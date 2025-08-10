Firgas contará con una «icónica» Casa Museo de la Música

Los músicos contarán con su propio rincón. El Ayuntamiento de Firgas ha adjudicado a la empresa Capross 2004 por casi un millón de euros la ejecución del proyecto de la Casa Museo de la Música, que albergará bajo «una imagen icónica» en su arquitectura salas de ensayo, aulas de enseñanza y un museo para divulgar la cultura musical de la Villa. Estará en el centro multiusos del casco, que se ha venido dedicando tradicionalmente desde hace 67 años a la educación, y que ahora será rehabilitado.

Ha sido una demanda histórica para una actividad cultural con una larga tradición y muy arraigada en la sociedad firguense. Ahora la obra comenzará a ver la luz en muy poco tiempo, tras dilatarse tres años en su contratación.

Simulación de una de las salas de ensayo. / LP / DLP

El proyecto contempla la rehabilitación del inmueble, y el rediseño del interior, para acoger los espacios educativos y museísticos, «aportando una imagen icónica y representativa para dinamizar el inmueble» situado entre las calles El Calvario, Padre Aniceto y Heredad de Aguas, en pleno casco municipal.

Patronato

El antiguo colegio público Gobernador Martín Cobos pasará a ser la Casa Museo de la Música de Firgas. Sus estancias superiores se llenarán ahora de salas de ensayo, aulas de enseñanza, salas de música colectiva y espacios expositivos, que persiguen la promoción de la cultura musical. Además, se aprovechará la intervención para acometer la impermeabilidad y aislamiento de la edificación, para eliminar las humedades.

La obra fue declarada desierta en la Junta de Gobierno Local el 20 de diciembre de 2022 por falta de ofertas. Pero ahora ha sido adjudicada a Capross con su oferta económica de 930.000 euros, tras una actualización de los precios del contrato, con cargo al Plan Adicional de Inversiones en los municipios del Cabildo. A su vez, cuenta con un plazo de ejecución de medio año.

El alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, señala que el centro acogerá la actividad de la Banda de Música y de la Coral. Además, se expondrá la historia del grupo musical, que está bajo la tutela del Patronato Escuela de Música.

Zona del pasillo. / LP / DLP

Alexis Henríquez se muestra orgulloso de que la música haya permitido ‘exportar’ a muchos profesionales, que han llegado a la Filarmónica y a orquestas grancanarias y de otros países. «No podíamos hacer otra cosa que tener instalaciones adecuadas; ahora ensayan en una vivienda y se escucha también fuera. Y la falta de espacios hace que también tengan que usar instalaciones municipales para dar clases».

Más de un centenar de aficionados están ligados a la música a través de las escuelas y la banda, lo que da idea de su repercusión en este pequeño pueblo. A esto se suma la coral, que también tendrá su zona de trabajo.

Desde 1958

El proyecto incorpora algunas medidas para reducir el consumo energético. Entre ellas, se instalarán de sistemas de ahorro de agua, climatización, instalaciones diseñadas para facilitar el mantenimiento y minimizar pérdidas de carga, un diseño accesible y seguro con criterios de eficiencia energética, e iluminación de bajo consumo.

La intención del Ayuntamiento es aprovechar posteriormente el espacio inferior que albergó hasta el año 2012 la guardería para nuevas dotaciones, una vez que también se va a abrir un centro infantil para menores de tres años.

Firgas cuenta con un importante patrimonio arquitectónico e hidráulico, pero también musical, con gran capacidad de atracción. De ahí que uno de los retos de la Casa Museo sea «una mejor puesta en valor y proyección» de la actividad, con espacios acordes para su desarrollo. Y ese será su punto de encuentro en pleno casco municipal, que está inventariado bajo el nombre de edificio Usos Múltiples de la Villa de Firgas.

El inmueble construido en 1958 consta de dos plantas sobre rasante, encontrándose en un estado de conservación óptimo, aunque presenta patologías importantes por filtraciones y humedades. En la planta baja se encuentra la guardería municipal (sin uso) y el centro ocupacional (en uso), mientras que la planta primera en la que irá la vida musical tras la obra permanece en desuso.