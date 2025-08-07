El precio de las viviendas de alquiler en Canarias pasa factura a la salud mental

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) ha elaborado un exhaustivo informe que analiza la relación entre las condiciones actuales de la vivienda, las dificultades de acceso a la misma y su incidencia sobre la salud mental en Canarias.

El estudio muestra diversas barreras para acceder a la vivienda, entre ellas factores económicos, fiscales y sociales, además de cómo el surgimiento de las burbujas de alquiler, la presión turística y las condiciones laborales vinculadas al sector servicio, se encuentran asociadas a un incremento en los trastornos ligados a la salud mental. Según Odescan, el objeto del estudio y la importancia de realizar un informe sobre la situación que afronta la población canaria en relación a la inseguridad habitacional, sitúa a la vivienda como el principal predictor del estado de la salud mental de una población.

La directora de Odescan. Emma Colao, asegura que «aunque la inacción de la administración política sobre el problema de la vivienda en Canarias no aparezca reflejado en este informe, es sin duda el principal causante del problema de la vivienda en Canarias, cuyas consecuencias llegan a afectar hasta a la mismísima salud de la población».

Propuestas para favorecer el acceso a la vivienda

Sugieren la necesidad de implementar políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda y refuercen los servicios de salud mental, y por tanto, que garanticen abordar de manera efectiva los desafíos que enfrenta la población.

El documento destaca que en las Islas, una persona debería empezar a trabajar a los diez años si quiere independizarse a la edad promedio de la UE, 26,4 años. Asimismo, recalca que el Archipiélago es la séptima comunidad autónoma con mayor consumo de antidepresivos con 104,09 cada 1.000 personas, lo que la sitúa por encima de la media estatal que es de 103,7. Para más información, en www.odesocan.org.