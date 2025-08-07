La ola de calor se prolonga hasta el miércoles y ya registra picos de más de 41 grados en Tasarte y Agüimes

La ola de calor que afecta al Archipiélago canario y al resto del país, con 39 provincias con avisos naranjas o amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por las altas temperaturas, disparó este jueves los termómetros en el mitad sur de Gran Canaria y en otros puntos de las demás islas, con unos registros máximos de 41,2 grados centígrados en Tasarte, 41,1 en Agüimes y 40,6 en Las Tirajanas.

La persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre Canarias y gran parte de la Península también se refleja en temperaturas mínimas muy elevadas, rondando los 30 grados en horas de la madrugada en municipios como Agüimes, Santa Lucía o San Bartolomé de Tirajana.

Ante esa situación meteorológica, el Gobierno de Canarias y los cabildosrecuerdan a la población que están declaradas las alertas máximas por riesgo de incendios forestales y por afecciones a la salud, sobre todo en personas mayores y niños, así como por insolación por la alta radiación ultravioleta.

La Aemet, en su última actualización del aviso especial por ola de calor, prevé que durará al menos hasta el próximo miércoles 13 de agosto, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas en los días posteriores. En Canarias se espera que el pico de la subida térmica se registre entre el sábado y el lunes, cuando se podrían superar los 38 a 40 grados en medianías y cumbres, e incluso extenderse a zonas bajas. Así, para este sábado ya se han emitido avisos naranjas (riesgo importante) en todo el Archipiélago, que previsiblemente se irán ampliando hasta el lunes.

Para este viernes se mantienen los avisos naranja ya vigentes en la cumbre y mitad sur de Gran Canaria, por temperaturas máximas de 38 grados que afectando en especial a medianías, zonas altas y de forma más local a litorales del sur y sudeste, mientras que las mínimas apenas bajarán de los 28 a 30 grados en estas zonas. Ese aviso de nivel naranja se extiende a la isla de Tenerife, por registros máximos de 37 grados en medianías, sobre todo de las vertientes oeste y sur y del valle de Güímar, con mínimas de 27 a 29 grados.

El aviso es amarillo este viernes en las mitades norte de Gran Canaria y Tenerife y en todo el territorio de Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, en las islas orientales por temperaturas máximas de 35 grados en medianías y el Valle de Agaete en Gran Canaria y en zonas de interior y sur en la isla majorera.

En las cuatro islas de la provincia occidental, por máximas de 36 grados que efectarán especialmente a medianías, y de forma más local a litorales. Las mínimas no bajarán de los 26 a 28º. Lanzarote y La Graciosa son las únicas islas sin avisos este viernes, pero el sábado pasan directamente al color naranja por la predicción de que se disparen los termómetros en ese pico de calor.

En detalle, la predicción de la Aemet para este viernes es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes en franjas costeras del norte de las islas. Habrá intervalos de nubosidad media y alta, especialmente sobre Tenerife en horas centrales, con calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas. Las temperaturas no experimentarán cambios o irán en ligero ascenso, por lo que se podrán volver a superar los 37 a 38 grados en medianías del sur, este y oeste de Tenerife y Gran Canaria.