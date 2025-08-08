Gran Canaria garantiza el agua de abasto en Santa Brígida y San Mateo con una nueva red de impulsión

La puesta en marcha de una nueva red de impulsión de agua de abasto entre los depósitos de Los Romeros de Santa Brígida y el de Cuatro Caminos en San Mateo garantiza el suministro a la población con caudal de producción industrial y, además, permitirá liberar importantes cantidades para riego agrícola en medianías y cumbres de la isla gracias a una acción conjunta de Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas, ambos ayuntamientos y las empresas Emalsa y Canaragua.

Así lo celebraron hoy en la visita a ambos depósitos el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo; el alcalde de Santa Brígida, José Armengol; la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón; el director insular de Seguridad Hídrica, José Juan Pérez; el gerente del Consejo Insular de Aguas, Carmelo Santana, y representantes de las empresas.

Hidalgo señaló que esta iniciativa se enmarca en la estrategia trazada por el Cabildo a través del Consejo Insular de Aguas para aumentar el porcentaje de uso de agua industrial con destino al abasto público en la cota que va de la costa hasta los 600 metros de altura, de modo que el agua de las medianías y cumbres se dedique de manera prioritaria a la agricultura, al mismo tiempo que quedan garantizadas las necesidades de hogares e industria.

"Con este bombeo garantizaremos la llegada de agua permanente al barrio de La Atalaya y, también, a la zona alta del municipio de Santa Brígida", aseguró. Además, se abastecerá el consumo de agua de San Mateo y pondrán el foco en el sector primario. "Es nuestra obligación, en primer lugar, suministrar el agua a los ciudadanos y, luego, atender a los ganaderos y agricultores". De esta forma se liberará el agua de las medianías que será destinada, en mayor medida, a los trabajadores de este sector.

Al respecto de la intervención presentada esta mañana, Hidalgo subrayó que "todo esto no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Santa Brígida, que es quien nos ha facilitado parte de las infraestructuras principales para que el agua llegue aquí, así como de Emalsa que es la que aporta el agua, y Canaragua, que pone en funcionamiento el bombeo para dotar al municipio de San Mateo".

Central Chira-Soria

El consejero destacó, por otra parte, que las obras de la central Chira-Soria han avanzado favorablemente. "El bombeo de agua hasta la presa de Soria ya está finalizado y, además, el que va de Soria hasta Chira está realizándose", concluyó. Ahora, están trabajando en el proyecto que va de Cruz Grande hasta la presa de La Cumbre, que "tiene una distribución que coge todas las medianías".

"Es un paso muy importante y un día importantísimo para la comarca, porque vamos logrando los objetivos del Plan Hidrológico y vamos a dar una gran tranquilidad a la población en estos momentos de ausencia de lluvias", enfatizó. La red de impulsión extiende esta tranquilidad sobre todo a la vertiente este de Santa Brígida y al casco de San Mateo.

"Para Santa Brígida supone una mejora de la red de abastecimiento gracias a la colaboración del Consejo Insular de Aguas y el Cabildo en un ejemplo de colaboración inter administrativa que permite avanzar en la soberanía hídrica de Gran Canaria", manifestó el alcalde satauteño, José Armengol. "Ahora mismo no tenemos problemas de abasto en el municipio, pero este paso nos refuerza", aclaró.

"Estamos de enhorabuena, porque podemos garantizar el abasto público para una parte importante del municipio y sabemos que, aunque falle el agua de lluvia, vamos a poder hacer uso de este bombeo", señaló por su parte la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón.