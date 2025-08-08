Teror remata el hogar para personas con discapacidad intelectual

El Cabildo y el Ayuntamiento de Teror esperan estrenar en tres meses el nuevo hogar funcional destinado a acoger a personas con discapacidad intelectual, donde 15 usuarios podrán convivir con total autonomía en una antigua vivienda que ha sido rehabilitada en el centro del pueblo. El inmueble reúne habitaciones individuales y dobles, está dotado de cocina propia, zonas de estancia y terraza al aire libre como zona recreativa, y se han instalado paneles solares para reducir la factura eléctrica.

Los carpinteros se afanaban este viernes por seguir colocando armarios y los muebles de la cocina. Luego llegará el mobiliario, que permitirá que esta antigua casa unifamiliar situada en el Paseo González Díaz, dentro del casco, pueda empezar a recibir a los primeros inquilinos.

900.000 euros

El inmueble ha ganado plazas durante la ejecución de los trabajos, hasta alcanzar una capacidad de 15 personas. «Será un hogar funcional que mejora las prestaciones para personas con discapacidad intelectual. Y es importante que esté en el centro del pueblo, para que puedan vivir con total autonomía», destacó la consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Isabel Mena, durante la visita.

La obra va a suponer una inversión superior a los 760.000 euros, a la que sumarán otros 189.000 euros para el equipamiento.

Interior del hogar funcional de Teror. / LP / DLP

Estas personas contarán con el apoyo de educadores, que les ayudarán a llevar sus necesidades cotidianas las 24 horas del día.

Teror tiene en estos momentos a ocho a personas con discapacidad intelectual en un centro temporal, que se trasladarán a este hogar. Las restantes siete plazas serán cubiertas con personas del municipio y de otros limítrofes, ya que se busca la cercanía.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, destacó que se trata de un recurso muy importante para personas con discapacidad intelectual por la alta demanda existente, además de valorar la cercanía del transporte público, supermercados y de la propia Basílica.

El edificio se distribuye en tres plantas. En la baja se situará el centro de día; en la primera irán las estancias y cocina; con una azotea transitable.