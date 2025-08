De un “esto aquí no funciona” al obrador de Imanol Vieira que hoy triunfa en Gran Canaria

Todo comenzó con una conversación sin rumbo, de esas que brotan entre amigos sin pretensiones ni mapa. Imanol Vieira llevaba cuatro años coordinando comedores en Canarias 50, dirigiendo el engranaje invisible de mil platos diarios, veinte trabajadores, bandejas, cubiertos, proveedores. Cada jornada era una coreografía milimétrica.

Pero un día entendió que no quería seguir afinando partituras ajenas. Tenía en las manos la experiencia, en la mirada la visión y en el pecho el deseo de sembrar algo propio, allí donde todo había comenzado, en Jinámar.

Entre septiembre y diciembre de 2024, esa intuición se transformó en proyecto. «Queríamos abrir antes de las fiestas del 7 de diciembre. Porque ese día tiene peso para el barrio, para mí y para darnos a conocer».

Así nació Marvai, no como un simple negocio, sino como una apuesta compartida. Imanol Vieira no está solo. Junto a él, tres personas más forman el alma de este lugar: Giovani Trujillo, Vanessa Hary y su pareja, María José Rodríguez. Una sociedad fundada en la amistad y el propósito.

María José Rodríguez yVanessa Hary, parte del equipo de Marvai / LP/DLP

Cinta y fe desde el comienzo

No hubo planos, ni arquitectos, solo intuición y cinta de carpintero. Una tarde cualquiera, se tumbaron en el suelo polvoriento del local vacío y durante 45 minutos trazaron el futuro con las manos.

Mostradores aquí, vitrinas allá, rincones aún por nacer pero ya habitados en sus cabezas. Fue un gesto espontáneo que se volvió fundacional, porque construir algo desde el suelo es también construirlo desde la raíz, con los pies pegados a la tierra y la mirada encendida en lo posible.

Imanol Vieira, uno de los fundadores de Marvai / José Carlos Guerra

El croissant que rompió moldes

La apertura fue más que una fecha en el calendario. La primera clienta en cruzar la puerta fue su hermana, sin previo aviso, como si algo la hubiera guiado. Compró el primer producto y dejó una frase que aún reverbera en el recuerdo: «Sabía hasta dónde podías llegar. Esto solo es el comienzo».

El pan, muy pronto, se convirtió en el umbral hacia algo más porque Imanol no quería limitarse a vender, sino ofrecer valor, emoción y «dar al barrio el peso que se merece». Así llegaron las berlinas, las palmeras con toppings, los lazos de miel, los gofres rebosantes y los virales flac cruasán.

«Todo lo que descubrí fuera y no encontraba aquí, quise crearlo yo», cuenta. El croissant tradicional, hojaldrado y previsible, se transformó en algo nuevo con una textura entre bizcocho y galleta, un bocado que rompía esquemas.

El menú se volvió un mapa emocional. Cada dulce era una referencia cruzada entre la infancia y la imaginación: Happy Hippo, Ferrero, Malteser, Chupa Chups de corazón. Y después, el arraigo con los suspiros de Moya, Cubanitos y las chocolatinas Tirma. Lanzaron incluso una edición especial por el Día de Canarias, como quien subraya de dónde viene esta meta.

Pero el local se quedó pequeño. Las redes sociales hicieron su parte, los vídeos de Teseo Food se viralizaron y la producción empezó a desbordarse.

Nuevo obrador: La Colmena

Surgió entonces la necesidad de abrir próximamente un nuevo espacio: La Colmena. Un obrador más amplio, concebido para seguir creando sin límites y, de paso, reconciliarse con un viejo miedo.

«Mi madre siempre me decía: si no puedes con el enemigo, únete a él». Imanol le temía a las abejas. Hoy, las imagina dentro de su taller, dulces, precisas, laboriosas, batiendo al ritmo de una promesa que no deja de crecer.

Los virales flac cruasán de Marvai / José Carlos Guerra

Cada mañana en Marvai empieza con el horno encendido y las manos preparadas para cocinar. El pan se hornea cada amanecer, los dulces se decoran uno a uno con paciencia y los mostradores, como un escenario que cambia de acto, se llenan y vacían al ritmo del día.

Todo en Marvai es fresco, artesanal, pensado para durar en la memoria más que en la vitrina. «No hay un ritual», dice Imanol. «Solo sonrisa, humildad y trabajo. Ese es el motor».

Y aunque el ritmo sea intenso, Imanol mira atrás y no se arrepiente. Cambió un buen trabajo para construir algo propio que le conectara con su origen. «La gente me decía que estaba perdiendo la oportunidad de mi vida». Pero él sabía que la verdadera empezaba ahora.

Hoy, el éxito lo dedica a su hijo, a su familia, a quienes creyeron y a quienes no. «Decían que en Jinámar no se podía. Pero aquí estamos, demostrando que un buen negocio puede abrir caminos, tender mesa y levantar orgullo. Y aún me quedan muchos sueños por amasar ».