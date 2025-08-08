La fortuna sonríe en Canarias: caen premios de la Lotería Nacional y La Primitiva

Suma y sigue. La diosa fortuna se acuerda de Canarias en el sorteo de la Bonoloto y en el de la Lotería Nacional, celebrados este jueves, 7 de agosto, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Y es que entre Gran Canaria y Lanzarote se ha repartido la fortuna. Más de 300.000 euros.

Lotería Nacional

En primer lugar, en la Lotería Nacional el primer premio que recayó en el 18698, se vendió en la administración ubicada en el Centro Comercial Las Arenas, en Las Palmas de Gran Canaria. El número está valorado en 300.000 euros al número y estuvo muy repartido a lo largo y ancho de la geografía española.

También se vendió en Albox -Almería-; Cuenca; Ainsa -Huesca-; Madrid; Cartagena y La Manga del Mar Menor -Murcia-; Tafalla -Navarra-; Santa Marta de Tormes -Salamanca-; Villanueva del Ariscal -Sevilla-; y Mont-Roig del Camp -Tarragona-.

Mientras que el segundo número correspondió al 77297 y está valorado en 60.000 euros al número y se vendió tan solo en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera.

La Primitiva

Mientras que la administración ubicada en la calle Fraternidad, en el municipio lanzaroteño de Tías, validó un boleto galardonado con un Premio de Segunda Categoría (5 aciertos más el complementario). El ganador se llevará unos 22.105,30 euros; que al ser un premio inferior a los 40.000 euros no tendrá que pagar nada a Hacienda.

Otras siete personas de Sax -Alicante-; Artá -Baleares-; Aranda de Duero y Miranda de Duero -Burgos-; Ripoll -Girona-; Loja -Granada- y Benavente -Zamora-.

En el sorteo no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 49.000.000 de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 03.700 de Novelda (Alicante), situado en Avda. Reyes Católicos, 78.

La combinación afortunada ha sido el 26-19-13-21-24-03. El complementario recayó en el 33 y el reintegro en el 7. El Joker correspondió al 4717666.

La recaudación del sorteo ascendió a unos 11.152.065 euros.