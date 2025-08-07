No es Miami ni Dubái: así es la casa que redefine el lujo en el sur de Gran Canaria

Hay casas que parecen nacidas de una revista de arquitectura. Espacios donde cada línea tiene intención, cada ángulo respira luz, y cada detalle está pensado para el disfrute. En el corazón de Playa del Inglés, entre palmeras y la brisa atlántica, se alza como declaración de estilo de vida.

Elite Real Estate la presenta como una oportunidad exclusiva y no es para menos. Reformada con un gusto impecable, equipada con tecnología de vanguardia y rodeada de un entorno vibrante, esta casa ha sido diseñada para quienes buscan vivir el verano eterno de Gran Canaria desde una posición privilegiada. Porque aquí, cada amanecer y cada atardecer sobre las dunas es un espectáculo privado.

Un lujo que se toca

Acceder a la propiedad es como abrir un capítulo nuevo en el estilo de vida canario. Un amplio salón diáfano nos recibe, coronado por una chimenea de bioetanol y conectado a una cocina de diseño equipada hasta el último detalle.

Pero lo más impresionante está más allá de las paredes: una piscina privada con zona chill-out, barbacoa, solárium y una azotea con vistas 360º al mar, las dunas y la ciudad.

“Una propiedad así no permanece mucho tiempo en el mercado”, explican desde Elite Real Estate. Y lo cierto es que su ubicación en la prestigiosa Calle Canadá, una de las más cotizadas de Playa del Inglés, añade un valor estratégico incalculable.

Tres suites, un patio secreto y el mar de fondo

La casa cuenta con tres habitaciones en suite, dos de ellas conectadas con un encantador patio inglés: un rincón íntimo y elegante, ideal para relajarse al final del día. Entre sus prestaciones destacan el aire acondicionado, las placas solares, fibra óptica y detalles decorativos cuidados con mimo.

“Acompáñame a este espacio único donde podrás disfrutar de las mejores vistas de Maspalomas y del mejor atardecer de Gran Canaria”, invita el agente inmobiliario Matteo Catalano, encargado de mostrar la propiedad a quienes buscan invertir en una de las zonas con mayor demanda de la isla.

Playa del Inglés: donde el sol nunca se va

Vivir en Playa del Inglés es vivir donde otros sueñan con veranear. Su amplia playa dorada, que se extiende hasta el Faro de Maspalomas, es solo el principio. La zona concentra algunos de los mejores restaurantes, locales de ocio, boutiques, clubes y complejos deportivos del sur de la isla. Y para quienes buscan invertir, no hay duda: la revalorización inmobiliaria es constante.

“Lujo, privacidad y ubicación premium en Playa del Inglés”, aseguran desde Elite Real Estate, que tiene a esta joya entre sus propuestas más exclusivas.

Una inversión con alma

Más allá del diseño y los metros cuadrados, esta casa ofrece una experiencia sensorial: desde el crujir de la grava bajo los pies hasta el reflejo del sol en la superficie de la piscina al atardecer.

Todo está pensado para que sus propietarios disfruten de una vida sin prisas, sin horarios, con el sonido del mar como fondo.

Disponible por 1.490.000 euros, esta villa redefine el concepto de lujo en el sur de Gran Canaria. Quien la visite, difícilmente querrá marcharse.

Para más información y contacto directo para visitas acudir a Matteo Catalano a través de +34 692 337 771.