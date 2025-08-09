Ni Córdoba ni Sevilla: Gran Canaria registra este sábado la temperatura más alta de España

En plena ola de calor que aprieta a medio país, el foco del termómetro no se quedó en el valle del Guadalquivir. Este sábado, el pico estuvo en Canarias: la máxima del día no la firmó la Península, sino el suroeste de Gran Canaria.

Tasarte marcó este sábado la temperatura más alta de España al alcanzar 43,5 grados a las 18:00, en plena ola de calor que afecta tanto a Canarias como a la Península, según datos de la Aemet.

Canarias, a la cabeza

El calor extremo dejó además otros picos destacados en el archipiélago: Antigua (Fuerteventura) fue la segunda más alta de Canarias y quinta de España con 41,8 ºC a las 18:00; Tinajo (Lanzarote) llegó a 40,9 ºC entre las 16:30 y las 17:00; en Lomo de Pedro Alfonso (San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) se registraron 40,1 ºC a las 17:40; y en Llano de los Loros (La Laguna, Tenerife) el termómetro rozó los 40 con 39,7 ºC a las 13:10.

El Gobierno de Canarias activó el viernes la alerta por episodio de calor de larga duración, con previsión de máximas de 37–39 ºC en Tenerife y Gran Canaria y de 33–36 ºC en el resto de islas.

Las autoridades recuerdan las recomendaciones básicas: hidratarse con frecuencia, evitar la exposición en las horas centrales del día y prestar especial atención a población vulnerable.