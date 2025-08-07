Abandono masivo de perros en el cementerio de Pozo Izquierdo en plena ola de calor

Ocho perros fueron encontrados esta mañana de jueves abandonados en las inmediaciones del cementerio de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía, justo en una jornada en la que la alerta por altas temperaturas había activado los protocolos de emergencia por riesgo para la salud humana y animal. Fueron enviados al Centro de Acogida Animal de Santa Lucía de Tirajana, donde califican la situación como "una verdadera vergüenza. Es un caso especialmente grave por el número de animales y por el momento en que se ha producido, con temperaturas de 38 grados". No es la primera vez que se producen abandonos en la zona, "pero nunca en estas circunstancias ni con tantos perros al mismo tiempo", denuncia a coordinadora del centro, Ruth Rodríguez. Son mestizos de raza bardino, 3 adultos y 5 bebes y "del mismo entorno porque juegan entre ellos". Hacen un llamamiento urgente a la ciudadanía para que aporte información.

La Policía Local dio el aviso esta misma mañana al servicio de recogida de animales, que pudo rescatarlos en un terreno sin sombras junto al cementerio de Pozo Izquierdo, donde posiblemente fueron abandonados por una misma persona o familia la noche anterior. "Son familia seguro, pero no parece que la mamá de los cachorros esté entre ellos. Si estuviera se notaría porque los cachorros estarían a su alrededor y tendría tetillas, pero no es el caso". Son declaraciones a primera vista del equipo técnico especialista del centro que está "indignado".

Salvan a Patuco y llegan ocho

"Cuando conseguimos que un animal encuentre una buena familia, entran ocho más”, lamentan voluntarios y profesionales del centro, que recuerdan entre otros casos la reciente historia con final feli de Patuco, un perrito de 14 años, enfermo, que fue rescatado del fondo de un contenedor de basura donde fue arrojado por su dueño en Vecindario. Estuvo al filo de la muerte, pero entre cuidados y mimos de todos en el centro, sobrevivió. Hoy vive feliz con su nueva familia adoptiva.

"En esa zona están apareciendo muchísimos perros abandonados, sobre todo bardinos", detalla Rodríguez desde el centro de las Carboneras. Incide en que "la saturación pone en riesgo el bienestar de los animales, especialmente durante episodios de calor extremo como los que se están registrando en estos días en el municipio. Pese al esfuerzo del personal, del voluntariado y de quienes difunden los casos, cada adopción es ya de por sí un reto".

Desde el centro hacen un llamamiento urgente a la ciudadanía para que, en caso de tener alguna información sobre estos abandonos, se pongan en contacto a través del teléfono 659 58 94 41 o del correo electrónico spublica@santaluciagc.com.

Piden colaboración para localizar a la persona o personas responsables. “El abandono animal es delito. Pero más allá de la ley, esto es una crueldad”, subrayó una voluntaria local.

La entidad recuerda la importancia de la adopción responsable y de no contribuir al abandono de animales, una práctica cruel que además constituye un delito.