Teror
Teror remata el hogar para personas con discapacidad intelectual
El centro permitirá a 15 usuarios convivir con autonomía dentro del casco y tendrá centro de día
El Cabildo y el Ayuntamiento de Teror esperan estrenar en tres meses el nuevo hogar funcional destinado a acoger a personas con discapacidad intelectual, donde 15 usuarios podrán convivir con total autonomía en una antigua vivienda que ha sido rehabilitada en el centro del pueblo. El inmueble reúne habitaciones individuales y dobles, está dotado de cocina propia, zonas de estancia y terraza al aire libre como zona recreativa, y se han instalado paneles solares para reducir la factura eléctrica.
Los carpinteros se afanaban este viernes por seguir colocando armarios y los muebles de la cocina. Luego llegará el mobiliario, que permitirá que esta antigua casa unifamiliar situada en el Paseo González Díaz, dentro del casco, pueda empezar a recibir a los primeros inquilinos.
900.000 euros
El inmueble ha ganado plazas durante la ejecución de los trabajos, hasta alcanzar una capacidad de 15 personas. «Será un hogar funcional que mejora las prestaciones para personas con discapacidad intelectual. Y es importante que esté en el centro del pueblo, para que puedan vivir con total autonomía», destacó la consejería de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Isabel Mena, durante la visita.
La obra va a suponer una inversión superior a los 760.000 euros, a la que sumarán otros 189.000 euros para el equipamiento.
Estas personas contarán con el apoyo de educadores, que les ayudarán a llevar sus necesidades cotidianas las 24 horas del día.
Teror tiene en estos momentos a ocho a personas con discapacidad intelectual en un centro temporal, que se trasladarán a este hogar. Las restantes siete plazas serán cubiertas con personas del municipio y de otros limítrofes, ya que se busca la cercanía.
El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, destacó que se trata de un recurso muy importante para personas con discapacidad intelectual por la alta demanda existente, además de valorar la cercanía del transporte público, supermercados y de la propia Basílica.
El edificio se distribuye en tres plantas. En la baja se situará el centro de día; en la primera irán las estancias y cocina; con una azotea transitable.
Ocupación de la residencia de mayores
El ayuntamiento de Teror ha ocupado ya la obra de la residencia de mayores para acelerar los pasos para su definitiva apertura, al margen del conflicto que mantiene con la empresa constructora por diferencias económicas sobre el coste final y la calidad del equipamiento de parte del mobiliario, que se ha judicializado.
El alcalde aprovechó la visita de la consejera para abordar las necesidades actuales de este centro para jubilados para poder abrir cuanto antes. Para ello, también tienen que sacar a licitación la contratación de la empresa privada que llevará a cabo la gestión de la residencia. El proyecto lleva un retraso de tres años. Y tras algunos cambios en el proyecto original, se ha atascado también por las discrepancias con la contrata.
