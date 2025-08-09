La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en la isla

El intenso episodio de calor que sufren las islas se intensifica desde este domingo con el aumento de calima a nivel superficial en las medianías y zonas altas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Provocará una disminución de la visibilidad y puede agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas o respiratorias. El Gobierno de Canarias activará a las 00:00 horas de mañana, domingo 10 de agosto, la prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. De momento, el aviso obliga a cancelar actos festivos en Gran Canaria, como la feria de ganado de las fiestas de San Lorenzo de la capital prevista para este domingo, actividades como el baile en el mercadillo de san Mateo o el cierre de áreas recreativas como El Milano, en Agüimes.

Los Bomberos Gran Canaria han reforzado para este sábado sus siete parques operativos por la alerta de calor con 47 efectivos por día en todo el dispositivo. Explica que debido a las olas de calor que están incidiendo estas semanas, "se precisa el refuerzo del dispositivo de todos los parques para garantizar la respuesta ordinaria y además cualquier incidencia relacionada con cualquier incendio forestal que se pueda generar".

Por primera vez, el Gobierno de Canarias ha declarado una alerta máxima por altas temperaturas en todo el territorio del Archipiélago, con los termómetros rondando máximas de 40 grados en puntos de las siete islas y las consiguientes afecciones para la salud de la población más vulnerable. La alerta por riesgo de incendios forestales también es extrema en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Máximas

La previsión apunta que mañana domingo será la jornada con las temperaturas máximas más altas de todo este episodio de calor. Con máximas que alcanzarán y/o superarán los 35 o 40 grados en la mayor parte del archipiélago. De forma local, no son descartables temperaturas de entre 41 y 44 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y de Tenerife. Unos valores que podrán repetirse el lunes en las vertientes señaladas.