El Jardín Canario centra sus investigaciones en la docena de especies endémicas en mayor peligro

Una buena parte de la flora autóctona del Archipiélago canario está amenazada por la pérdida de sus hábitat y otras circunstancias, pero hay un puñado de especies que corren un mayor riesgo e incluso están en peligro de extinción. A la recuperación y protección de esos endemismos están dirigidas varias investigaciones del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, que además de ofrecer sus instalaciones al aire libre para el disfrute de los ciudadanos dispone de un reconocido equipo científico y de laboratorios con las últimas tecnologías.

Juli Caujapé Castells , director del centro, explica que una docena de especies amenazadas de Gran Canaria se están investigando con más ahínco en estos momentos, a varios niveles, dentro de los planes de recuperación diseñados por su grupo científico.

Se trata, entre otras, de la salvia blanca de Amagro (Sideritis amagroi), la salvia blanca de Doramas o chahorra del monte (Sideritis discolor), el drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), la crestagallo de Doramas (Digitalis chalcantha), la magarza de Guayedra (Gonospermum oshanahanii), la jarilla peluda (Helianthemum bystropogophyllum), la jarilla de Inagua (Helianthemum inaguae), el cardo de Tenteniguada (Onopordum carduelium), la yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii), la flor de mayo leñosa (Pericallis hadrosoma) y el alamillo de Doramas (Pericallis appendiculata var. preauxiana).

El Jardín lidera numerosos proyectos relacionados con la flora canaria y participa en muchos otros. A principios de julio, el departamento de biodiversidad molecular y banco de ADN organizó con gran éxito en la Casa de Colón las jornadas científico-divulgativas sobre los resultados del proyecto Nextrad, recientemente finalizado y centrado en la aplicación de datos genómicos al análisis de la diversificación explosiva de las más de 40 especies conocidas del género Lotus en Macaronesia, y a su conservación.

Ejemplar de drago de Gran Canaria / Jardin Botánico Viera y Clavijo

Entre los proyectos en curso, Caujapé menciona en primer lugar el encargo a Gesplan para actuaciones sobre las especies de Gran Canaria con planes de recuperación aprobados por el Gobierno de Canarias y otras especies endémicas de la isla en grave peligro de extinción.

«Está coordinado por investigadoras de nuestros departamentos de Flora amenazada y Educación Ambiental, y recibe aportaciones muy valiosas de compañeros del servicio técnico de Medio Ambiente del Cabildo y del propio Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias», detalla.

El proyecto implica actuaciones de seguimiento y conservación in situ de las especies más emblemáticas y amenazadas de Gran Canaria y la recolección de semillas y otros elementos vegetales con destino a los bancos de muestras biológicas del centro. Y también la movilización de las capacidades de los departamentos de investigación del Jardín en biología reproductiva, diversidad genética poblacional, taxonomía y horticultura siempre que sea necesario.

«Además -prosigue Caujapé- seguimos colaborando con centros de investigación macaronésicos como el Inida de Cabo Verde, la Universidad y el Jardín Botánico de Madeira, la Universidad de Agadir, o el Cibio de Azores, que participó recientemente en el proyecto Macflor liderado por el departamento de biodiversidad micromorfológica y reproductiva, y con el que actualmente una investigadora del Banco de Semillas codirige una tesis sobre la conservación de endemismos de Azores».

Colaboraciones

El director sostiene que también son «muy importantes» las colaboraciones con el centro de biodiversidad Naturalis de Leiden, con el Jardín Botánico de Kew, con la Universidad de Hilo en Hawaii, con el Museo de Historia Natural de Helsinki, con el Jardín Botánico de Varsovia, la Universidad de Göttingen, la Universidad de Missouri y, por supuesto, con otros cabildos como los de La Palma, Tenerife o Fuerteventura, y con instituciones vinculadas al medio ambiente y la sostenibilidad como la Fundación Canaria Amurga Maspalomas.

Dentro de sus campos de especialización en genética de la conservación, filogenia y filogeografía, Caujapé y su grupo desarrollan numerosos proyectos que abarcan prácticamente toda la flora canaria endémica.

Un ejemplo que destaca Caujapé es el proyecto del Plan Nacional de I+D+i Wideslands, que el Jardín co-lidera con el Departamento de Botánica de la Universidad de Granada, centrado en algunas especies que se consideran ampliamente distribuidas en el Archipiélago y Macaronesia.

«Fuimos pioneros en el estudio genético y filogeográfico de las especies de amplia distribución en Canarias, y hoy acumulamos bastantes evidencias de alta diferenciación entre las poblaciones de algunas especies que se consideraban erróneamente como ampliamente distribuidos y que en realidad contienen nuevos endemismos tanto dentro de algunas islas como en diferentes islas; en las islas oceánicas la diversificación biológica puede ser muy rápida, aún quedan procesos y patrones por descubrir y la flora canaria siempre sorprende», relata.

Las plataformas de análisis bioinformático que han creado con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) se nutren de muchos de estos proyectos, y se están cruzando datos genéticos y genómicos de la flora endémica con capas de información relativas a la geografía y el clima de cada unidad territorial del Archipiélago.

«A través del conocimiento sobre la diversificación de la flora que nos proporcionan los proyectos y el análisis integrado de datos masivos mediante supercomputación, podemos estimar el grado de conectividad genética entre las poblaciones de todos los endemismos, y saber cuáles han sido las variables ambientales más influyentes para explicar su distribución actual, y su diversidad genética y filogenética. Nos falta aún incorporar varias variables biológicas, pero el objetivo esencial de los análisis para Gran Canaria es incorporar esa información para que las actuaciones de restauración ecológica que lidera o financia el Cabildo se basen en estrictos criterios de trazabilidad, y prever posibles escenarios futuros de conservación frente a las incertidumbres que plantean los cambios globales», puntualiza.

Conocimiento

Para responder a los desafíos de conocimiento que afronta el Jardín Botánico, su director alude a tres pilares, aunque reconoce que no siempre es fácil conseguir su implementación Son esenciales, a su juicio, la selección de personal científico atendiendo a criterios de especialización y a indicadores de calidad lo más objetivos posible; la obtención de financiación en concurrencia competitiva para desarrollar proyectos; y las colaboraciones con centros de investigación que aportan líneas de trabajo que no desarrolla el Jardín. «Si nos conformamos con lo que ya sabemos, iremos menguando rápidamente en capacidades y competitividad, lo cual no es una opción deseable», subraya .

Según Caujapé, implementar plenamente estos tres pilares es fundamental para las misiones de generación y gestión de conocimiento sobre flora y medio natural que el centro tiene dentro de la consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, coordinada por Raúl García Brink.

Flor de mayo leñoso / Jardin Botánico Viera y Clavijo

«Hay varios factores objetivos», recalca, «que convierten al Jardín Botánico en uno de los lugares estratégicos sobre el que desarrollar el concepto de la sostenibilidad ambiental que el Cabildo está abanderando en Gran Canaria, creo que hemos conseguido hitos muy reseñables dentro de nuestras funciones en la Consejería pero todavía percibimos que podemos y debemos tener mayor protagonismo si cabe en aportaciones especializadas para desempeñar nuestras misiones en la conservación y gestión científica de la flora y el medio ambiente, y para la obtención de los medios humanos y materiales necesarios».

El investigador asegura que el elevado impacto científico de los resultados que algunos grupos del Jardín publican en revistas internacionales es un potente atractor para científicos de centros de investigación nacionales e internacionales, que con muchísima frecuencia solicitan al centro colaboración para participar en proyectos y realizar prácticas, estancias de especialización, o tesis doctorales en sus departamentos. «Pero debemos también ser capaces de desarrollar convenios y otros instrumentos eficaces de colaboración institucional con autonomía y agilidad, o se cerrarán muchas ventanas de oportunidad», advierte.

El Botánico lidera proyectos de biología reproductiva y conservación de semillas

Sin menoscabo de otras colaboraciones, el director no duda en destacar algunas que para él son especialmente relevantes . «Creo que las colaboraciones con el CSIC y con el ITC, junto a las que mantenemos con los grupos de Ecología y Botánica de la Universidad de La Laguna y con los Jardines Botánicos del Archipiélago, han producido conocimientos científicos muy novedosos sobre de la flora terrestre de Canarias y de otros archipiélagos oceánicos, y son las que más valoro a nivel científico y personal. También debo mencionar algunas aportaciones de grupos de la ULPGC como el de Ingeniería Mecánica y de Procesos, el IU-Ecoaqua o el Iunat».

Desde hace 15 años el Jardín es Unidad Asociada de I+D+i al CSIC a través del Real Jardín Botánico. Aunque las colaboraciones de Caujapé con el CSIC datan de tiempo atrás, la obtención del estatus de Unidad Asociada en junio de 2010 permitió consolidar esta relación a base de proyectos comunes obtenidos en concurrencia competitiva, o codirigiendo tesis doctorales con el RJB de Madrid y el IPNA-CSIC de Tenerife, pero también incorporando cada vez a más personal del Viera y Clavijo y del CSIC al grupo.

«Actualmente nuestras colaboraciones con el CSIC solo son la manifestación de una elevada afinidad de intereses y capacidades de investigación en torno a los orígenes, la diversidad, y la conservación de las floras insulares terrestres», concluye.

Muestreo de los investigadores en los riscos de Famara / Jardin Botánico Viera y Clavijo