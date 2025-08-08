El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pocito Bea

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha liderado en la mañana de este viernes un importante operativo para desmantelar una acampada ilegal localizada en la playa de Pocito Bea, donde se habían instalado entre 35 y 45 casetas de campaña sin autorización alguna.

La intervención, fruto de la colaboración institucional entre el Cuerpo Nacional de Policía, el SEPRONA de la Guardia Civil y varias unidades de la Policía Local, ha contado además con el respaldo logístico del Servicio Municipal de Limpieza de Playas, que se encargó de la retirada de las casetas, actuando sobre 21 de ellas en una primera fase.

El dispositivo se puso en marcha tras detectarse la ocupación irregular del espacio litoral, una práctica que vulnera las normas de protección medioambiental y seguridad en las zonas costeras del municipio. Las casetas fueron denunciadas por la Demarcación de Costas y posteriormente trasladadas al almacén municipal de decomisos, donde permanecerán custodiadas.

"Desde el Gobierno municipal queremos dejar claro que no miramos hacia otro lado. Hemos recibido numerosas denuncias vecinales y actuamos con responsabilidad. Este tipo de ocupaciones ilegales no solo contravienen la normativa vigente, sino que suponen un grave atentado contra el uso y disfrute ordenado de nuestro litoral. Además, generan importantes problemas de seguridad, salubridad y degradación ambiental que no podemos permitir.". José Carlos Álamo.

El Ayuntamiento agradece el compromiso y la eficacia de todos los cuerpos intervinientes en este dispositivo, que refuerza el mensaje de tolerancia cero ante usos indebidos del dominio público costero. La actuación de hoy forma parte de un plan más amplio de vigilancia y control del litoral, en el que San Bartolomé de Tirajana viene trabajando de forma decidida durante los últimos meses. Este compromiso se enmarca en la política municipal de preservación del entorno natural y respeto a la normativa del uso del litoral.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se reafirma su compromiso continuando una línea de acción firme que ha venido dando frutos. En septiembre de 2023, se desplegó un operativo en la playa de Las Carpinteras para desalojar campistas instalados de forma irregular —varios de ellos con mobiliario—, y en octubre del mismo año, se actuó en la playa de Montaña La Arena, donde se llevaron a cabo varios desalojos que incluyeron la intervención policial y la retirada de más de 10 toneladas de residuos, eliminando prácticas que suponían un grave riesgo para los usuarios.