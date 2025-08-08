Alerta roja por calor extremo este domingo en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife
La Aemet activa el nivel máximo de riesgo por temperaturas de hasta 40 grados en varias zonas de las islas orientales y de Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una alerta roja por riesgo extremo de altas temperaturas para este domingo, 11 de agosto, en cuatro islas del archipiélago canario: Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
La previsión indica que los termómetros podrían alcanzar hasta 40 grados centígrados en algunas zonas, mientras que las temperaturas mínimas no bajarán de los 28 a 30 grados, lo que dificulta la recuperación térmica durante la noche.
¿Qué zonas estarán más afectadas?
Según detalla la Aemet, la alerta roja se aplicará a las siguientes áreas:
- Tenerife: zona metropolitana, este, sur y oeste.
- Gran Canaria: cumbres, este, sur y oeste.
- Lanzarote y Fuerteventura: toda la isla.
El resto del archipiélago se mantiene en alerta naranja, lo que implica riesgo importante por calor, con temperaturas máximas de hasta 39 grados y mínimas que pueden oscilar entre los 26 y 28 grados.
¿Qué implica una alerta roja?
Una alerta roja es el nivel máximo en el sistema de avisos de la Aemet. Significa riesgo extremo para la salud y posibles efectos graves sobre la población, especialmente entre personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y quienes trabajen al aire libre.
Recomendaciones oficiales ante una alerta roja por calor:
- Evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.
- Mantenerse bien hidratado.
- No realizar actividades físicas intensas.
- Usar ropa ligera, gorra y protección solar.
- Permanecer en lugares frescos o climatizados.
Atención especial a colectivos vulnerables
Las autoridades recuerdan la importancia de proteger a los colectivos más sensibles, como personas mayores que viven solas, menores y personas con discapacidad. Se recomienda también vigilar síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o confusión, ya que podrían indicar un golpe de calor.
¿Hasta cuándo durará esta ola de calor?
Aunque la alerta se centra en el domingo, la ola de calor podría mantenerse durante varios días, dependiendo de la evolución de la masa de aire cálido que afecta al archipiélago. La Aemet actualizará sus avisos cada 24 horas, por lo que se recomienda consultar la información oficial de forma regular.
