándola a todos nuestros vecinos y vecinas, además de visitantes, que hemos tenido muchos. Quiénes han acudido se han marchado muy satisfechos y con ganas de repetir y eso es lo importante», resaltó el concejal de Cultura, Octavio Suárez.