¿Sabes dónde está el barrio de La Matanza en Gran Canaria? Esta es su historia

La Matanza de Acentejo, conocida como La Matanza, es un municipio agrícola que se localiza en el nordeste de la isla de Tenerife. Pero no es la única localidad de Canarias con ese nombre. ¿Sabes que existe un barrio de La Matanza que se ubica en el municipio grancanario de Telde?

Te contamos su historia de mano del historiador canario Enrique Reina Betancor (@enriquereinab).

La isla de Gran Canaria alberga un enclave conocido como La Matanza, cuyo nombre recuerda uno de los enfrentamientos más intensos vividos por los antiguos habitantes del Archipiélago frente a las tropas castellanas. Aunque comúnmente se asocia el término con Tenerife, en Gran Canaria la matanza sucedió un siglo antes (a finales del siglo XIV), dejando una huella imborrable en la memoria insular, recuerda Enrique.

Desembarco y conflicto en Arguineguín

Según la crónica de Marín de Cuba, los castellanos desembarcaron en la costa de Arguineguín aprovechando que gran parte de la población masculina local participaba en festividades en el interior de la isla.

Durante su ausencia, los invasores raptaron a mujeres, niños, que no contaban con ningún tipo de defensa, y se apoderaron del ganado, generando gran alarma y consternación entre los canarios.

Resistencia aborigen y batalla en Jinámar

Los canarios, al conocer lo ocurrido, intentaron impedir un nuevo desembarco, pero los castellanos regresaron, esta vez accediendo por la playa de Jinámar.

Ascendiendo por el barranco, ambas fuerzas protagonizaron una batalla brutal que, según testimonios orales, dejó la isla gravemente afectada y a la población diezmada.

Un legado que perdura

A día de hoy, el lugar mantiene el nombre de La Matanza, como testimonio de aquel episodio sangriento y de la resistencia aborigen. Este suceso forma parte del patrimonio y la memoria colectiva de Gran Canaria, ilustrando la dureza del proceso de conquista.

El término La Matanza remite a uno de los momentos más oscuros de la historia de Gran Canaria, ocurrido en el enclave aborigen de La Ollería, próximo al Lomo Blanco, recuerda Telde Actualidad. Este núcleo estaba habitado principalmente por artesanos dedicados a la alfarería, quienes llevaban una vida tranquila hasta que, a finales de 1478, sufrieron el citado brutal ataque por parte de las tropas lideradas por Juan Rejón, tras desembarcar en la Playa de Jinámar.

El ataque devastó por completo al pequeño asentamiento de La Ollería, reflejando la dureza de las acciones militares llevadas a cabo durante el proceso de conquista.