Turismo potencia las singularidades del Norte para visitantes alternativos

La consejería de Turismo del Gobierno de Canarias potencia sus inversiones en proyectos singulares dentro de la comarca Norte de Gran Canaria para atraer a los visitantes que buscan atractivos alternativos al tradicional de sol y playa. La Mancomunidad presenta dentro de estas actuaciones financiadas por el Ejecutivo regional un jardín vertical con endemismos en Guía y la escultura del logotipo comarcal en Agaete, que se reproducen en los 11 municipios, y que sirven también para conmemorar el 50º aniversario de la institución supramunicipal.

«La estrategia del Norte en materia turística trata de mantener la esencia, su identidad, la agroeconomía, levantar su patrimonio industrial abandonado, las pesquerías y reconvertir escuelas rurales sin uso en albergues para alojar a visitantes». La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, destacó la importancia de apoyar proyectos que remarquen las señas de identidad de la comarca. Entre ellas citó el apoyo económico en marcha para proyectos como la rehabilitación del Huerto de las Flores de Agaete (500.000 euros), el albergue de Caideros de Gáldar (300.000 euros) y varios planes de formación de eficiencia energética (250.000 euros), el proyecto del camping en Montaña Alta de Guía y la reforma de una casona para el hotel emblemático del casco de Arucas (medio millón), donde también se ha instalado el primer poste para hacer selfies, junto al desarrollo de un plan para facilitar que los pescadores puedan llevar en sus barcos a turistas.

A su vez, ha apoyado la realización en Tejeda de un encuentro rural para fortalecer su oferta alojativa, y que se suma ahora a las viviendas vacacionales para atender a la creciente demanda de camas.

Escultura con el logotipo del Norte, en la plaza León y Castillo de Las Nieves de Agaete. / LP / DLP

Dentro de estas ayudas públicas está la instalación de las esculturas con el logotipo de la Mancomunidad diseñado por el artista Pepe Dámaso, y los jardines verticales bajo la dirección de la empresa Asesoramientos Agronómicos Canarios, en los que se emplean especies endémicas canarias de alta resistencia y bajo consumo de agua, como actuaciones que buscan embellecer las entradas de los once pueblos de la comarca.

Los dos proyectos han sido subvencionados en su integridad dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias, del Programa de Actuaciones con entidades locales en infraestructuras turísticas de la Consejería de Turismo, y financiado por la Unión Europea. Ambas obras sirven para conmemorar el 50º aniversario de la constitución de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte, que se celebró el año pasado.

Dedo de Dios

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, aprovechó la visita de la consejera en la inauguración de la obra en Las Nieves para mostrar su deseo de acometer en poco tiempo la escultura diseñada por el propio artista Pepe Dámaso sobre la ‘no rama’ (con motivo de la pandemia) en la rotonda de entrada al pueblo por la autovía, además del centro cultural Dedo de Dios, que está a medio hacer y que se erigió en este caso tras la caída parcial de la simbólica roca durante el temporal Delta.