Lomo Magullo invita a combate el calor con la 56ª Traída del Agua

Lomo Magullo continúa celebrando sus fiestas en honor a la Virgen de Las Nieves. Esta noche el pueblo muestra su talento artístico con la escala en hi-fi infantil y adulta, a las 21.00 horas. Mañana, a las 22.00 horas, concierto con Charcojondo, Tío Matt y Los 600. El domingo, desde las 7.00 horas, Diana Floreada. La 56ª Traída del Agua comenzará a las 12.00 horas. LA jornada continúa, a las 14.30 horas con la verbena del solajero, a cargo de Estrella Latina.

Las fiestas de La Virgen de Guía ofrecen hoy, desde las 17.30 horas en la Plaza Grande, actividades infantiles. A las 19.00 horas, pasacalle de papagüevos. A las 21.00 horas, concierto de la Banda MUnicipal de Guíay posteriormente el espectáculo musical 25 años. Ni Bodas, ni plata’, de Daniel Calero. Mañana, feria juvenil Vivarte Guía, desde las 19.45 horas. A las 22.00 horas, festival La Mueve Summer Fest, con Ptazeta, Rodrigo Fénix, Juacko y los dj’s Evando Moreira y Conjurer. El domingo, desde las 09.00 y hasta las 13.00 horas, feria de ganado. A las 19.45 horas, pasacalles de papagüevos y a las 21.00 horas, festival del humor Xayo, con Petit Lorena, Kiko Barroso y Yanely Hernández. El programa de fiestas continúa el lunes, a las 21.00 horas, con el festival Raíces Guienses, y el martes, a las 21.00 horas, Olga Cerpa y Mestisay.

Carrizal también celebra estos días las fiestas del Buen Suceso, San Roque y San Haragán. El parque del Buen Suceso a coge esta noche, desde las 22.00 y hasta las 02.00 horas, la noche joven, con los dj’s Alejo Sánchez y Abián Reyes. Mañana, a las 21.00 hora en el mismo escenario, la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrece un concierto bajo el título Rockeros, en el que repasa algunas de las canciones más importantes de grupos del género. Antes del comienzo del concierto de la Banda, actuará la artista ingeniense Naiara Díaz, a las 20.45 horas. La noche continúa con una selección de música de los años 80 con el dj Ulises Acosta. El domingo, Día de Familia, desde las 11.00 y hasta las 15.00 horas. La actividad ofrece animación infantil con hinchables, la actuación de Chispita Clown, concierto de Qué Chimba y reparto de roscas gratis para niñas y niños entre las 12:00 y las 14:00 h hasta fin de existencias. Las personas mayores recogen el testigo a las 20.00 horas, con tarta, chocolate y churros y con música de Nueva Imagen y su Bandurria. La romería-ofrenda de la Virgen del Buen Suceso se celebrará el jueves, día 14 de agosto. Tiene como lugar de concentración el parque Camelot, y la salida es a a las 19.00 horas, con el acompañamiento de la charanga La Ingeniosa, de la Sociedad Musical Villa de Ingenio.

Olga Cerpa. / LP/DLP

Las fiestas de Las Nieves y La Rama de Agaete siguen dando de sí. La plaza de la Constitución acoge esta noche, a las 21.30 horas, un concierto de la Family Soul Band. Mañana se celebra la ofrenda y fiesta canaria, desde las 20.15 horas, con la música de los Parranderos del Valle y Parranda la Polvajera. Para el domingo, a las 12.30 horas, acto conmemorativo en el Centro Cultural del 70 aniversario de la U DAgaete. Por la noche, tributo a Serrat, a las 21.00 horas, en la plaza de la Constitución.

El barrio de El Palmar también celebra las fiestas de la Virgen de Las Nieves. Hoy Noche Cubana con Proyecto Son, a las 22.00 horas. Se recomienda asistir con ropa blanca. Mañana, a las 13.00 horas, Bajada del Güevo Duro. A las 15.00 horas, verbena del solajero, con Star Music y Nuevo Klan. La jornada continúa a las 19.45 horas, con la parranda La Polvajera, y sigue a las 21.00 horas con un tributo al grupo El Canto del Loco. A las 22.00 horas, espectáculo piromusical, a cargo de la Asociación Movimiento El Palmar 92, conjuntamente con la Parranda El Lebrillo. Pondrá el broche, a las 23.00 horas, el grupo Macaronesia. El domingo, desde las 09.00 horas, comienzo de la exhibición de ganado en la Plaza de Las Nieves y en los terrenos anexos a la Asociación. También en el municipio de Teror, el barrio El Hoyo celebra sus fiestas en honor a la Virgen de Lourdes. El músico Neftalí Ojeda García será el encargado de leer el pregón de este año, a las 21.00 horas. Posteriormente, I Memorial Calixto González, con la actuación del Trío Atlántida. Mañana sábado, por la mañana, exposición de vehículos Mini, de 10.00 a 14.00 horas, e inauguración de la exposición de pinturas a cargo de Arencibia Medina, hija del barrio, a las 11.30 horas. La jornada continúa a las 19.00 horas, con la bajada con los burros a la Fuente Agria, acompañada de la charanga Vitamina. El domingo, desde las 9.00 y hasta las 14000 horas, exposición de animales, trasquilada y paseo en burro, entre otras actividades.

Aguatona celebra su fiesta de la Luz y Montaña Los Vélez despide a la Santa Cruz con romería

El Agüjero acoge hoy y mañana el Beñesmer, la fiesta ancestral de la cosecha. El programa comienza hoy, a las 18.30 horas, y sigue con el Beñesmer de Palique, que incluye charlas con jóvenes investigadores, cinefórum y a las 22.00 horas, en la playa de Bocabarranco, observación astronómica. Mañana sábado, a las 10.00 horas, apertura de la Feria de Artesanía Canaria, con 25 puestos de oficios tradicionales y gastronomía. A las 10.30 horas, visita guiada al yacimiento de La Guancha. Las actividades que siguen en la jornada son exhibición Salto del Pastor, taller musical, levantamiento de piedra, Tagoror 15’ y la actuación musical de ldiren, a las 13.30 horas. La tarde también ofrece diferentes actividades y las actuaciones musicales de Tambor de Cabra, a las 19.00 horas, y Yeray Rodríguez y Generación del 21, a las 20.00 horas. También en el municipio, el pago de Juncalillo celebra el final de sus fiestas patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Esta noche, a las 23.00 horas, verbena víspera de la Rama, a cargo de D’Music. El sábado, desde las 06.30 horas, subida al pinar desde Los Garajes, a cortar la Rama. A las 8.00 horas, música de la banda frente el Tablado. A las 9.00 horas, Bajada de La Rama, con parrandas y la Banda de Agaete. A las 23.00 horas, verbena de amanecida con D’Music y Grupo Arena. Juncalillo celebra el domigo su día principal. A las 14.00 horas, ambienta la charanga Vitamina Band, y como broche, a las 20.00 horas, fin de fiestas con el verseador Yeray Rodríguez, y posteriormente show de transformismo y última verbena con el grupo Yony y Aya.

La playa de Arinaga, dentro del ciclo ‘Un verano al aire libre’, acoge mañana en la castea del Muelle, a las 12.00 horas, la actuación de Giuseppe Salchichone, con un espectáculo para toda la familia. A partir de las 18.00 horas, la música y baile estarán a cargo de Bailarinaga, Agüidance y el grupo Qué Chimba.

El pueblo moganero de Veneguera celebra las fiestas en honor a la Virgen de Fátima. El programa arranca desde hoy con la traca anunciadora, a las 19.30 horas, y sigue con la escala en hi-fi Infantil y verbena, con Alberto Déniz. Mañana, la plaza acoge el Baile de Taifas en el que actúan las parrandas Asentaos y Tumbaos, El Pajullo y La Polvajera. Al evento, que comenzará a las 22.00 horas, se requiere asistir con la vestimenta tradicional. El Baile del Sombrero, llegará el domingo, a partir de las 16.00 horas, con Qué Chimba y Son Aldea.

El Parque Sur acoge la primera edición de Pequecínema, un festival de cine infantil que comenzó ayer y que continúa hoy, entre las 18.30 y las 22.30 horas, con cortometrajes de animación, talleres educativos y actuaciones del clown Rafaelillo. También en el mismo municipio, la plaza de El Tablero ofrece mañana la actividad ‘El sueño de una noche de verano’, desde desde las desde las 19.30 horas, con bingo musical, guateque veraniego, gastronetas y las actuaciones de los grupos Los Lola y Ochentour.

Valleseco prepara la Noche Mágica del Burro tras la IV Congregación de Arrieros y Camiones Santa Rosa de Lima

El ciclo de actividades ‘Los Veranos de la Vega’ ofrece hoy animación infantil, desde las 18.30 hasta las 21.30 horas, con castillos hinchables y show infantil para vivir una tarde en familia. A partir de las 21.00 horas, actuarán en la Plaza de La Solidaridad La Karol & Yohao.

Lomo Carbonero

El pago veguero Lomo Carbonero celebra sus fiestas en honor a San Lorenzo. Mañana, a partir de las 19.30 horas, romería-ofrenda, acompañada de las parrandas Las Goteras, Risco Verde, Amigos de Tejeda y Los Álamos. A continuación verbena con el grupo Leyenda Joven y dj. El domingo, desde las 13.0 horas, paella popular, a un precio de 3 euros con bebida, y sigue con la verbena del solajero,a las 15.00 horas, amenizada por el grupo Luz de Luna.

Las fiestas de la Villa del Agua ofrecen hoy, a las 20.30 horas en el aparcamiento municipal, III edición del festival Sanrock, con Ibaute, Replay y 5bertura. A las 24.00 horas, el espectáculo del grupo Tabaiba, ‘Pura Vida’. Mañana, a las 21.00 horas, XII Festival Folclórico Miguel Gil, con AF Guadalupe, AC Dragos y Laurel, AF Argones, CB Miguel Gil y AF Lairaga del Norte. La noche continúa, a las 23.00 horas, con el dj JJ García. El domingo, a las 17.30 horas, la tradicional bajada de carretones, en la calle Calvario. A las 21.00 horas, en el aparcamiento municipal, concierto del patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas.

Valleseco celebra la IV Congregación de Arrieros y Camiones Santa Rosa de Lima. Esta noche, a las 22.00 horas, exhibición nocturna de camiones en un ambiente festivo y familiar. Mañana, desde las 08.00 horas y hasta la medianoche, se desarrollará una jornada cargada de actividades que incluyen la reunión de transportistas, la exhibición de bestias y camiones, tertulias temáticas y la celebración de la Noche Mágica del Burro.