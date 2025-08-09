Ola de calor: las altas temperaturas se concentran en zonas altas de 11 municipios de Gran Canaria

Las zonas elevadas de 11 municipios de Gran Canaria son las más afectadas por la ola de calor sobre el Archipiélago, con diferencias de hasta diez grados respecto a las zonas de costa de esas mismas localidades. Las cumbres y medianías de las cuencas de Tejeda y de Tirajana -San Bartolomé y Santa Lucía- son las que se llevan la peor parte, pero también sufren las altas temperaturas diurnas y el bochorno nocturno las áreas de cumbres y medianías de la Vega de San Mateo, Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, La Aldea , Telde y Valsequillo.

Al igual que en los avisos rojos de la Aemet, esas 11 localidades figuran con el máximo nivel de alerta en el listado del Servicio Canario de la Salud (SCS) por los riesgos de la exposición al calor, con temperaturas que por el día rondan los 40 grados y por las noches no bajan de 25 a 28 grados, con las consiguientes dificultades para conciliar el sueño y descansar.

Este viernes no se alcanzaron los 41,2 grados de la jornada anterior en Tasarte y Agüimes, pero volvieron a ser las dos estaciones meteorológicas con las mayores temperaturas máximas, 40,7 y 39,7 grados, respectivamente. Esos dos termómetros, al igual que los de Las Tirajanas, Cuevas del Pinar y Lomo de Pedro Alfonso, están en zonas de medianías y sus temperaturas máximas contrastan con las que se registran a la misma hora en el litoral.

Siempre con datos de la Aemet, la diferencia de máximas entre Tasarte y el casco urbano de La Aldea fue de 11,3%, pese a estar a pocos kilómetros de distancia. Igualmente, en el Centro Forestal de Telde hubo diez grados más que en la costa de Melenara, 36,9 por 26,9. En Maspalomas se alcanzó un pico de 27,8 grados, mientras que en las partes altas de San Bartolomé oscilaron entre los 35 y los 39 grados.

Ante la previsión de que el calor se agudice durante el fin de semana, el Cabildo de Gran Canaria ha elevado al estado de «alerta máxima» el nivel de riesgo de incendios forestales en el conjunto de la isla por encima de la cota de los 400 metros. La medida entró en vigor a las 14.00 horas de este viernes, en aplicación del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (Infogran).

El gobierno insular informó que se prevé aire seco muy cálido y calima en las zonas forestales. La inversión de temperatura se situará a cota baja y la humedad relativa del aire será menor del 30% a partir de la franja situada entre los 300 y los 500 metros de altitud.

Las temperaturas máximas alcanzarán e incluso podrán superar los 35 y hasta los 40 grados, y de forma local no son descartables valores iguales o superiores a los 41 y los 44 grados en puntos de medianías, del sur y del oeste de Gran Canaria.

También hará calor y habrá baja humedad durante las noches y las madrugadas, con temperaturas por encima de los 25 grados o incluso rozando o alcanzando los 30 grados. Durante el fin de semana y el lunes, en las zonas forestales se prevé viento general de componente este y de sureste, de flojo a moderado, mientras que a nivel de costa se espera que se mantenga el viento alisio.

Restricciones

En el estado de alerta máxima se prohíbe encender fuego en todo tipo de espacios abiertos. Igualmente, se cierran todas las áreas recreativas, zonas de acampada, albergues y zonas de descanso de la red de carreteras. También se prohíbe el acceso rodado y a pie por la carretera GC-216 de Artenara a Tamadaba desde el cruce de La Aldea, excepto a vecinos y servicios públicos, así como el uso de la zona de acampada de Llanos de la Mimbre y el área recreativa.

Se mantiene la suspensión temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda, y de restos selvícolas y queda prohibida la introducción y uso de material pirotécnico.

También se prohíbe la utilización de maquinaria y equipos eléctricos en los montes y en las áreas rurales. Tampoco está permitido en este estado el acceso y tránsito por montes y terrenos forestales, incluyendo pistas y senderos, por razones meteorológicas y de riesgo de incendio, salvo residentes, servicios públicos y personal de vigilancia, prevención y extinción de incendios, así como la actividad de pastoreo.