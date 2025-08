Lluvia de aspersores y el aire al máximo para soportar el calor en Tunte y Fataga

«He puesto aspersores en el techo de la terraza del establecimiento porque aquí todos los veranos pasa lo mismo», explica Natalia Toledo, una hostelera de Tunte que, agotada por las altas temperaturas que azotan al barrio de San Bartolomé de Tirajana durante los meses de verano, ha optado por invertir en estas instalaciones y hacer del horno de la Isla un lugar un poco «más fresquito». La Cueva, el restaurante en el que trabaja, es el primero en instalar aspersores en la zona para refrescar a la clientela durante, sobre todo, los almuerzos. «Siempre apetece sentarte a tomarte algo en la terraza y aquí, con este calor, es imposible hacerlo de otra forma que no sea esta», lamenta. Aunque los pulverizadores decoran los toldos del local desde hace relativamente poco tiempo, Toledo asegura que han tenido muy buena acogida y aceptación.

«También tenemos aire acondicionado en el comedor interior y, aunque ahora están las puertas abiertas, muchas veces las cerramos para que el fresco se quede dentro y no se escape», subraya. De esta forma, además de acomodar a los clientes y amenizar las comidas con unas suaves ráfagas de aire fresco, también transforma su espacio de trabajo en un lugar agradable y cómodo. «Gracias a esto, no nos morimos de calor frente a los fogones», destaca. Sin embargo, no es únicamente en La Cueva donde cuenta con un aparato de aire acondicionado. En su casa también tiene y es, sin duda, su mejor amigo. «No conozco a nadie en Tunte que no tenga aire en sus viviendas. Esto aquí es imprescindible para vivir», machaca. Durante los días de calor en Tunte, los platos calientes no son una opción. «Vendemos muchas jarras de cervezas, muchos refrescos y también smoothies de frutas», concluye Toledo.

Temperatura más alta de Gran Canaria

El calor ha vuelto a convertir la Isla en una olla. Este miércoles, en Tunte, se registró la temperatura más alta de Gran Canaria y, sobre las 13:00 horas, el termómetro marcó los 38.4 grados. «Aquí estoy, tomándome una cerveza fresca y comiendo algo de queso a ver si consigo pasar un poco el calor», argumenta Kiko Mejías, un vecino de la zona que, tras más de sesenta años viviendo en el barrio, ya sabe lo que se le avecina cuando comienza el verano. «Otros años ha hecho mucho más calor, esto no es nada», bromea. No obstante, a Mejías le sonríe la suerte porque, cuando los termómetros marcan temperaturas extremas en Tunte, él se va de viaje. «Mañana me voy a Lanzarote y me quedo muy cerquita del mar, así que seguro que voy a estar mucho mejor», aclara. Cuando planeó las vacaciones no tenía pensado ir a darse ningún baño al mar pero, ahora que ha pasado más calor del habitual en su lugar de residencia, no va a desperdiciar este privilegio. «Ahora sí que voy a darme un gran chapuzón», remata.

A su derecha, Arquímedes Cruz, el camarero del restaurante De Romería, en el que Mejías se toma su cerveza, también se queja de la subida de las temperaturas. «Este tiempo no hay quién lo entienda, la semana pasada hacía fresco y ahora este calor», juzga. Se acerca a la puerta del establecimiento y observa el baile de las sombrillas de la terraza y de las hojas de los árboles. «Al menos se mueven y bailan, eso significa que corre algo de fresco y, aunque parezca que no, ayuda». Cruz afirma que otros años por esta época del verano ha hecho mucho más calor pero que, igualmente, el tiempo ha variado mucho de una semana a otra. Él, cuando se celebraron las fiestas de Santiago de Tunte, se quedó a dormir allí. «Me tuve hasta que tapar por la noche porque hacía fresco y mira ahora», exclama. Aunque durante el día trabaja en el barrio, las noches las pasa en Carrizal. «Yo voy todos los días a dormir a mi casa y, menos mal, porque aquí sería espantoso», juzga. «Ayer» [por este miércoles], interrumpe Mejías, «cuando cayó la noche aún marcaba el termómetro de la plaza 27 grados».

Iriome Guerra está de celebración de cumpleaños y, junto a sus amigos, ha planeado hacer una acampada. Le da igual el calor. Lo importante para él es, sobre todo, pasarlo en grande y divertirse con sus colegas. «Hemos llamado al Cabildo de Gran Canaria y nos han dicho que, mientras no hagamos ninguna actividad con fuego, no hay problema». Aún no saben muy bien que comprar. A sus espaldas llevan tiendas de campaña, esterillas y alguna silla pero, la comida, todavía es una incógnita. «Tenemos, de momento, unos paquetes de papas y unos refrescos», añade mientras muestra la bolsa del supermercado. No están fríos y, antes de coger la guagua para desplazarse hasta Morro Santiago, la zona recreativa donde van a acampar, pasarán por la casa de uno de los integrantes del grupo a recoger algunas neveras. A pesar del aviso naranja por altas temperaturas en esta zona de San Bartolomé de Tirajana que ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cumpleaños sigue hacia adelante.

Calor en Fataga

En Fataga, la situación era bastante similar. Aunque ahí el fresco se hace notar más, el termómetro ascendió este miércoles hasta los 36 grados. Arno Koenik vive justo al lado de la parroquia de San José. Es de Austria y, aunque lleva 25 años viviendo en Gran Canaria, aún no está acostumbrado a este calor. Sin camiseta y con las gotas de sudor recorriendo su rostro, busca cada día un poco de sombra bajo la copa de un árbol. «A veces no tengo claro si hace más calor dentro de casa o en la calle», razona. Durante las noches abre la ventana pero, cuando el reloj marca las siete de la mañana, se levanta para cerrarlas. «Si me paso de esa hora, ya comienzan a subir las temperaturas y se mete todo el bochorno dentro», promete. Una de sus mayores preocupaciones durante esta época del año es que sus flores se marchiten. «Por eso tengo aquí dos garrafas de agua, para regarlas», finaliza.

«Yo congelo el agua por las noches y, así, la gente que viene a comprar a la tiendita se la lleva bien fría para las excursiones», revela Manuel Pérez, el dueño de un pequeño mercado ubicado en la zona. Estos días, las personas que van a comprar salen, sin duda, mínimo con un helado en una de sus manos. «Las cosas frías vuelan y, los polos, ni te cuento». Sin aire acondicionado y sin ventilador, devora cada vez que puede trozos de sandía bien frescos. «Esta es la única forma que tengo de soportar esto», remata.

Mientras el calor no da tregua en la zona sur de Gran Canaria, cada quien busca la manera de sobrellevarlo como puede. Entre aspersores, cervezas frías, sombra improvisada o escapadas al mar, la vida sigue, aunque a más de 38 grados.