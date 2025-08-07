El calor seca a los agricultores y ganaderos de San Mateo

El calor persiste con mucha fuerza en Gran Canaria y, en San Mateo, los agricultores y ganaderos desean que unas pocas nubes opaquen el sol. Si ellas, además, llegasen cargadas de agua, mucho mejor. El termómetro marcó este jueves los 35 grados en el municipio. Aunque el mercurio no ascendió tanto como lo hizo durante la jornada del pasado miércoles en la zona, los trabajadores del sector primario claman con urgencia una bajada de las temperaturas y, además, que llegue «un buen rocío». El agua escasea, el calor aprieta y las cosechas y alimentos de los animales están en peligro.

«El calor y la sequía nos tiene secos, y nunca mejor dicho», bromea Octavio Pulido que, agotado por la situación de sequía desencadenada, entre otras cosas, por las altas temperaturas, no le queda otra forma de tomarse el bochorno que no sea, obviamente, con humor. Él es propietario de una granja situada en el barrio del Hornillo y, además, tiene una quesería en el municipio junto a Guayarmina Quevedo, su mujer. Aunque ahora dedica sus días y, prácticamente su vida, al oficio de ganadero, antiguamente también trabajaba en la agricultura. «Es muy difícil seguir con este trabajo mes a mes con poca agua y ahora, encima, con tanto calor», lamenta. El precio de los alimentos de las cabras que cría es cada vez más elevado y, por este motivo, ha decidido cultivar su propia alfalfa. «Me da muchísimo miedo que se me queme con este tiempo y quedarme sin comida para ellas», prosigue. Ellos, desde primera hora de la mañana, están trabajando en el terreno. Primero cubren las necesidades de los animales y, seguidamente, se encargan de las plantaciones. «Mira, regué hace nada y ya está todo seco otra vez, no hay forma», critica.

Pulido, con el termómetro rozando temperaturas extremas en la Isla, teme por los terrenos abandonados que rodean su granja. «Me da mucho miedo que con este calor tenga lugar algún incendio por la zona porque, todos los terrenos de alrededor están abandonados y lo único que hay es maleza», argumenta. El ganadero recuerda cómo, hace años, muchas personas del municipio se dedicaban al sector primario y, ahora, «ya no queda nadie». «Se van porque la situación con el agua y la sequía es muy crítica, es normal».

Octavio Pulido le da de comer a su rebaño de cabras en su finca en el barrio del Hornillo, en San Mateo. / Andrés Cruz / LPR

Los cultivos son los más castigados por el bochorno pero, los animales, no se quedan atrás. Las cabras son fieles amantes de las temperaturas cálidas y pasan muchas horas al sol. Para ellas, sin embargo, superar los 30 grados ya es demasiado. «Muchas veces se queman las ubres y luego es muy complicado ordeñarlas», subraya. Las gallinas no comen, tampoco ponen huevos y, durante la ola de calor, pasan todo el día bebiendo «agua, agua y más agua».

José Antonio de La Nuez ha perdido toda su cosecha de papas. La plantó con mucho cariño e ilusión hace aproximadamente un mes y, ayer por la mañana, se dio cuenta de que estaban quemadas por el calor. «La última ola de calor que tuvo lugar hace dos semanas se cargó esta plantación», afirma. El agricultor, desde que comenzaron los primeros días de sofoco del verano, ha triplicado su consumo de agua. «Si antes me gastaba mil euros en agua, ahora me gasto tres mil», exclama. Tiene cuatro fincas y se dedica, «desde que era un crío», al campo. «Si esto sigue así, vamos a acabar muy mal, porque con tan poca agua que nos suministran y tanto calor, no podemos hacer nada», se queja.

José Antonio muestra una papa quemada por las altas temperaturas que azotaron a la Isla hace dos semanas. / Andrés Cruz / LPR

Al otro extremo de la finca, una manta de frutos morados decora la tierra seca y agrietada. «Eso que hay en el suelo son ciruelas que también están quemadas por el calor», aclara. En otro de sus terrenos, también tiene tomates, pimientos y judías «chamuscadas». De La Nuez cree que al menos, en cuanto a las papas, ha perdido más del ochenta por ciento de la plantación. «Entre todas las frutas y verduras que tengo, como el calor no afloje, puedo llegar a perder más de 20.000 euros», machaca.

En verano y con temperaturas extremadamente elevadas, se ve obligado a regar todos los días. «Gasto, aproximadamente, unas cuatro horas de agua». No obstante, tiene algunos trucos como, por ejemplo, bordear sus materias primas con algunos hierbajos porque, entre ellos, corre el aire y ahuyenta un poco el calor. «Esto evita que se queme lo que esté plantado», recalca. «Ahora, voy a ir a regar unos semilleros de col morada que están naciendo porque aunque los regué hace dos horas, ya están secos y mustios», demuestra.

De La Nuez tiene un gran estanque en la entrada del terreno que, desde hace una semana, se encuentra prácticamente vacío. «Se supone que vienen a llenarlo mañana porque ya no me queda prácticamente nada», enseña. A pesar de que en los próximos días el estanque rebozará agua nuevamente, el agricultor sabe con certeza que no le va a durar «ni un asalto». «Esto me dura como mucho dos días y, con el calor que hace, con suerte uno», finaliza. De La Nuez, hasta la próxima semana, pondrá el foco en los tomates que, a punto de recogerlos, reza para que se puedan comer y vender. «No quiero más destrozos, de pensarlo me pongo hasta nervioso, de verdad».

Mientras el calor no da tregua y el agua escasea, el campo en San Mateo sigue luchando contra una realidad cada vez más difícil. Agricultores y ganaderos resisten con esfuerzo diario, conscientes de que las condiciones actuales no solo amenazan sus cultivos y animales, sino también la continuidad de un oficio que durante generaciones ha sostenido la vida rural en la isla. A la espera de algún nubarrón y de unas gotas de lluvia que refresquen las tierras, los trabajadores luchan «para no quedarse totalmente secos».