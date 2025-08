Verde, tambores y papahuevos: así sobrevive la fiesta más prehispánica del Archipiélago

Cada 4 de agosto, el norte de Gran Canaria late al ritmo de tambores, ramas agitadas y papahuevos que bailan bajo el sol. Es una escena de locura colectiva, sí, pero también de herencia, de rito y de identidad. Porque aunque pocos lo mencionen, la Fiesta de la Rama en Agaete podría ser una de las pocas tradiciones vivas con raíces prehispánicas que aún resisten en el Archipiélago.

El creador de contenidos @specialsixyt lo captó así en su visita: “Esta es una de las pocas fiestas prehispánicas que quedan en Canarias. Huele a verde aquí, aunque no haya un consenso unánime sobre ello, muchos medios consideran la Rama una festividad de origen indígena”.

Una plegaria de ramas al cielo

Mucho antes de ser una fiesta reconocida como Bien de Interés Cultural y de atraer a más de 40.000 personas en cada edición, la Rama era un acto de súplica ancestral. Así lo recogen varios cronistas, que describieron cómo los antiguos canarios subían a las montañas a cortar ramas, para luego bajarlas al mar y agitarlas al ritmo de cantos y tambores, rogando por la lluvia.

Ese eco ritual permanece. Cada 4 de agosto, desde la madrugada, el pueblo de Agaete se organiza para bailar en tres actos: la Diana a las 5:00 horas, la Rama a las 10:00 horas y la Retreta a las 22:00 horas. Durante el recorrido, los asistentes agitan ramas de laurisilva canaria al compás de la mítica banda de Agaete.

“Terminamos la tradición yéndonos a la playa, agitando las ramas en el agua del mar. Si tuviese que definir la fiesta de la Rama en una palabra sería: diferente. Es algo muy nuestro”, explica el propio creador de contenidos.

Rama de Agaete / LP/DLP

Papahuevos y bucios

Pero la Rama no es solo danza y ramas. Es también música, verbena, papahuevos gigantes que desfilan por las calles representando a personajes del pueblo, y el retumbar del bucio la caracola ritual que marca el ritmo ancestral de los isleños.

“¡Que bote el papahuevo, que bote!”, corean los jóvenes mientras los muñecos cabezones saltan por las calles al son de batucadas y bandas. La cerveza tropical corre entre manos, la bandera amazigh ondea, y los ritmos de la calle se funden con la emoción de una comunidad que celebra lo que es, aunque no siempre sepa por qué.

Celebración del Yennayer, el Año Nuevo Guanche / La verdad de Lanzarote

Una raíz amazigh que no se olvida

Entre los asistentes, algunos llevan camisetas con una especie de tridente curvado. Es el símbolo del alfabeto Tifinagh, que aún se usa para escribir la lengua Tamazight, propia de los pueblos bereberes del norte de África. Esa es la raíz común que conecta a Canarias con Tamazgha, la gran región cultural amazigh que abarca desde Egipto hasta el Archipiélago.

La bandera amazigh actual azul, verde, rojo y amarillo nació, de hecho, en Canarias. Fue en el Congreso Mundial Amazigh de 1997 celebrado en Tafira, Gran Canaria, cuando este símbolo tomó forma para representar la herencia cultural compartida por millones de personas.

El culto a la lluvia y a la tierra

La Fiesta de la Rama, tal y como la vivimos hoy, es una celebración mixta, donde lo indígena y lo católico se entrelazan. Se hace en honor a Nuestra Señora de las Nieves, a la que se depositan las ramas al final del recorrido. Pero el gesto primigenio subir al monte, cortar ramas y agitarla en el mar remite a otra era, a otro idioma, a otro pueblo.

En palabras de los asistentes: “Viva la Rama, hay que venir. Viva la Rama”. Y es que en la intensidad del calor, el sudor y la música, hay un pacto secreto con la tierra que se reactiva cada año. Una promesa hecha de danza y vegetación para que la vida siga.

Fiesta y patrimonio

La Rama ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1972, y cada año se suman más turistas y curiosos que se sienten atraídos por su singularidad. Pero su valor va más allá del folclore, en ella se concentra parte del alma colectiva canaria, un espacio donde el tiempo se disuelve entre el ritmo del tambor y la fuerza del pino canario.

Las nuevas generaciones la siguen con orgullo. Creadores como @specialsixyt no solo documentan la experiencia, también rescatan el valor identitario y cultural de esta fiesta viva. Y entre todo ese gentío, entre el estruendo de los papahuevos y el canto del bucio, hay una certeza: “Bienvenido a Gran Canaria, la mejor isla del Archipiélago. Si no, no se llamaría ‘gran’”, grita un vecino entre risas.