La ola de calor pone en alerta máxima a toda Canarias por primera vez

Un fin de semana infernal. Por primera vez, el Gobierno de Canarias ha declarado una alerta máxima por altas temperaturas en todo el territorio del Archipiélago, con los termómetros rondando máximas de 40 grados en puntos de las siete islas y las consiguientes afecciones para la salud de la población más vulnerable. La alerta por riesgo de incendios forestales también es extrema en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

El Gobierno regional activó ambas alertas a las 14.00 horas de este viernes y las mantendrá, previsiblemente, hasta mediados de la próxima semana. En una reunión con representantes de los cabildos, el Ejecutivo autónomo tomó la decisión en base a la predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que para este sábado ha activado un aviso de nivel rojo, el de riesgo extremo, en la cumbre y en mitad sur de la isla de Gran Canaria, entre las 11.00 y las 20.00 horas, por temperaturas generalizadas por encima de los 35 grados, picos máximos que pueden superar los 40 grados y mínimas nocturnas que apenas bajarán de los 28 a 30 grados.

Para el resto de los territorios se ha emitido un aviso de color naranja (riesgo importante), con la predicción de la Aemet de que se alcancen temperaturas máximas de 38 grados, afectando principalmente en la mitad norte de Gran Canaria a las zonas altas, las medianías, el Valle de Agaete y de forma más local a las costas. Las mínimas se podrán mantener localmente por encima de los 25 a 26 grados.

En Lanzarote y Fuerteventura se espera que en zonas de interior y de sur-sureste también se puedan superar localmente los 40 grados, así como 39 grados en Tenerife, sobre todo en las medianías de las vertientes oeste y del sur y en el Valle de Güímar, con las mínimas por encima de los 27 grados.

La situación meteorológica se agrava este domingo y la Aemet extiende el aviso rojo de máximo riesgo a las islas de Lanzarote y Fuerteventura y a la vertiente sur de Tenerife. Ese día se prevén temperaturas máximas de 40 grados en Gran Canaria, en concreto en las medianías del sur y en la cuenca de Tejeda, con mínimas serán superiores a los 30 grados.

El nivel rojo de Lanzarote y Fuerteventura es por registros que pueden superar los 40 grados en zonas de interior y de sur-sureste. En Tenerife se esperan máximas de 39 grados en medianías, sobre todo de las vertientes oeste y sur, y el Valle de Güímar.

En una rueda de prensa encabezada por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, los responsables de ese departamento resaltaron que «se trata del episodio de calor más largo desde octubre de 2023 y es la primera vez que se activa una situación de alerta máxima por altas temperaturas en todo el Archipiélago».

En esa reunión técnica se acordó la alerta máxima en aplicación del Plan por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Pefma) y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca). En el encuentro también participaron el director general de Emergencias, Fernando Figueredo; el subdirector, Carlos Martín; la jefa de servicio de Protección Civil y Emergencias, Montserrat Román; el director del 112 Canarias, Moisés Sánchez; y la responsable de la Unidad de análisis de riesgos y planificación operativa, Victoria Palma, además de representantes de los cabildos.

Recomendaciones

Ante la previsión de elevadas temperaturas mantenidas en el tiempo, Marcos Lorenzo pidió a los ciudadanos que no se expongan a situaciones de riesgo y sigan las recomendaciones establecidas en estos casos, «tanto en lo referido a prevenir problemas de salud relacionados con el calor, como destinadas a impedir que se origine un incendio forestal».

Desde el Gobierno de Canarias se recomienda a la población que no realice ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, se aconseja hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.

En este sentido, se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Además, si toma medicación, es importante consultar con el médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.

Por otra parte, para evitar que se declare un incendio forestal, es fundamental no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Tampoco se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.

Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos en lo referido al acceso a la zona forestal.