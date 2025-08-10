La Banda y Ptazeta dan la nota en las fiestas de Guía

La Plaza Grande de Guía volvió a convertirse este viernes en un auditorio al aire libre congregando a cientos de vecinos y visitantes en un concierto inolvidable de la Banda de Música Ciudad de Guía bajo la dirección de Arístides Sosa.

El repertorio que ofreció la Banda en el tradicional concierto de las Fiestas Patronales de La Virgen, de la mano de un gran número de talentos jóvenes, fue muy variado con un repertorio que abarcó desde las raíces del folclore español hasta versiones de éxitos contemporáneos de rock y pop, con temas de Supertramp, Maná, Alejandro Sanz, Shakira o Karol G.

Entre los momentos más aplaudidos de la velada, destacó el magnífico solo del joven trombonista Fernando Silva, así como la emocionante intervención de Raquel Marín, que asumió la batuta para dirigir una de las piezas, invitada por el propio director titular de la Banda.

Actuación de Dani Calero

La cita se enmarcó en una jornada festiva que comenzó por la tarde con juegos infantiles y el pasacalles de papagüevos, cumpliendo, una vez más, con el cometido de estas Fiestas, que es incluir a todos los públicos en sus eventos.

Tras el concierto, la noche culminó en el frontis de la iglesia con el espectáculo 25 años, ni bodas ni plata del conocido humorista Dani Calero, quien celebró sobre el escenario un cuarto de siglo de trayectoria artística, y que puso a bailar al público que no abandonó la plaza hasta el final.

Las Fiestas continúan hoy sábado en Guía con una agenda para todos los gustos: el Torneo de la Virgen de fútbol, la feria juvenil y cultural ViveArte, y la esperada Noche Joven, que contará con la actuación de Ptazeta, entre otros artistas invitados que harán las delicias de los más jóvenes.