Arucas sanciona un vertido incontrolado de residuos en la zona del Portichuelo

El Ayuntamiento de Arucas ha emitido una resolución sancionadora tras constatarse el abandono de residuos en el entorno de El Portichuelo, en el término municipal. Los hechos, detectados tras el aviso de varios vecinos y vecinas que alertaron a los servicios municipales, consistieron en el vertido no autorizado de palets de madera desde un vehículo industrial.

La infracción ha sido calificada como leve, conforme a la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos, aunque se ha impuesto una sanción de 1.500 euros, atendiendo al posible beneficio económico derivado del incumplimiento de las obligaciones legales en la gestión de residuos.

Desde el Ayuntamiento se destaca la importante colaboración ciudadana como elemento clave para detectar y actuar ante este tipo de conductas incívicas, agradeciendo públicamente la implicación vecinal que permite mejorar la vigilancia y la conservación del entorno.

La Concejalía de Medio Ambiente y Limpieza recuerda que el abandono de residuos en espacios públicos no solo deteriora la imagen del municipio, sino que también constituye una infracción conforme a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta actuación forma parte del refuerzo de las políticas municipales en materia de inspección y sanción, dentro del compromiso del Ayuntamiento con una Arucas más limpia, segura y respetuosa con el medio ambiente.

Porque solo con la implicación de todos y todas lograremos una Arucas que reluzca entre todos.