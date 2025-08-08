Los perros de Las Carboneras en Santa Lucía se refrescan y chupan polos

Días de mucho calor en el Sureste y nadie escapa, ni las mascotas abandonadas, que al menos en el centro de acogida tienen algo más que mimos, cuidados, cama y comida. Fresco, y mucho. Agua con hielo para beber, duchas a manguerazos, ricos polos de sabores, y ahora también, nebulizadores que bajan temperaturas hasta 9 grados, como ayer, que llegó a los 40 grados. Es un sistema pionero aplicado para el bienestar animal y se estrenó con éxito.

Mientras las familias buscan refugio bajo la sombra o en la playa para sobrellevar las intensas olas de calor, como la que azota la isla, en el Centro de Protección Animal (CPA) de Santa Lucía de Tirajana también se trabaja para hacer más llevadera la situación para los que no pueden pedirlo con palabras: perros y gatos acogidos.

Desde la última semana de julio, las instalaciones municipales cuentan con un novedoso sistema de nebulización, que permite refrigerar el ambiente gracias a la pulverización de gotas de agua milimétricas. «Se ha instalado en todas las jaulas y pasillos del centro, y permite reducir la temperatura ambiente hasta nueve grados», explica el concejal de Bienestar Animal, Mario Bordón, satisfecho con esta medida «que sitúa a Santa Lucía en la vanguardia del cuidado animal». El sistema se activa automáticamente siempre que el calor alcanza niveles extremos, como los que se están viviendo este verano.

Uno de los perros del centro se come un polo. / LP/DLP

Pero las medidas no acaban ahí. El centro ha incorporado también zonas de sombra y espacios de ocultación, «que protegen del sol y contribuyen a reducir el estrés de los animales durante las horas de visita», detalla el responsable municipal.

Desde hace unos meses están a prueba camas plegables elevadas del suelo, como modelo piloto para sustituir el descanso a ras de tierra, «una mejora que pronto podría extenderse a todas las jaulas», adelanta Bordón.

«Esta es una época crítica, en la que aumentan los abandonos» Mario Bordón — Concejal de Bienestar Animal de Santa Lucía

Junto a estas iniciativas de infraestructura, el equipo de trabajo y voluntariado del centro ha ideado formas creativas y refrescantes de combatir el calor con sus peludos compañeros: baños a manguerazo limpio que acaban en chapoteos y juegos, cubitos de hielo en el agua para beber y una alimentación reforzada con proteínas que ayuda a mantener su salud en condiciones exigentes. Incluso meten en el frigorífico las latas de comida para gatos, que procuran que sea hidratada, explica la coordinadora del recinto, Ruth Rodríguez.

«Estas mejoras forman parte de una estrategia continua para mejorar la vida de los animales abandonados que acogemos, y garantizar que cada uno tenga una estancia digna mientras espera ser adoptado» observa el edil. Valoró de forma positiva la implementación del nuevo sistema de cita previa para interactuar con los animales, tanto por parte de voluntarios como de personas interesadas en la adopción. «Permite una relación más cercana y respetuosa con los animales, que ya no se ven sobresaltados por visitas masivas».

Por último, en pleno verano, Bordón lanzó el mensaje claro: «Esta es una época crítica, en la que, lamentablemente, aumentan los abandonos», comentó precisamente tras ser informado del abandono masivo ocurrido ayer del rescate y envío al centro de los ocho perros que alguien soltó junto al cementerio de Pozo Izquierdo con una temperatura ambiental extrema. Recordó que «los animales no son juguetes desechables. Requieren compromiso y responsabilidad durante todo el año».

Así, mientras en muchas casas las mascotas disfrutan del ventilador o aire acondicionado, en el Centro santaluceño las mascotas más vulnerables puedan sobrellevar el verano con mimos fresco y «polos, que se comen a lametazos que da gusto», comenta entre risas Rodríguez.