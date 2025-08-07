Fátima Mendoza abre su universo íntimo en su primera exposición en solitario en Guía
La artista local presenta Mi Pequeño Universo, una muestra cargada de emoción, color y sensibilidad, abierta al público durante las Fiestas de la Virgen
La localidad de Santa María de Guía acoge estos días una propuesta cultural única en el marco de sus tradicionales Fiestas de la Virgen: la primera exposición individual de la artista guiense Fátima Mendoza, una creadora con formación académica y vocación docente que abre su universo creativo al público bajo el título Mi Pequeño Universo.
La muestra fue inaugurada oficialmente el miércoles con la presencia del concejal de Cultura, Julián Melián, quien destacó la relevancia de “dar voz y visibilidad a los talentos locales”, en lo que definió como una de las grandes apuestas culturales de esta edición de las fiestas patronales.
Fátima Mendoza, licenciada en Bellas Artes y profesora de Secundaria, propone una mirada artística profundamente personal. Cada obra expuesta representa un retazo de su vida cotidiana, una experiencia visual transformada en color, emoción y forma.
“Intento transmitir, con contrastes de color, mi vida diaria, por donde camino, lo que veo, lo que ven… Sentimientos, sensaciones, emociones”, explica la artista.
Este enfoque emocional y sensorial da forma al nombre de la exposición, que invita a los visitantes a sumergirse en ese “pequeño universo” que la artista construye con cada trazo, donde la intimidad se vuelve expresión compartida.
Desde la Concejalía de Cultura se ha hecho una apuesta decidida por resaltar el talento que nace en el propio municipio. En este sentido, Julián Melián anima a la ciudadanía a descubrir “una obra cargada de luz, color y también de intimidad”, reflejo del alma artística de Fátima Mendoza y de su capacidad para emocionar con lo cercano y cotidiano.
Esta exposición es también un ejemplo de cómo el arte puede integrarse con las celebraciones populares, ofreciendo una dimensión cultural complementaria a los actos religiosos y festivos que marcan el calendario de agosto en Guía.
Horarios de visita: cuándo y cómo disfrutar de la exposición
La exposición Mi Pequeño Universo estará abierta al público durante el mes de agosto en diferentes franjas horarias adaptadas a los eventos de las Fiestas de la Virgen y de San Roque, permitiendo a residentes y visitantes disfrutar de la obra de Mendoza de manera accesible y gratuita.
Los horarios de visita son los siguientes:
- De lunes a viernes:
- Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas
- Tardes: de 17:00 a 20:00 horas
- 15 de agosto (festividad de la Virgen):
- Solo de 10:00 a 13:00 horas
- Sábado 9 de agosto:
- De 12:00 a 18:00 horas
- Coincidiendo con la Feria Juvenil Cultural ViveArte Guía
- Sábado 16 de agosto (festividad de San Roque):
- De 10:00 a 13:00 horas
- Última oportunidad para visitar la exposición
