“Un menú para todos los gustos”: fuegos, espuma y chocolate con churros este fin de semana en Gran Canaria

El verano en Gran Canaria no se mide en grados, sino en verbenas y fiestas populares. En los gritos de alegría bajo una lluvia de espuma, en la música que vibra desde un escenario portátil, en los fuegos artificiales que pintan el cielo mientras alguien da el primer sorbo a una cerveza fría. Y este fin de semana, como cada agosto, la isla arde de planes, fiestas y momentos inolvidables.

La creadora de contenidos Tania Pyetku (@taniapyetku) ha hecho lo que muchos desean: reunir los mejores planes de este finde para quienes no quieren perderse nada. Desde la capital hasta los rincones más festivos del interior, aquí van cinco municipios donde el verano no da tregua.

Las Palmas de Gran Canaria: la noche más esperada del año

La ciudad se prepara para una de sus veladas más emblemáticas: los fuegos de San Lorenzo, una cita imprescindible para amantes de la pólvora y la emoción colectiva. Todo comienza el sábado 9 de agosto con un repique de campanas y traca de voladores a las 5:00 horas de la mañana, un despertar simbólico para lo que está por venir.

Por la noche, el ambiente se enciende con el concierto de Muelle Viejo y Barco a Venus (tributo a Mecano) a las 21:30 horas. Pero el verdadero clímax llega a la 1:00 horas, cuando el cielo se ilumina con una quema de fuegos artificiales y un volcán de voladores que dura casi media hora. Si buscas emociones fuertes y fotografías de impacto, San Lorenzo es tu lugar.

Fuegos de San Lorenzo. / José Carlos Guerra

Telde: tradición, agua y solajero

El domingo 10 de agosto, Telde se despierta con una diana floreada a las 7:00 horas, el anuncio alegre de que algo grande está a punto de suceder. A las 12:00 horas regresa uno de los momentos más esperados del verano: la Traída del Agua en Lomo Magullo, una explosión colectiva de agua, alegría y música que convierte las calles en un río de fiesta.

A las 14:30, la verbena “Solajero” con Estrella Latina continúa la fiesta bajo el sol, mientras la piel se seca y los cuerpos siguen bailando.

Carrizal: juventud, infancia y sabor a hogar

En Carrizal, la fiesta empieza el viernes 8 con la Noche Joven, una cita de 22:00 a 2:00 horas con los DJ Alejo Sánchez y Abián Reyes que harán vibrar a todo el que tenga energía para trasnochar.

Pero el domingo se transforma en un plan perfecto para toda la familia: castillos hinchables, roscas, payasos y música de 11:00 a 15:00 horas. A las 13:00, el grupo Qué Chimba se sube al escenario, y por la noche, las Fiestas de Nuestros Mayores traen tarta, chocolate con churros y el ritmo nostálgico de Nueva Imagen desde las 20:00 horas. Un día entero para compartir, reír y volver a ser niño o abuelo, según toque.

Teror: espuma, son y bajada del huevo duro

Teror, siempre fiel a sus tradiciones, despliega su abanico de actividades con noche cubana el viernes y sábado, de la mano del grupo Proyecto Son (viernes, 22:00 h) y una verbena con espuma, piromusical y la famosa bajada del huevo duro el sábado.

Aquí se baila, se ríe, se canta y se lanza espuma al aire como si el mundo se fuera a acabar. Y, de hecho, se acaba cuando amanece.

Gáldar: cine, gofio y arqueología bajo las estrellas

El viernes, en El Agujero, Gáldar celebra su identidad con el Festival Beñesmer desde las 18:30 horas. La plaza Mr. Leacock se transforma en un punto de encuentro donde confluyen el cine, la artesanía, los juegos tradicionales y la degustación de gofio de cebada.

También hay visitas a yacimientos, ciencia con cerveza y un ambiente mágico entre historia y presente, entre piedra y cultura viva.

Este fin de semana, Gran Canaria ofrece un menú para todos los gustos: conciertos para cantar a pleno pulmón, fiestas del agua para empaparse de alegría, planes familiares para compartir generaciones y fuegos que iluminan más que la noche. Solo necesitas un destino, ganas de vivir y, si puedes, una muda extra. Porque agosto no espera a nadie, pero siempre recompensa a quienes se atreven a celebrarlo.