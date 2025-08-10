Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado

En El Carrizal, cuando el sol empieza a caer y la brisa del mar se mezcla con el olor a masa recién horneada, hay un rincón donde Italia cobra vida. El Colosseum Italiano no es solo un restaurante, sino un viaje sensorial que empieza con el crujido de una pizza al salir del horno de leña y termina con la suavidad de un tiramisú casero que sabe a abrazo.

La primera pista de que estás en el lugar correcto es el aroma. Ese inconfundible perfume a pan recién hecho, tomates maduros y hierbas frescas que te recibe antes incluso de cruzar la puerta. “En Colosseum Italiano el sabor es real, y el secreto está en el auténtico horno de leña”, cuentan. Aquí, cada plato lleva el sello de la tradición italiana y la pasión de una familia que cocina como si cada comensal fuera invitado a su propia casa.

El alma está en la masa

En el número 81 de la Avenida Carlos V, el horno se enciende de miércoles a domingo, de 19:00 a 24:00 horas, y cada masa se elabora en el día. “Sí, aquí hay horno de leña, y eso cambia todo”, afirma la creadora de contenidos @caterina.events. Esa diferencia se siente en cada mordisco: una textura ligera, un borde crujiente y un sabor que solo se logra con paciencia y fuego real.

La carta es un recorrido por Italia: pizzas como la margarita, diavola, cuatro quesos, calzone o la especial croqueta de mortadela y pistacho; pastas caseras que recuerdan a las comidas de la nona; y entrantes que calientan el alma como el queso frito, las gambas al ajillo o la focaccia de ajo.

Del primer bocado al último

El viaje empieza fuerte con una parmesana de berenjena casera, jugosa y con todo el carácter mediterráneo. “Es cien por cien italiana”, dice la tiktoker con orgullo. Después, la lasaña de carne recién hecha se gana el título de plato preferido de muchos clientes: capas suaves, salsa boloñesa equilibrada y un gratinado perfecto.

Pero el momento cumbre llega con la pizza. “Masa fresca, suave y hecha en el día, tomates cherry, albahaca… el aroma ya conquista”, describen. Si nunca has probado una pizza de horno de leña, este es el lugar para cambiar de opinión: el sabor, la textura y la magia son incomparables.

Un final dulce

No hay cena italiana completa sin un buen postre, y aquí el tiramisú es el rey. “Solo puedo decir que fue una delicia”, confiesa. Cremoso, equilibrado y con ese toque de café que redondea la experiencia.

Para acompañar, la bodega ofrece una selección de vinos italianos que maridan a la perfección con cada plato, y un servicio cercano que hace que quieras volver antes de irte.

Un pedacito de Italia en Gran Canaria

Colosseum Italiano no es solo un restaurante para cenar, es el lugar ideal para celebrar una ocasión especial, disfrutar de una velada romántica o reunirse con amigos alrededor de una buena pizza. Cada pizza cruje con historia, cada plato está hecho con pasión y cada bocado te transporta directo a Roma.

El ambiente es acogedor, con alma italiana y detalles que invitan a quedarse. La iluminación cálida, el aroma del horno y la música suave completan la sensación de estar lejos del ruido, aunque sigas en pleno Carrizal.