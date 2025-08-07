Pesca estudia la ampliación de la cofradía del Castillo del Romeral

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, y el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes Hernández, se reunieron ayer en Maspalomas para buscar una solución al desarrollo del proyecto de ampliación de la Cofradía de Pescadores del Castillo del Romeral y abordar la situación del dragado del puerto pesquero. En la sesión también participó la edil de Pesca, Araceli Armas.

El objetivo del proyecto es la adecuación de la Cofradía para dotar a los armadores y patrones pesqueros del Castillo de una zona de varadero donde puedan realizar sin problemas las labores de fabricación y arreglo de sus nasas y otras artes de pesca, informa el gabinete municipal de comunicación.

Visto que la subvención de más de 100.000 euros que la Consejería del Sector Primario del Cabildo destina a este proyecto debe ejecutarse antes de que finalice el año, el alcalde Marco Aurelio Pérez y la concejala Araceli Armas valoran estudiar la adecuación y ampliación del patio interior de la Cofradía creando un acceso directo.

El director general agradeció esta propuesta y trasladó a los dirigentes municipales que los técnicos de su departamento estudiarán las posibilidades de su realización. Por otro lado, Reyes informó que las obras del dragado del puerto tan demandadas por los pescadores del Castillo ya están encaminadas. «La ejecución está aprobada y la llevará a cabo Puertos Canarios, que ya está realizando los estudios de batimetría para poder cuantificar y concretar los costes del dragado». El director anunció que «la intención es que las obras se lleven a cabo en lo que resta de año», y que la decisión ya ha sido comunicada a la cofradía local.