Agaete celebra el 50 aniversario de la Mancomunidad del Norte con una escultura de Pepe Dámaso

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, y varios miembros de la Corporación, han participado en la mañana de este jueves de la inauguración de una escultura de Pepe Dámaso en la plaza recientemente renovada León y Castillo en el Puerto de Las Nieves. El Árbol Sagrado de Pepe Dámaso, representativo de la unión de la mancomunidad en sus 50 años, mejorará la imagen de bienvenida a los visitantes a la Comarca, dentro de un proyecto del Gobierno de Canarias financiado con fondos europeos Next Generation.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha explicado que los once municipios que integran la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria han presentado, de forma conjunta, distintos proyectos a la Consejería, que suponen una inversión total de 573.520 euros, provenientes de los fondos europeos Next Generation. Dichas estrategias están destinadas a mejorar los espacios públicos y reforzar la identidad local, así como avanzar hacia un modelo turístico más sostenible.

La consejera ha destacado que la Mancomunidad del Norte “es un ejemplo porque a lo largo de sus 50 años han sabido ceder parte de su soberanía municipal para unificar proyectos no solo vinculados al empleo y la sostenibilidad social, sino también a la eficiencia energética, el embellecimiento urbano o la cultura”. Asimismo, destacó la coordinación entre las administraciones locales para trabajar de manera coordinada en iniciativas que inciden directamente en la mejora ambiental y el embellecimiento urbano, fomentando de esta forma el impulso del turismo.

Escultura de Pepe Dámaso para conmemorar los 50 años de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria / La Provincia

Once esculturas

Esta es una de las once esculturas que ya se han instalado en los accesos de los municipios norteños, basados en el logotipo de la Mancomunidad diseñado por Pepe Dámaso, con motivo de su 50 aniversario. El importe de esta actuación ha sido de 141.240 euros.

La empresa Antonio Afonso ha sido la encarga de realizar las once reproducciones del Árbol Sagrado de dos metros de altura fabricados en hormigón visto, instalados sobre una peana en la que se incluye la palabra Mancomunidad del Norte y el nombre de cada uno de los once municipios que conforman la Mancomunidad, junto a la firma del artista Pepe Dámaso, quien excusó su asistencia al acto por motivos de salud.

Estos proyectos han sido subvencionados en su integridad dentro de la Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias, dentro del Programa de Actuaciones con entidades locales en infraestructuras turísticas de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, en el marco del: Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C14. I3), financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.