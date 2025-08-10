Ola de calor: La Aldea registra la temperatura máxima de España con 43,5 grados

Tasarte, en el municipio grancanario de La Aldea, registró este sábado la máxima temperatura de España con 43,5 grados, por delante de la localidad de Montoro, en Córdoba, con 42,3 o los 42,2 de las localidades de Candeleda, en Ávila y de Oropesa, en Toledo. Antigua, con 41,8, fue séptima. La Aldea fue máxima del país y posiblemente repita hoy a raíz de las predicciones de la Aemet que sitúan a la jornada de hoy domingo como el Día D de la alerta máxima por altas temperaturas que afecta a todo el Archipiélago. Se suma desde anoche un nuevo aviso por aumento de calima. Será el caldo de cultivo perfecto que puede desbordar las predicciones y alcanzar en áreas localizadas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura de 41 a 44 grados de temperatura , que pueden repetirse el lunes. El descenso importante de los termómetros llegará, pero será el jueves día 14. También precaución a la población. Ayer fueron atendidas dos personas afectadas por golpes de calor en La Palma y Tenerife.

La declaración del Gobierno de Canarias de la alerta máxima por altas temperaturas superó las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que situaba máximas de 40.

Según los registros a las 21.00 horas, la máxima temperatura de Canarias se alcanzó ayer con 43,5 grados en La Aldea. Le siguen los 41 ,8 del municipio de Antigua, Fuerteventura, y los 40,9 de Tinajo, Lanzarote. De cerca Lomo Pedro Alfonso, en San Bartolomé de Tirajana.

Y queda lo peor

Anoche se activó otro aviso, por aumento de calima. Así lo notificó la Dirección General de Emergencias que declaraba la prealerta por este fenómeno a partir de la medianoche en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Pide a la población que extreme la precaución para evitar situaciones de riesgo, tanto para la salud como para impedir incendios.

La previsión apunta que hoy domingo será la jornada con las temperaturas superiores Habrá máximas que alcanzarán y pueden superar los 35 o 40 grados en la mayor parte del archipiélago. Sin embargo, especifica que de forma local, no son descartables temperaturas de entre 41 y 44 grados en puntos del interior de Lanzarote y Fuerteventura, y de las medianías del sur y del oeste de Gran Canaria y de Tenerife. Unos valores que podrán repetirse el lunes en las vertientes señaladas.

Advierte que este intenso calor no se irá a la caída del sol. También hará calor por las noches y durante las madrugadas en el interior, en las medianías y las zonas altas, las temperaturas mínimas superarán los 25 o 30 grados. «Habrá zonas, especialmente en las medianías de la mitad sur y oeste de las islas, donde los termómetros no marcarán menos de 28 o 30 grados de temperatura mínima».

No da mucho respiro a las cotas bajas de la isla, aunque serán las únicas zonas del las zonas de aviso con un poco de inversión de las temperaturas. Tendrán una humedad relativa del aire menor del 30% a partir de unos 300 a 500 metros de altitud y el viento se prevé de componente este y de sureste, flojo a moderado; a nivel de costa se mantendrá el viento alisio

La actualización de los modelos de predicción, tanto de la Aemet como del resto de fuentes disponibles de otras instituciones, apunta a un descenso importante de temperaturas a partir del próximo jueves, 14 de agosto.

Bomberos y cancelaciones

Por su parte, según información del Cabildo, los bomberos de Gran Canaria reforzaron ayer sus siete parques operativos por la alerta de calor con 47 efectivos por día en todo el dispositivo.

Explica que debido a las olas de calor que están incidiendo estas semanas, «se precisa el refuerzo del dispositivo de todos los parques para garantizar la respuesta ordinaria y además cualquier incidencia relacionada con cualquier incendio forestal que se pueda generar».

Esta ola extrema salpica también a distintas actividades. Como la feria de ganado prevista hoy desde las 09.00 horas en las fiestas del pueblo de San Lorenzo de la capital fue cancelada, así como el popular baile en el mercadillo de la Vega de San Mateo, también programado para la mañana de hoy domingo. Por su parte, el ayuntamiento de Agüimes cerró el área recreativa El Milano.